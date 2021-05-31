Победа взрослых поможет спасти детские жизни

Главный врач столичной клинической больницы № 13 Сергей Аракелов во время благотворительного турнира «Кубок добра». Все собранные средства от этого мероприятия пойдут на лечение детей / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Около двух миллионов рублей было собрано во время благотворительного матча «Кубок добра», состоявшегося при поддержке Департамента спорта города Москвы в честь Дня защиты детей.

День выдался дождливым, однако это не помешало игрокам провести разминку под открытым небом на одном из полей спортцентра «Лужники». К началу благотворительного турнира по мини-футболу ливень сменился мелким дождем, а потом и вовсе прекратился. По словам организатора «Кубка добра» и одновременно капитана команды звезд российской эстрады «Старко» Юрия Давыдова, хорошему футболу никакая погода не помеха.

— Главное, что даже в это непростое время собрали более двух миллионов рублей пожертвований, которые передадим для лечения детей в Институт врожденных заболеваний челюстно-лицевой области профессора Гончакова, — говорит он. — Мы же просто играем в футбол. А победители у нас сегодня здесь — дети!

Спортивный праздник начался с Гимна России, который по традиции исполнили игроки и болельщики без фонограммы. После этого солисты театра «Московская оперетта» Павел Иванов и Иван Викулов в качестве приветствия от команды «Старко» исполнили гимн болельщиков. А затем уже начался турнир, в котором участвовали 12 команд.

Сборные распределили по четырем полям спортцентра согласно жеребьевке. В первой восьмерке между собой соревновались команды «Русская рыба» и «Выгон Консалтинг», «Старко» и «Есоэн», «Недра России» и «Вармсу», «РЖД» и «Абсолют Страхование». Своей очереди во втором заходе ожидали сборные «Росич», «Сколково», «Недра России» и Vita. Последние — команда врачей — присоединились к «Кубку добра» только в этом сезоне.

— У нас уже был опыт участия в подобном мероприятии в прошлом году, когда играли против звезд эстрады и политиков в Матче благодарности врачам. Теперь мы решили продолжить эту традицию, — говорит главный врач Городской клинической больницы № 13 Сергей Аракелов. — Здесь турнир уже более серьезный, где много хороших и подготовленных игроков.

Пока шли матчи между командами, не пустовала и сцена, на которой праздничный настрой своим творчеством создавали артисты Николай Кольцов, Сергей Крылов, Валерий Ярушин и другие.

А когда уже отгремели футбольные баталии, наступила торжественная церемония награждения победителей. Получила «Кубок добра» сборная «Русская рыба». Свои награды получили и ряд игроков, которые отличились во время соревнований. Призы вручались в номинациях «Лучший капитан», «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и других.

Турнир по мини-футболу «Кубок добра» появился шесть лет назад. А вот благотворительные матчи футбольный клуб звезд российской эстрады «Старко» проводит уже 16 лет. За все эти годы по итогам спортивно-концертных мероприятий было собрано более 320 миллионов рублей и оказана адресная медицинская помощь 3873 детям из разных регионов страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Сильнов, Олимпийский чемпион и чемпион Европы по прыжкам в высоту:

— Мы как спортсмены, артисты, общественные деятели или политики должны оставлять за собой следы. Спасибо организаторам, что зажгли эту искру добра. Именно такие турниры помогают сделать мир лучше. А наша задача, в свою очередь, дарить частичку себя, чтобы такое благое дело развивалось и дальше. Мне приходилось выступать при любых погодных условиях, поэтому никакой дождь не остановит меня перед поставленной целью.

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