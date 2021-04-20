Пришли с мячом. Любительская лига планирует расширяться

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Народная футбольная лига отпраздновала пятилетнюю годовщину со дня своего основания. На поле спортклуба «Бриз» прошел матч, посвященный этому событию.

В матче приняли участие команда правления НФЛ во главе с президентом лиги Гурамом Аджоевым и сборная клубов московского турнира. Возрастное ограничение игроков — минимум 45 лет.

В составе руководителей лиги сыграл народный артист России Игорь Бутман, который сразу после окончания матча отправился на свой очередной концерт, на этот раз в Ярославль. Кстати, Бутман, так же как и Аджоев, смог отличиться забитым голом. Музыкант мощным ударом послал мяч в угол ворот, охраняемых Радиком Зариповым, которого называют одним из лучших голкиперов.

Однако, несмотря на все успешные моменты, команде руководителей лиги не удалось завоевать лавры победителей. В концовке встречи футболисты сборной клубов сумели сравнять счет. В итоге боевая ничья — 3:3.

— Я попал на матч как с корабля на бал. Вышел, забил и заменился. Главное, команду не подвел.

А забил гол именно благодаря работе всего нашего состава. Огромное спасибо партнерам, которые создали этот момент, — сыну президента лиги Мамуке Аджоеву и бомбардиру лиги Алексею Кулагину, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» после игры Игорь Бутман.

Артисты, юристы, врачи, инженеры, водители — далеко не весь список профессий, которые представляют футболисты-любители, выступающие в клубах НФЛ. Интересно, что медики иногда приезжают на игры сразу после проведенных операций, чуть ли не в своих рабочих халатах. А актеры порой даже пропускают репетиции ради того, чтобы принять участие в матчах. Кстати, одним из авторов голов сборной стал известный актер театра и кино Рамиль Сабитов, являющийся огромным любителем футбола и болеющий за испанскую «Барселону».

Именно он как раз зачастую и «прогуливает» репетиции ради того, чтобы погонять мяч по «зеленке» вместе со своей командой.

— Народная футбольная лига вернула меня на несколько десятилетий назад, когда мы с ребятами собирались во дворе и играли в футбол, — говорит Рамиль Сабитов. — Огромное спасибо всем тем, благодаря кому лига создана и функционирует. Я очень признателен за приглашение поучаствовать в гала-матче. Для меня это огромная честь, с нетерпением жду возобновления чемпионата.

Уже скоро, в начале июня, в Москве планируют провести традиционный фестиваль НФЛ, на который приглашены футбольные команды из многих регионов. География участников мероприятий НФЛ обширна — от Калининграда до Владивостока.

Самым представительным среди игроков лиги считается московский турнир, где матчи проходят каждую неделю по субботам. Главной особенностью НФЛ является тот факт, что ни в одной из участвующих в ее матчах команд нет игроков с профессиональным спортивным прошлым.

Сегодня Народная футбольная лига активно развивается, и в ближайших планах ее руководства — очередное расширение круга участников. Вероятно, что уже в следующем игровом сезоне в составе лиги появится новый дивизион. В него войдут спортсмены-любители в возрасте от 35 лет. А это значит, что к следующему юбилею лиги общее число команд и игроков в разы увеличится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гурам Аджоев, президент народной футбольной лиги:

— Мы очень благодарны нашим старшим товарищам — главе МИДа Сергею Викторовичу Лаврову, министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу и Полномочному представителю президента РФ Борису Вячеславовичу Грызлову за то, что они поддержали создание НФЛ. С каждым годом она расширяется, планы у нас серьезные. Хотим, чтобы в будущем наша лига стала самой массовой в России.

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