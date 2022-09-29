Волонтеры работают гуманно и беспристрастно

Заместитель исполнительного директора Красного Креста Светлана Ануфриенко рассказала на форуме, что трудные периоды истории организации удалось преодолеть благодаря неизменным принципам РКК: гуманности, беспристрастности и независимости / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

29 сентября открылся первый Национальный форум Российского Красного Креста. Более 200 добровольцев и других представителей РКК со всей страны обсудили направления работы.

Волонтеры с узнаваемым красным крестом на одежде собрали вокруг себя беженцев Донбасса. Им добровольцы выдают продуктовые наборы и общаются с ними, выясняют, какие проблемы еще остались нерешенными. Некоторые вынужденные переселенцы просят психологической помощи, их направляют к специалистам. Кто-то потерял связь с родными и близкими, добровольцы ищут для них утраченные контакты и адреса.

Тем временем в соседнем кабинете другие волонтеры собираются на выезд к нуждающимся пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, чтобы помочь с бытовыми вопросами. Так выглядит работа одного из отделений РКК в России. А таких по всей стране — 84. Их сотрудников объединяет желание помогать людям в трудной жизненной ситуации. Вот и на форуме Российского Красного Креста общих тем оказалось немало.

— На мероприятии каждый член организации делится своим опытом, а правление дает знания, которые мы можем использовать на местах, ведь от качества нашей работы зависят жизнь и здоровье людей, — рассказала председатель Омского отделения РКК Наталья Тузова. — Проведение таких форумов дает большой толчок в развитии региональных отделений.

К слову, развитие региональных отделений включили в стратегию развития общественной организации до 2026 года, которая и обсуждалась на форуме.

— Красный Крест — это большая семья, — сообщила заместитель исполнительного директора Российского Красного Креста Светлана Ануфриенко. — Нам важно наладить процесс работы так, чтобы люди в любом регионе знали, что они могут попросить помощи у Красного Креста.

По словам Ануфриенко, в истории РКК были трудные периоды, однако преодолеть их помогло соблюдение принципов организации.

— В основе нашей работы лежит гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность, — рассказала Ануфриенко.

Озвученная на собрании стратегия развития РКК предполагает также увеличение количества отделений по всей России.

— Цель РКК — стать главным гуманитарным агентством страны, — заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. — В следующие четыре года мы значительно расширим свое присутствие в регионах страны, включая не только административные центры, но и муниципалитеты, а также охват программ и проектов.

Помимо этого, РКК нацелен на популяризацию донорства костного мозга в РФ. Руководители организации прогнозируют, что к 2026 году в Федеральный регистр доноров костного мозга войдут полмиллиона человек.

— Будет продолжаться работа по обучению населения навыкам оказания первой помощи, профилактике социально значимых заболеваний и поддержке тех, кто от них страдает, — добавил Савчук.

На форуме также заключили соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РФ и РКК. Совместно они займутся профилактикой различных заболеваний, в том числе и туберкулеза, популяризацией донорства в России и развитием волонтерского движения в здравоохранении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кириенко, руководитель Администрации президента РФ:

— Сотрудники и волонтеры РКК вот уже 155 лет выполняют важнейшую функцию помощи государству в решении актуальных вопросов социальной сферы и здравоохранения, находятся в постоянной готовности отправиться в любую точку страны для помощи в любых чрезвычайных ситуациях. Особенно стоит отметить вклад организации в масштабах оказания помощи пострадавшим и беженцам с Украины и Донбасса.