Навострили лыжи

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Настоящая зима пришла в город, что стало огромной радостью для всех любителей лыжного спорта, которые тут же поспешили использовать по назначению изрядно запылившееся снаряжение.

Накрывшие столицу снегопады стали настоящим подарком для любителей зимних видов спорта. Ведь в последние годы зимы редко радуют москвичей большим количеством снега. Зато сейчас в городе настоящее раздолье для лыжников.

Сейчас в городе работает 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров.

— Не только опытные спортсмены, но и любители смогут выбрать подходящий для себя маршрут. Протяженность трасс самая разная — от 300 метров до 12 километров. На территории девяти зон отдыха есть пункты проката инвентаря. Режим их работы, расположение, а также подробная информация о лыжных трассах размещены на официальных сайтах парков, — рассказали в Мосгорпарке.

Кстати, покататься можно будет даже в бесснежную погоду — для этого в столице организованы пять всепогодных трасс. Две в парке «Сокольники», одна — в ландшафтном парке «Митино», еще по одной — в парке Олимпийской деревни и в парке «Северное Тушино». Снег на эти трассы «набрасывают» специальные пушки, а затем его разравнивает гусеничная техника — ратраки. Есть где заняться в Москве и горнолыжным спортом. Это отличная альтернатива поездки куда-нибудь на Домбай или в Австрию, а также возможность освоить новый вид зимней активности перед поездкой в большие горы, чтобы не тратить там драгоценное время на то, чтобы «набить синяки». Так поступила, например, москвичка Елена Зайцева. За месяц до семейной поездки на горнолыжный комплекс в Мурманской области она отправилась осваивать сноуборд на склоны в Крылатское.

— После двух попыток хотя бы встать и удержаться на доске пару секунд я поняла, что без помощи инструктора не обойтись, — рассказывает Елена.

После нескольких занятий она уже может более-менее уверенно спуститься, пусть пока и с учебной горки. Но все еще впереди.

— Инструктор сказал, что главное — это техника, а осваивать крутые склоны и наращивать скорость спуска я смогу сама, — объясняет девушка.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, лыжные комплексы принимают необходимые санитарные меры. На склоне вероятность заразиться минимальна: большинство катающихся — в масках и балаклавах.

А вот в помещениях проката, на кассах и в раздевалках нужно соблюдать масочный режим. На входе можно взять медицинскую маску и перчатки, воспользоваться санитайзером. Впервые в этом году на склоне можно было увидеть человека, который, забыв дома балаклаву, надел одноразовую маску, не боясь выглядеть смешно.

ПОЕХАЛИ КАТАТЬСЯ. ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

Парк «Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1.

В этом году здесь открыто 16 трасс. Общая протяженность маршрутов — 49,5 километра. Есть пункты проката.

Музей-заповедник «Царицыно»

Ул. Тюрина, 1.

На территории пять круговых трасс, самые длинные — 7 и 12 километров — начинаются у Нижнего Царицынского пруда. Есть пункт проката и камера хранения.

Парк Олимпийской деревни

Ул. Лобачевского, 27.

Здесь проложены четыре трассы длиной от одного до пяти километров. Проката нет.

Парк «Северное Тушино»

Ул. Свободы, 50А.

Для лыжников проложили три маршрута протяженностью от 300 метров до 1,7 километра. Работает прокат инвентаря.

Усадьба Вороново

Воронцовский парк, 3.

Есть лыжные трассы для детей и взрослых. Протяженность взрослой — 2,5 километра. Пунктов проката нет.

Ландшафтный парк «Митино»

Новотушинский пр-д, 5, стр. 3.

Лыжная трасса подойдет для тех, кто не боится перепадов высот. Протяженность ее — порядка трех километров. Там же проходит полуторакилометровая тропа здоровья. Пунктов проката в парке нет.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Лата Трэк

Ул. Крылатская, 5.

Основная масса посетителей катается на трех склонах длиной 300–350 метров. Есть склоны для новичков и сноупарк для любителей фристайла. Подъемники бугельные. Работает прокат оборудования. Возможны занятия с инструктором.

Кант

Электролитный пр-д, 7, корп. 2.

Комплекс насчитывает 11 склонов, среди которых и сноупарк, и учебный склон. Работает прокат, есть камеры хранения. Подъемники бугельные.

Горнолыжная база Ново-Переделкино

Проектируемый пр-д № 635, 9, корп. 1.

Комплекс предлагает восемь трасс общей длиной 1,5 километра и перепадом высот 50 метров, имеется сноупарк. Подъемники бугельные, работает пункт прокат.

Воробьевы горы

Ул. Косыгина, 28.

Горнолыжный склон открылся в конце прошлого года.Сейчас доступны 300-метровый основной иучебный склоны. Снаряжение можно взять напрокат. Установлены подъемники гондольного и кресельного типа.

Читайте также: Учиться дома сложно. Как на удаленке быть отличником