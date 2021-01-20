Столичные боксеры получили шанс отправиться на Олимпиаду

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Завершившийся год стал удачным для столичных боксеров: по итогам чемпионата России по боксу среди мужчин спортсмены сборной команды Москвы завоевали три медали.

Бронзовыми призерами стали столичные боксеры Артур Нагапетян (весовая категория до 52 кг), Юрий Осипов (до 69 кг), Владимир Узунян (до 91 кг). Это успех — ведь в 2019 году сборная вернулась с чемпионата без наград.

Готовились к соревнованиям серьезно. Незадолго до поездки на чемпионат в Оренбург наш корреспондент побывал на сводной тренировке боксеров московской сборной.

Вообще, московская школа бокса — это знак качества. Легенды отечественного бокса — олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Станислав Степашкин, Александр Лебзяк — в разные годы входили в состав сборной Москвы и, прежде чем засверкать на мировом ринге, бились за честь столицы на чемпионатах страны.

В момент нашей встречи еще не было известно, что выступление на чемпионате в Оренбурге будет удачным. Волнений было много, но на тренировке под руководством главного тренера сборной, мастера спорта, заслуженного тренера России Дмитрия Каракаша все были собраны.

— Стро-о-ойсь!

Семнадцать бойцов выстраиваются в шеренгу. До тренировки — награждение. Два 17-летних боксера, успешно выступивших в Черногории на первенстве Европы среди юниоров и юниорок, «тонут» в аплодисментах. Новоявленному победителю Алексею Шендрику и серебряному призеру континентального первенства Анастасии Кириенко под гром оваций старших товарищей денежные сертификаты вручил Владимир Сурков — председатель правления Федерации бокса Москвы.

Но пора приступать к тренировке. Из-за пандемии боксеры сборной Москвы поддерживали спортивную форму под руководством личных тренеров, но перед отъездом на чемпионат необходим смотр сил не только в режиме онлайн. Все же очень ответственный «выход в свет»!

— Посмотрим, кто из ребят в каком физическом состоянии, — рассказывает Дмитрий Каракаш. — В прошлом году мы заняли только седьмое командное место на чемпионате России, но вот обновили состав, теперь в нашей сборной больше молодых боксеров, ребят не старше 22 лет. Очень надеемся, что результаты в этот раз будут выше.

А мы-то уже знаем, что это так! Что важно: по итогам чемпионата сформируют сборную России. Это значит, лучшие московские боксеры в наступившем году имеют шанс выступить на Олимпийских играх в Токио.

Пока боксеры работают в парах, нещадно осыпая друг друга градом ударов, самое время расспросить вице-чемпионку Европы, москвичку из Зябликова Настю Кириенко, почему она выбрала для занятий этот неженский вид спорта.

— Я занималась бальными танцами, но пять лет назад мой дедушка, Николай Владимирович Кулаков, привел меня в секцию бокса недалеко от нашего дома, — рассказывает Настя, ученица школы № 2116. — И у меня стало получаться боксировать, я победила на первенстве Москвы, потом стала лучшей на первенстве России. Советовать другим девчонкам идти в бокс, правда, не буду, потому что это личный выбор каждого.

По словам вице-чемпионки Европы, дерется она только на ринге, но если возникнет в школе или на улице критическая ситуация, никого ударить она не сможет.

— Это неудивительно, потому что постоянные занятия боксом под руководством опытных наставников развивают не только силу, но и четкое понимание: нельзя обижать слабых, — вклинивается в наш разговор Дмитрий Каракаш. — Мы с детства учим своих воспитанников, что нельзя обижать слабых, а проявлять свои умения можно, только соревнуясь с равными тебе по классу бойцами.

Ретируемся: не будем мешать. У ребят много дел и задач. Точно одно — будущее у них есть. И оно — замечательное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Сурков, председатель управления федерации бокса Москвы:

— Сегодня популярность бокса в Москве очень высока. В столичных секциях и клубах нашим видом спорта активно занимаются более 10 тысяч москвичей разного возраста. Мы проводим много соревнований под эгидой нашей федерации. Несмотря на пандемию, все наши боксеры занимаются, соблюдая все профилактические меры, и поддерживают хорошую спортивную форму.

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