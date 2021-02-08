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Мастера спорта по биатлону призвали Губерниева перестать оскорблять спортсменов
Фото: Youtube.com / Василий Конов

Мастера спорта по биатлону призвали Губерниева перестать оскорблять спортсменов

Кирилл Николаев

Спорт

Ветераны биатлона, среди которых заслуженные мастера спорта и тренеры, перед чемпионатом мира обратились к журналисту Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить нападки и оскорбления на спортсменов и наставников национальной команды. Открытое письмо комментатору опубликовано на сайте известного советского биатлониста Александра Тихонова.

В заявлении говорится о том, что Губерниев начал любить себя в спорте больше, чем спорт в себе. По мнению авторов письма, это отражается на качестве его работы.

— Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта, — говорится в сообщении.

Ветераны биатлона призвали Губерниева не забывать, что в отличие от прославленных спортсменов его популярность «мимолетна». Авторы письма считают, что заявления журналиста не способствуют пропаганде патриотизма, любви к спорту и здоровому образу жизни у молодых людей. Они призвали Губерниева соответствовать профессиональным этическим стандартам лучших советских и российских комментаторов.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

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спортсменыбиатлонДмитрий Губерниев
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