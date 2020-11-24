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Отправная точка. Федеральный проект находит все больше сторонников
Зрители в зоне активностей / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

Отправная точка. Федеральный проект находит все больше сторонников

Сергей Петров

Спорт

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» продолжает экспансию в российские регионы. Вслед за матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги, прошедшим при поддержке проекта в Москве, Петербург принял встречу местных армейцев с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч КХЛ стал отправной точкой для целой серии спортивных событий на берегах Невы. «Вечерняя Москва» рассказывает о ярких моментах и о том, какие цели ставит перед собой новое федеральное движение.

Город-миллионник с развитой спортивной инфраструктурой, традициями и энергичными жителями как нельзя лучше сочетается с ярким и запоминающимся логотипом проекта. А петербургский хоккей выступил в качестве вдохновляющей силы для организации многих будущих мероприятий.

Активности в Санкт-Петербурге — не первый проект движения «Спорт — норма жизни», связанный с хоккеем. Ранней осенью несколько домашних матчей хоккейного клуба «Спартак» в Москве проходили под эгидой движения, а зрители увидели красочный перформанс перед игрой и активно провели свое свободное время в фойе столичной арены в Парке Легенд. Тогда и был представлен один из послов движения, серебряный призер Паралимпийских игр, капитан сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов.

И вот теперь хоккейная история проекта «Спорт — норма жизни» получила продолжение.

Знакомство Санкт-Петербурга с проектом «Спорт — норма жизни» началось задолго до того, как хоккеисты вышли на ярко освещенную десятками огней площадку Ледового дворца.

Жители города на Неве, спешащие по своим утренним делам, с нескрываемым удивлением и изумлением наблюдали на Невском проспекте, Дворцовой и Сенной площадях — в историческом центре Петербурга — «информационных роботов» проекта с медиаэкранами и непроизвольно замедляли шаг, чтобы рассмотреть необычные объекты.

«Роботы», пользуясь пристальным вниманием окружающих, выполняли свою главную задачу — знакомили людей с движением «Спорт — норма жизни», рассказывали о пользе здорового и активного образа жизни и показывали всем заинтересованным ролики, посвященные проекту «Спорт— норма жизни».

Причем эти «роботы» неизменно производят фурор, где бы они ни появлялись. В Москве, Сочи, а теперь и в Санкт-Петербурге множество людей подходили, интересовались, делали совместные фотографии.

Такая акция на улицах Санкт-Петербурга — первая в ряде запланированных событий дня. Но, конечно, основная часть мероприятий произошла именно во время хоккейного матча, свидетелями которого стали шесть с половиной тысяч болельщиков. Жаль, что условия, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, ограничивают количество зрителей — их могло бы быть гораздо больше, ведь в Северной столице обожают хоккей, и 12-тысячный Ледовый дворец, как правило, заполняется полностью независимо от того, кто приезжает к СКА в качестве соперника.

Отправная точка. Федеральный проект находит все больше сторонниковМатч между командами СКА и «Салават Юлаев» / Фото: Пресс-служба «Спорт- норма жизни»

Зрители начали подходить к арене на проспекте Пятилеток примерно за полчаса до стартового вбрасывания шайбы, а пройдя внутрь, сразу оказывались на территории «Спорт — норма жизни» — специальной выделенной области фойе со спортивными и интерактивными развлечениями и мягкими креслами-мешками.

Большая часть зрителей матча между СКА и «Салаватом» посетили зону активностей перед матчем или во время перерывов, играя в настольные игры, фотографируясь в фотозоне с мобильной фотостудией Bullet time с селфи-зеркалом или выполняя физкультурные задания ведущего за призы — вещи в ярких цветах «Спорт — норма жизни». Еще один ценный приз — оригинальный игровой хоккейный свитер с автографом — движение «Спорт — норма жизни» совместно с хоккейным клубом СКА разыграли в соцсетях. Словом, болельщики хоккея могли провести время, совмещая приятные подарки с полезными развлечениями.

— Мы с сыном пришли на хоккей заранее и совсем не пожалели, что оказались на арене за полчаса до начала игры, — рассказал болельщик со стажем Петр Винокуров. — Молодые ребята и девушки помогли нам сделать фотографию, а после мы сыграли в настольный хоккей.Время ожидания матча пролетело быстро и весело!

— Ничего подобного не ожидала. Просто увидела яркие цвета и услышала ведущего, который перечислял, что можно сделать. В итоге выполнила задание, сфотографировалась, узнала, что такое селфи-зеркало и ушла с выигранной футболкой. Спасибо за хорошее настроение, — поделилась своими впечатлениями болельщица Ольга Якимова.

