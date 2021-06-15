Кот, слониха и детеныши панд: кто и как в разных странах предсказывает результаты матчей
Прогнозы на матчи Евро-2020 составляют не только профессионально обученные люди, но даже животные. Так, небезызвестный петербургский кот Ахилл ранее верно предсказал исходы матчей Турция — Италия и Бельгия — Россия. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще животные становились оракулами и умудрялись предугадывать исход матчей.
Старейшая слониха Гамбурга и хрюшка Сьюзи
Слониха по имени Яшода — старейший обитатель зоопарка Хагенбек, что в Гамбурге, — болеет на Евро-2020 за немецкую сборную и попытается предсказать результаты матчей с футболистами из ФРГ. Как пишет портал Knowinsiders, руководство зоопарка доверило Яшоде непростую миссию в силу ее мудрости и жизненного опыта. Ей предстоит за день до матча, в котором участвует немецкая команда, подходить к коробке и «занюхивать» оттуда хоботом флаг. Всего в коробке два флага — немецкой сборной и ее противника. Предсказание строится на том, какой из них вытащит Яшода. Если за раз она достала оба флага, будет ничья, говорят в зоопарке.
В Англии в этом году тоже свой оракул для ЧЕ-2020. Предсказывать победу британцам выбрана хрюшка Сьюзи, которая по задумке должна будет «занюхивать результат встречи сборной с другой командой». Как именно будет тянуться такой жребий, не уточняется.
Легенда среди оракулов
На Западе принято с некоторой долей почтения писать об одном из пионеров предсказывания футбольных матчей среди животных — немецком осьминоге Пауле. Так, журналисты CNN называют его «по праву величайшим оракулом»: он верно угадал результат 12 из 14 матчей во время ЧМ-2010 и Евро-2008, что в плане вероятности значительно чаще, чем если бы человек подбрасывал монетку. Пауль «смотрел в будущее», выбирая из двух поставленных перед ним прозрачных коробок с едой. Они были абсолютно одинаковыми, но в них втыкали флаги двух разных стран. Когда осьминог прикасался щупальцем до крышки одного из ящиков, считалось, что он сделал свой выбор.
Пауль настолько хорошо предрекал, что даже нажил себе врагов. Однажды, когда осьминог «заявил», что немцы разобьют Аргентину на одной из встреч (а так и произошло), аргентинский шеф-повар опубликовал у себя на странице в Facebook рецепт из осьминога.
Гиббоны, морской котик и ЧМ в России
В 2018 году, когда российская сборная вступила в тяжелую схватку с хорватами в четвертьфинале ЧМ, целое семейство гиббонов-оракулов уже знало, чем закончится противостояние. Вернее, как пишет «Р-Спорт», глава семьи гиббонов по имени Кент поставил на победу России, тогда как его жена и их дочь сделали выбор в пользу хорватской сборной. Женская интуиция обезьян не подвела.
Издание также обратило внимание на способности ясновидения у самки морского котика Дейзи. Немецкая зверушка, к сожалению для своей же сборной, предвидела ее поражение в стартовом матче ЧМ против Мексики и не ошиблась.
Оракулом может стать не каждый
В 2014 году многие пользователи Сети и болельщики, пристально следившие за проходившим тогда ЧМ по футболу, замерли в ожидании новых оракулов из Китая. СМИ тогда писали, что в рамках эксперимента доверить заглянуть в будущее хотели… группе детенышей панд. Предполагалось, что пушистым эзотерикам принесут несколько корзинок с едой и флагами разных стран мира, чтобы они выбрали из них победителя, однако затею свернули. По данным BBC, местные власти испугались, что пандам придется слишком много контактировать с людьми, а это может навредить их здоровью, учитывая скромный возраст бамбуковых «провидцев».
Большая голова
На ЧМ-2014 был еще один любопытный пророк — черепаха по кличке Большая голова. Журналисты называли ее одним из последователей осьминога Пауля. Черепаха угадывала, как на чемпионате проявит себя сборная Бразилии: в матче открытия бразильцы действительно одолели хорватов, как и предрекало животное.
Оракулом черепаха становилась, когда для нее устанавливали в бассейне ворота, а на их сетке закрепляли флаги. Там же оставляли рыбок в качестве корма, чтобы приободрить животное, пишет «Спорт-Экспресс».
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