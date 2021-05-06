Последнее слово за Тамарой

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Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий становится все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Главное событие недели в мире российского спорта — история о том, как в матче за титул чемпионки мира по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина одолела полячку Наталью Садовскую.

В классических шашках полька первой набрала 54 очка, но наша спортсменка сравняла счет, а затем одержала победу в серии партий с укороченным контролем времени.

Конечно, не только невероятная воля россиянки к победе и очередная ее золотая медаль вызвали бурю эмоций у наших соотечественников. Небывалый интерес к поединку подогрел секретарь состязаний поляк Яцек Павлицкий, когда во время четвертого раунда подошел к игровому столу и убрал с него российский флаг.

Тот раунд Тансыккужина проиграла со счетом 0:12, а потом призналась, что недружественный жест секретаря мог повлиять на исход всего матча. И ведь повлиял, надо сказать, но только в нашу пользу. Тут неплохо прозвучала бы мысль о том, что экс-президент Европейской федерации шашек пан Павлицкий плохо знаком со стихотворением А. С. Пушкина «Клеветникам России»: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»

В этой ситуации надо отдать должное польской спортсменке, которая в знак солидарности с россиянкой на следующий день после инцидента убрала с игрового стола флаг своей страны.

Однако если превозносить подвиг нашей спортсменки, дуя исключительно в трубы ура-патриотизма, забывая многолетний тернистый путь к титулам, то может последовать и негативная реакция.

— В Госдуму пойдет тетя теперь, не иначе, — написал комментатор Василий Уткин в «Твиттере» и прикрепил фото, где семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина гордо держит в руках российский триколор.

Ну а почему бы чемпионке не пойти в депутаты? Да пусть хоть в космос летит Тамара Тансыккужина. Это ее личное дело, тем более на закате спортивной карьеры.

— Возможно, это последний мой матч, ведь никто не знает, как сложится дальше. И это прямо сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю еще не поступали, но я такой вариант не исключаю, — заявила Тамара Тансыккужина.

А теперь самое главное об удивительной победе 42-летней россиянки.

Много ли после распада СССР мы видели выдающихся и невероятных спортивных успехов наших спортсменов, чтобы они без натяжки ложились в основу патриотических фильмов? Таких как «Легенда № 17» про хоккеиста Валерия Харламова, «Движение вверх» про победу сборной Советского Союза над баскетболистами США в финале Олимпиады-1972, «Белый снег» про триумф лыжницы Елены Вяльбе? Пусть гонорары выдающихся мастеров игры в шашки не идут ни в какое сравнение с контрактами футболистов, хоккеистов и баскетболистов.

Пусть наши СМИ сегодня гораздо громче шумят о том, кто из иностранцев станет главным тренером «Спартака» («устроили тут «ромашку»), о костюме американского антигероя Дэдпула, в который облачился капитан сборной России Артем Дзюба на церемонии вручения игрокам «Зенита» золотых медалей чемпионата РПЛ.

Это все дешевые сюжеты для комиксов, которые хорошо продаются.

А последняя победа международного гроссмейстера, семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной — без дураков, настоящее кино про непобедимый характер российского спортсмена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Садовская, вице-чемпионка мира:

—Получилось небольшое шоу, даже возник скандал. Русские слегка раздули эту тему. Тансыккужина знала, что может что-то произойти. Секретарь матча Яцек Павлицкий убрал флаг России в самом начале партии. Это было странно, но, мне кажется, не особо повлияло на игру. Я не стала лезть в эту тему, даже несмотря на внимание СМИ. Это больше вопрос политики, нежели игры. Поэтому он не так важен.

СПОРТ-БЛИЦ

Сезон закончил

Российский форвард «НьюЙорк Рейнджерс» Артемий Панарин больше не сыграет в текущем сезоне НХЛ. Игрок получил травму в матче с «Вашингтоном» (3:6) в результате стычки с форвардом «Кэпиталс» Томом Уилсоном. Россиянин пропустит последние матчи команды в регулярном чемпионате из-за травмы, а в плей-офф его клуб не попал. В 42 матчах сезона Панарин набрал 58 очков. Ранее хоккеист отказался сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Риге.

Возглавит «Рому»

Новым главным тренером «Ромы» станет португальский специалист Жозе Моуринью. 58-летний тренер будет работать в римской команде с сезона-2020/21. Это позволит «Тоттенхэму» сэкономить на выплате компенсации португальскому тренеру. Напомним, что лондонский клуб, досрочно расторгнув контракт с Моуринью, должен был платить ему зарплату на протяжении 18 месяцев (около 16 миллионов фунтов). Португалец будет зарабатывать в «Роме» около 7,5 миллиона евро в год.

Месси поплатится?

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за нарушение коронавирусных мер. 3 мая аргентинец организовал командный ужин, чтобы сплотить партнеров перед предстоящим матчем чемпионата Испании с «Атлетико». На вечере в доме у Месси было около 50 человек. Теперь форварду грозит штраф от 3 до 60 тысяч евро.

Обошел Овечкина

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3). В его активе стало 1323 очка в 1037 матчах в лиге. Он обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. У россиянина 1320 (730+590) баллов в 1196 матчах. Кросби занял 34-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

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