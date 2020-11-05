Любители футбола болеют за разные клубы, но побеждают, играя вместе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Без оглядки на дождливую прохладную погоду на стадионе «Красная Пресня» в Москве продолжаются поединки Любительской футбольной лиги.

Корреспондент «Вечерней Москвы» стал свидетелем матча 1/8 финала так называемой Евролиги с участием двух московских команд — «Сассуоло» и «Сете», где игрокам не больше 20 лет.

В черно-зеленых футболках игроки команды «Сассуоло», в белых — «Сете». Черно-зеленые неудержимо рвутся в атаку, что избавляет их голкипера — Артема Федорова — от вала работы. Артем — студент московского института, как и остальные его партнеры по команде.

Вот редкая контратака «Сете» и вратарь «Сассуоло» в невероятном прыжке вытаскивает мяч из правой «девятки».

Этот дружный коллектив стал единой командой год назад благодаря ее капитану Николаю Батурину, который не считает себя тренером.

— Я закончил с профессиональным футболом, но без любимой игры не мог жить, поэтому решил собрать в команду своих товарищей и заявить ее для участия в матчах Любительской футбольной лиги, — рассказывает Николай Батурин. — Для них я не тренер, а верный товарищ, и мне этого достаточно.

Эти матчи проходят по выходным на разных столичных стадионах. Формат поединка — два тайма по 30 минут, игра идет восемь на восемь. Но даже если бы в составе «Сете» было в два раза больше игроков, сегодня они вряд ли бы победили «Сассуоло». Лучший на поле — воспитанник «Торпедо», защитник Александр Попов, который не только разрушает чужие атаки, но и мастерски завершает комбинации своих партнеров. В ворота соперников из «Сете» он забил три гола.

А самый экстравагантный футболист «Сассуоло» — форвард Алий Отаров, играющий в шарфе ЦСКА.

— Я с детства занимался футболом в ДЮСШ-75, той, что находится в районе Савеловского вокзала, но одаренным игроком, наверное, не был, поэтому после школы сконцентрировался на учебе в институте, — рассказывает Отаров. — Однако продолжаю любить футбол, и эти матчи на любительском уровне дают мне возможность оставаться в игре с хорошими парнями. Любопытно, что в команде капитана Батурина игроки болеют за разные клубы, но это не мешает их дружбе. Например, вратарь Федоров — за «Челси», защитник Попов — за «Спартак», а Батурин — конечно, за «Сассуоло».

— Мы выбрали название команды из предложенных организаторами соревнований, — делится воспоминаниями капитан Батурин. — Мне понравилась форма этого итальянского клуба серии А, и мы приобрели себе точно такую же.

Также все вместе игроки «Сассуоло» собирают деньги для участия в турнире, ведь за аренду футбольного поля надо платить. Но даже самый богатый на свете игрок не станет футболистом этой команды. Потому что играют в ней только верные товарищи. Как с такими соперничать на равных... В воскресенье на стадионе «Красная Пресня» команда «Сассуоло» одержала уверенную победу (10:1) и вышла в четвертьфинал турнира. Попробуй их останови.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Гордеев, президент любительской футбольной лиги (AFL):

— Идея проведения подобных соревнований принадлежит российским болельщикам иностранных клубов, которые в 2008 году впервые провели полноценный турнир между собой. В нем приняли участие 10 команд. С того момента за свою длинную историю существования AFL превратилась в один из самых популярных любительских проектов страны. Главные наши плюсы — отлаженная система работы, высокие стандарты качества проведения турниров. А еще мы разработали приложение, автоматизирующее управление проектом и дающее доступ к статистике.

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