Москвичи замкнули пятерку лучших хоккейных команд

Острая борьба за первенство развернулась между командами подмосковного «Феникса» и сборной Москвы во время матча первого этапа чемпионата России по следж-хоккею. Победу одержали спортсмены из Московской области / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

С 10 по 17 ноября в Ижевске проходили матчи первого этапа чемпионата России по следж-хоккею. Игры принимал Ледовый дворец «Олимпиец». Безоговорочный лидер чемпионата по итогам первого этапа — действующий чемпион страны, подмосковная команда «Феникс».

Во всех шести сыгранных матчах представители Московской области одержали уверенные победы, забросив в ворота соперников в общей сложности 44 шайбы и пропустив всего одну. Капитаном «Феникса» является игрок национальной сборной России по следж-хоккею и амбассадор федерального проекта «Спорт — норма жизни» Дмитрий Лисов. На втором месте первый этап закончила команда «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа. Югорчане уступили лишь «Фениксу». Третье место заняли хозяева соревнований — СХК «Удмуртия» имени Виктора Кузнецова.

Места с четвертого по седьмое распределились следующим образом — СХК «Ястребы» (Оренбургская область), сборная Москвы, СХК «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан) и сборная Челябинской области.

На первый этап соревнований также заявлялась команда «Звезда» из Тульской области. Однако туляки не смогли принять участие в матчах из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков. Чемпионат России по следж-хоккею в этом сезоне пройдет в три этапа. II и III этапы планируется провести в феврале-марте 2021 года в городе Алексин (Тульская область).

ЦИФРА

48 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта пройдут обучение к 2024 году в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

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