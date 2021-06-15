Кот, слониха и детеныши панд: кто и как в разных странах предсказывает результаты матчей

Фото: instagram/achillcat

Прогнозы на матчи Евро-2020 составляют не только профессионально обученные люди, но даже животные. Так, небезызвестный петербургский кот Ахилл ранее верно предсказал исходы матчей Турция — Италия и Бельгия — Россия. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще животные становились оракулами и умудрялись предугадывать исход матчей.

Старейшая слониха Гамбурга и хрюшка Сьюзи

Слониха по имени Яшода — старейший обитатель зоопарка Хагенбек, что в Гамбурге, — болеет на Евро-2020 за немецкую сборную и попытается предсказать результаты матчей с футболистами из ФРГ. Как пишет портал Knowinsiders, руководство зоопарка доверило Яшоде непростую миссию в силу ее мудрости и жизненного опыта. Ей предстоит за день до матча, в котором участвует немецкая команда, подходить к коробке и «занюхивать» оттуда хоботом флаг. Всего в коробке два флага — немецкой сборной и ее противника. Предсказание строится на том, какой из них вытащит Яшода. Если за раз она достала оба флага, будет ничья, говорят в зоопарке.

Фото: instagram/tierpark_hagenbeck

В Англии в этом году тоже свой оракул для ЧЕ-2020. Предсказывать победу британцам выбрана хрюшка Сьюзи, которая по задумке должна будет «занюхивать результат встречи сборной с другой командой». Как именно будет тянуться такой жребий, не уточняется.

Легенда среди оракулов

На Западе принято с некоторой долей почтения писать об одном из пионеров предсказывания футбольных матчей среди животных — немецком осьминоге Пауле. Так, журналисты CNN называют его «по праву величайшим оракулом»: он верно угадал результат 12 из 14 матчей во время ЧМ-2010 и Евро-2008, что в плане вероятности значительно чаще, чем если бы человек подбрасывал монетку. Пауль «смотрел в будущее», выбирая из двух поставленных перед ним прозрачных коробок с едой. Они были абсолютно одинаковыми, но в них втыкали флаги двух разных стран. Когда осьминог прикасался щупальцем до крышки одного из ящиков, считалось, что он сделал свой выбор.

Памятник осьминогу Паулю / Фото: Imago-Images/ИТАР-ТАСС

Пауль настолько хорошо предрекал, что даже нажил себе врагов. Однажды, когда осьминог «заявил», что немцы разобьют Аргентину на одной из встреч (а так и произошло), аргентинский шеф-повар опубликовал у себя на странице в Facebook рецепт из осьминога.

Гиббоны, морской котик и ЧМ в России

В 2018 году, когда российская сборная вступила в тяжелую схватку с хорватами в четвертьфинале ЧМ, целое семейство гиббонов-оракулов уже знало, чем закончится противостояние. Вернее, как пишет «Р-Спорт», глава семьи гиббонов по имени Кент поставил на победу России, тогда как его жена и их дочь сделали выбор в пользу хорватской сборной. Женская интуиция обезьян не подвела.

Фото: Youtube / ZOO Zagreb

Издание также обратило внимание на способности ясновидения у самки морского котика Дейзи. Немецкая зверушка, к сожалению для своей же сборной, предвидела ее поражение в стартовом матче ЧМ против Мексики и не ошиблась.

Оракулом может стать не каждый

В 2014 году многие пользователи Сети и болельщики, пристально следившие за проходившим тогда ЧМ по футболу, замерли в ожидании новых оракулов из Китая. СМИ тогда писали, что в рамках эксперимента доверить заглянуть в будущее хотели… группе детенышей панд. Предполагалось, что пушистым эзотерикам принесут несколько корзинок с едой и флагами разных стран мира, чтобы они выбрали из них победителя, однако затею свернули. По данным BBC, местные власти испугались, что пандам придется слишком много контактировать с людьми, а это может навредить их здоровью, учитывая скромный возраст бамбуковых «провидцев».

Большая голова

На ЧМ-2014 был еще один любопытный пророк — черепаха по кличке Большая голова. Журналисты называли ее одним из последователей осьминога Пауля. Черепаха угадывала, как на чемпионате проявит себя сборная Бразилии: в матче открытия бразильцы действительно одолели хорватов, как и предрекало животное.

Оракулом черепаха становилась, когда для нее устанавливали в бассейне ворота, а на их сетке закрепляли флаги. Там же оставляли рыбок в качестве корма, чтобы приободрить животное, пишет «Спорт-Экспресс».

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