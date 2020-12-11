Назван спортсмен 2020 года

Леброн Джеймс является одним из самых результативных баскетболистов современности / Фото: instagram.com/kingjames /

Журнал Time назвал спортсменом 2020 года нападающего баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

35-летний спортсмен в этом году отметился не только тем, что он привел родной клуб к 17-му титулу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но также и своей активной гражданской позицией. Он стал одним из сторонников движения Black Lives Matter и привлекал граждан на избирательные участки на выборах в ноябре.

— Проработав почти два десятилетия в НБА, Леброн Джеймс полностью осознал, что его талант на площадке — это средство для достижения чего-то большего. И в этом году он более, чем когда-либо ранее, показал, почему ему нет равных, — говорится в издании.

Леброн Джеймс является одним из самых результативных баскетболистов современности, за «Лос-Анджелес Лейкерс» он играет с 2018 года.

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