Откровенно говоря, проект «Спорт — норма жизни» оказался на домашней арене хоккейного клуба СКА — двукратного обладателя Кубка Гагарина и одной из самых медийных спортивных организаций не только в хоккее, но и в российском спорте вообще — совершенно не случайно.

В первом перерыве матча прошла официальная часть вечера — вручение значков «Команды «Спорт — норма жизни» и подписание партнерского соглашения с ХК СКА.

«Команда «Спорт — норма жизни» — это проект, объединяющий лучших спортсменов, тренеров, менеджеров со всех уголков нашей страны, инициированный министром спорта РФ Олегом Матыциным, с целью привлечения внимания широких масс к регулярным занятиям спортом.

Ранее в «Команду» были приняты спортсмены, наставники, спортивные специалисты и функционеры Хабаровска, Калининграда, Сочи. Теперь настал черед и Санкт-Петербурга.

На арене частью движения здорового и активного образа жизни стали известные спортивные руководители: генеральный директор футбольного клуба «Зенит», первый президент Континентальной хоккейной лиги, член Совета директоров КХЛ Александр Медведев, вице-президент хоккейного клуба СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, а также генеральный директор хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий.

Сразу после вручения значков новым членам «Команды» состоялось официальное подписание договора о партнерстве между федеральным проектом «Спорт — норма жизни» и хоккейным клубом СКА. Основная задача стратегического сотрудничества — вместе активно развивать и популяризировать спорт в России. Если говорить конкретно, то речь идет о совместном участии в организации спортивных мероприятий, фестивалей, выставок, конгрессов и семинаров, об обмене опытом в сфере физкультуры и спорта, о создании условий для занятий спортом не только профессионалов, но и любителей.

— Очень рады сотрудничеству с федеральным проектом «Спорт — норма жизни», — отметил вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг. — Популяризировать спорт и здоровый образ жизни — общая задача всех спортивных организаций, будь то школьные секции, любительские команды или профессиональные клубы и федерации. И мы, в свою очередь, всегда рады поддержать начинания не только в хоккее: в нашем спортивном комплексе «Хоккейный город» занимаются совершенно разными видами спорта как профессионалы, так и любители. Все больше людей понимают, что активный образ жизни — ключ к здоровью. Надеемся, что спорт действительно станет нормой жизни для большинства россиян, и здорово, что наше спортивное сообщество готово помогать в этом.

Отправная точка. Федеральный проект находит все больше сторонниковГендиректор ХК СКА Андрей Точицкий (слева) и первый замдиректора федеральной дирекции спортивных мероприятий Георгий Кобылянский / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

Ну а в самом матче между СКА и «Салаватом Юлаевым» волевую победу одержали хозяева площадки.

Для СКА игра началась не лучшим образом — с первых секунд матча обе команды показывали острый атакующий хоккей, но уфимцам в такой игре повезло чуточку больше — и после первого периода СКА проигрывал «Салавату» со счетом 0:2. Однако затем армейцы с берегов Невы переломили ход неудачно складывавшегося матча — сначала во втором, а затем и в третьем периоде ассистент капитана СКА, нападающий Антон Бурдасов, забросил по шайбе и позволил своей команде побороться за победу в дополнительное время.

А уже на 14-й секунде овертайма Ледовый дворец взорвался от эмоций — это финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен отобрал шайбу у игрока уфимской команды и отдал передачу Владимиру Ткачеву. Тот выдержал мастерскую паузу, выманил на себя и защитников «Салавата», и вратаря, после чего элегантно отправил шайбу в ворота! 3:2, СКА побеждает в красивом матче.

Так что проект «Спорт — норма жизни» не только получил новую точку развития на карте России, но и принес удачу Спортивному клубу армии из Санкт-Петербурга.

ЦИФРЫ

70 процентов всего населения страны должны заниматься спортом к 2030 году. Это цель федерального проекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Кобылянский, первый заместитель директора федеральной дирекции спортивных мероприятий:

— Для проекта «Спорт — норма жизни» привлечение мощных партнеров — важнейшая задача на пути к реализации основной задачи по вовлечению населения России в активные занятия спортом. СКА — один из лидеров спортивной индустрии страны. Клуб не только добивается великолепных результатов на льду, но и успешно проявляет себя в маркетинговом плане. Это для нашего партнерства очень важно. СКА — настоящий амбассадор спорта.

Мы благодарны руководству питерского клуба за теплое отношение к проекту, который в том числе является и социальным. Уверен, что в рамках партнерских отношений мы проведем еще множество совместных мероприятий. В Санкт-Петербурге мы увидели не только победу СКА, но и огромное количество улыбок болельщиков, отметивших совместную активацию клуба и проекта.

И это главное! Спорт — норма жизни!

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