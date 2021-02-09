Без флага и гимна: российские биатлонисты побьются за медали на ЧМ

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С 10 по 21 февраля на словенской Поклюке пройдет главное событие зимнего сезона — чемпионат мира по биатлону. К нему приковано большое внимание российских болельщиков. Этот турнир будет особенным для России, так как спортсменам придется выступать без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение изготовить для спортсменов новые комплекты. На комбинезоны к чемпионату мира нанесли монохромный логотип СБР. Его же разместят на флаге, под которым российская команда будет выступать на чемпионате мира.

Состав сборной России

В состав мужской и женской команд попали по шесть биатлонистов. Россию будут представлять Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. Куклина, Гараничев и Халили попали в команду после выступления на чемпионате Европы. Если вопросов по попаданию Куклиной и Халили в сборную практически нет (они неплохо выступили на ЧЕ), то вот попадание Гараничева удивило многих любителей биатлона. Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил это решение:

— Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призера. Во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью ее проведут. Ротация точно будет. В-третьих, Евгений — опытный спортсмен, который все знает и все умеет. Он нужен команде.

Каковы шансы на медали?

На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград. Биатлонисты пробегут по два спринта и масс-старта, две гонки преследования, две эстафеты, две индивидуальные гонки, примут участие в смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.

Если вспомнить начало сезона, то, казалось, шансов на чемпионате мира у российских биатлонистов нет. Они с трудом попадали даже в топ-20, проигрывая ходом больше минуты норвежцам, французам и шведам. Однако в начале 2021 года на этапах Кубка мира в Оберстдорфе и Антхольц-Антерсельве (Италия) российские биатлонисты разбежались и расстрелялись. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, преодолев четыре огневых рубежа без единого промаха. Кроме того, были две победы в эстафетах — смешанной и женской. Так что к главному старту сезона российские биатлонисты готовились в хорошем настроении. Пожалуй, именно в эстафетах сборная России может рассчитывать на медали любого достоинства. В командных гонках этого сезона российские биатлонисты занимали место не ниже четвертого.

Что касается личных гонок, то за медали могут бороться Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Светлана Миронова. В этом сезоне Латыпов прибавляет с каждым стартом. Особенно яркой получилась победа в смешанной эстафете, когда россиянин на финише разобрался с конкурентами. По скорости Латыпов является лучшим среди россиян на лыжне — чем не аргумент в борьбе за медали.

Фото: twitter.com/russianbiathlon

Во многих гонках этого сезона Миронова показывала хороший ход, но постоянно подводила стрельба. Имея на один–два промаха меньше, и она была бы на пьедестале. Мироновой давно пора закрепиться в элите мирового биатлона. Мировое первенство предоставляет ей такой шанс. Cхожие проблемы имеет Логинов. Только при точной работе на огневых рубежах лидеры мужской и женской сборных могут рассчитывать на медали в каждой личной гонке.

Кто основные конкуренты?

У мужчин главными претендентами на победу являются норвежцы и французы. В общем зачете Кубка мира представители Норвегии занимают первые четыре позиции. Главными фаворитами чемпионата мира считаются норвежские братья Йоханнес и Тарьей Бе, норвежец Стурла Холм Лагрейд, а также французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Шансы на медали также имеет немец Арнд Пайффер, который показывал хорошие результаты в последних гонках.

У женщин фаворитами считаются норвежки Марте Ройселанд и Тириль Экхофф, шведские сестры Ханна и Эльвира Эберг, а также действующая обладательница Кубка мира Доротея Вирер.

Но все это — только предварительные расклады. Победитель каждой гонки станет известен на лыжне и огневых рубежах.

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