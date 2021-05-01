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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Фото: vk.com/bivolteam

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Юлия Курганова

Спорт

Российский боксер Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса из Великобритании и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.

Бой состоялся в субботу, 1 мая, в Манчестере. Россиянин победил по итогам 12-раундового поединка единогласным решением судей.

На счету 30-летнего Бивола стало 18 побед. До этого он последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года, тогда боксер одержал победу над Ленином Кастильо из Доминиканской Республики.

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