Главные награды года: стали известны имена лауреатов Национальной спортивной премии

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Министерство спорта РФ объявило список лауреатов Национальной спортивной премии. Одиннадцатая торжественная церемония вручения наград состоялась в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Интересно, что в прошлом году новый дворец сам стал лауреатом премии в номинации «Спортивный объект России», а в этом уже принял гостей юбилейной церемонии.

Перед началом награждения министр спорта Олег Матыцин озвучил традиционное приветственное слово президента России Владимира Путина.

— Учрежденная десять лет назад, эта престижная награда стала одним из символов профессиональных достижений в отечественном спорте. В своей благородной миссии она объединяет замечательных тренеров, организаторов и журналистов, а также тех, кто вносит весомый личный вклад в популяризацию физической культуры, здорового образа жизни и развитие современной качественной отечественной инфраструктуры. И конечно, среди лауреатов — наши выдающиеся атлеты, которые представляют Россию на самых авторитетных международных состязаниях, демонстрируют несгибаемую силу воли, твердость характера, верность лучшим традициям предшественников. Убежден, что присуждение национальной спортивной премии послужит для лауреатов ярким и вдохновляющим стимулом для движения вперед, для дальнейших творческих свершений и покорения новых вершин, — зачитал Олег Матыцин приветственное слово президента.

Главной наградой премии традиционно считается номинация «Гордость России», в рамках которой определяются лучшие спортсмен, спортсменка и тренер страны по итогам года.

В этом году лучшим спортсменом был признан конькобежец Павел Кулижников, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. Статуэтку лучшей спортсменки получила Анжелика Сидорова, ставшая первой после Елены Исинбаевой чемпионкой мира от РФ в прыжках с шестом.

Ну а номинацию «Тренер года» жюри присудило Ирине Винер-Усмановой, воспитывающей чемпионок в художественной гимнастике. Среди ее подопечных — Алина Кабаева, Евгения Канаева, Яна Батыршина и Ляйсан Утяшева.

Особенностью премии является категория «Преодоление» для спортсменов, популяризирующих адаптивный спорт в стране. Интересно, что в этом году награду получил семейный подряд: спортсменом года стал лыжник Владимир Майоров, выигравший три медали на зимних Сурдлимпийских играх в прошлом году, а спортсменкой — его жена лыжница Любовь Мишарина, заслуженный мастер спорта и чемпионка России. Вручали премию сурдлимпийцам спортивная гимнастка Светлана Хоркина и лыжник Александр Легков.

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

— Я хорошо знаком со многими спортсменами-сурдлимпийцами, мы часто тренировались вместе, — сказал Легков. — Глядя на них, понимаешь, что ничего невозможного нет! Когда происходят проблемы, всегда вспоминаешь, что тебе есть с кого брать пример.

Среди наставников сурдлимпийцев была отмечена Галина Кошелева, тренирующая легкоатлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Что касается спортивных объектов, то в этом году статуэтка отправилась в Сибирь. Красноярская «Платинум Арена» признана лучшим спортивным сооружением страны. Сейчас стадион является домашней ареной для хоккейных команд «Сокол», «Красноярские Рыси» и «Бирюса».

Несмотря на то что 2020 год из-за пандемии выдался сложным для состязаний, спортсмены продолжали тренироваться даже в условиях карантина. И это, по мнению министра спорта, сыграет решающую роль в следующем году.

— Мы до сих пор переживаем непростые дни, — заявил Матыцин. — Но спортсмены и тренеры продемонстрировали пример единения и служения родине как через волонтерство, так и через популяризацию спорта в соревнованиях. Надеюсь, что все проведенные состязания и сборы этого года станут очень важным этапом подготовки к Олимпийским играм следующего года.

ФАКТ

Лауреатов премии определяет экспертный совет, которому предшествует народное голосование на сайте мероприятия. В состав экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. В этом году названы 18 победителей в 11 номинациях. Лауреатов отметили премией в 1 миллион рублей.

ЦИФРА

200 тысяч пользователей посетили сайт Национальной спортивной премии за время народного голосования.

ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Национальная спортивная премия учреждена правительством России в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Тогда же, в 2010 году, были названы первые лауреаты премии. За прошедшие годы в список было добавлено несколько номинаций, но основные за эти годы не изменились. Лауреатами премии за эти годы становились такие звездные спортсмены и тренеры, как Евгения Канаева, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Софья Великая, Никита Крюков, Алексей Мишин, Евгений Трефилов, Виталий Смирнов, Эцио Гамба, Ирина Винер-Усманова, Никита Симонян, Ирек Зарипов, Михалина Лысова и другие.

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