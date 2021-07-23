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На старт, Олимпиада!

Руслан Карманов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
На старт, Олимпиада!
рекордсмен Антон Чупков в полуфинальном заплыве на 200 метров брассом / Фото: РИА Новости

В пятницу, 23 июля, в Токио начнется церемония открытия Олимпийских игр — 2020. Российские спортсмены будут выступать под флагом с эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), а не под национальным знаменем. Несмотря на антидопинговые санкции против наших атлетов, на Играх в Японии все-таки будет флаг России — его изобразили на парадной форме нашей команды. Насколько сильна эта команда? Игры в Токио дадут самый точный ответ на вопрос: какое место в мире занимает российский спорт высших достижений.

Пока президент ОКР Станислав Поздняков накануне старта ОИ-2020 полон оптимизма. По его словам, результаты выступлений российских спортсменов за последние два-три года дают право надеяться на то, что в Токио наши спортсмены смогут завоевать 50–60 медалей, в том числе 20–25 золотых наград, что позволит побороться за место в тройке призеров общекомандного зачета.

Слова бы чиновника да богу в уши. По моим прикидкам, дай бог, если наша команда возьмет в Токио хотя бы 15 золотых наград.

Главные олимпийские надежды России на золотые медали Игр в Токио: пловцы Евгений Рылов (двукратный чемпион мира на коронной дистанции 200 м), Антон Чупков (рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом), борец вольного стиля олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, теннисисты Даниил Медведев (вторая ракетка мира в рейтинге ATP) и олимпийская чемпионка в парном разряде Еле- на Веснина, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Ну и, конечно, самая титулованная россиянка на Играх в Токио — пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Большие надежды мы также связываем с выступлением Авериных — многократных чемпионок мира по художественной гимнастике, а также российского гимнаста Никиты Нагорного. И верим в то, что наши борцы, фехтовальщики, гимнасты, гандболистки, мастерицы синхронного плавания и дзюдоисты порадуют нас олимпийскими победами.

Хорошо бы и звезды российской легкой атлетики добавили олимпийских наград в общекомандную копилку.

Однако нельзя сказать, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене успела набрать после травмы оптимальную форму, а барьерист Сергей Шубенков сейчас безусловный мировой лидер в своей дисциплине.

В случае безумного везения смогут взойти на олимпийский пьедестал российские женская и мужская сборные по волейболу. Но тут, честно говоря, шансов не очень много. Накануне Олимпийских игр в Токио из-за травмы мы потеряли центрального блокирующего — олимпийского чемпиона Дмитрия Мусэрского, а от больших побед российских волейболисток на международном уровне мы уже отвыкли. А может, не надо было привыкать во времена СССР? Мир изменился. Россия — не лидер мирового спорта. Хорошо, что не аутсайдер.

На Олимпиаде в Токио не будет зрителей на трибунах. Больше половины японцев против проведения ОИ-2020. На данный момент японские власти пытаются обуздать четвертую волну пандемии. Но в любом случае лучше радостно болеть у экранов телевизоров за спортсменов твоей страны и подсчитывать количество завоеванных олимпийских медалей, чем, сидя на карантине, печально фиксировать число жертв страшной эпидемии.

Или медали — это все-таки дело десятое?

Игры в Токио-2020 были перенесены на целый год, но именно они, пожалуй, ближе всего соответствуют девизу барона Кубертена: «В Олимпийских играх самое важное — не победа, а участие; главное в жизни — не одолевать, а достойно сражаться».

Чтобы оценить мудрость этого вывода, человечеству пришлось очень сильно переболеть, но все-таки выйти на старт Олимпиады.

На старт, Олимпиада!Фото: tokyo2020.org/en/games/emblem / Официальный сайт Олимпиады в Токио

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Поздняков, президент ОКР:

— Предстартовое волнение присутствует не только у действующих спортсменов, но и у руководителей. Я тоже волнуюсь и вместе с тем очень рад, что мы находимся в Токио. Это означает, что Олимпийские игры состоятся, несмотря на все проблемы.

Это главное достижение и общая победа мирового спортивного сообщества. Спортсменам нужно будет не только показать в Токио свое мастерство, но и сохранить здоровье, что делает эти Игры самыми необычными в истории.

СПОРТ — БЛИЦ

«Быстрее, выше, сильнее — вместе» Так теперь звучит девиз Олимпийских игр. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио. Текст девиза изменен впервые за 127 лет.

— Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни, — прокомментировал изменение девиза представитель МОК Марк Адамс.

Кровати на бумагу МОК заявил, что картонные кровати, установленные для спортсменов в олимпийской деревне в Токио и вызвавшие бурю эмоций и обсуждений в сети (якобы эти «антисекс-кровати» не являются частью мер борьбы с коронавирусной инфекцией), являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла, — заявили в МОК.

Неудобные кровати после окончания Олимпиады и Паралимпиады будут переработаны в бумагу.

В Японии секса нет Организаторы Олимпиады в Токио планируют раздать спортсменам 160 тысяч презервативов (по 13 штук на каждого).

Это олимпийская традиция. Впервые их выдали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле (8500 штук). Этой акцией организаторы и МОК хотели привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа, а также защитить спортсменов.

Правда, близкие контакты жителей олимпийской деревни здесь под запретом из-за коронавируса. Но организаторы уверены — это отличные сувениры.

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