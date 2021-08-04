Сплавал за золотом: как российский спортсмен Евгений Рылов завоевал олимпийские медали

Евгений Рылов. Плавание на спине, 200 м.

Два золота и серебро выиграл на олимпиаде в Токио наш пловец Евгений Рылов. Сегодня наш рассказ — о людях, без которых этих побед могло не быть.

Российский 24-летний пловец Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио свою первую высшую награду взял на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Европы, второе золото — на своей коронной дистанции 200 метров на спине (пал Олимпийский рекорд!), а серебро — в эстафете 4 на 200 метров вольным стилем. Результат не просто потрясающий, а совершенно фантастический: ведь золотая награда Рылова на стометровке стала первой для сборной России на Олимпийских играх за 25 лет! А двух подряд личных побед в плавании на спине на Олимпиадах (на дистанциях 100 и 200 метров) до Рылова не смог добиться ни один наш пловец.

После такого триумфа сложно представить, что этих побед Рылова лично и всего российского плавания не было бы и в помине, если бы не Гульнара Романадзе — многолетний директор Детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин», который расположен в Ленинском районе Подмосковья, и личный тренер пловца Андрей Шишин.

Именно в бассейне поселка Развилка они впервые встретились — директор, тренер и ученик.

Тройное усилие

О том, как начиналась эта история, вспоминает директор «Дельфина» Гульнара Романадзе:

— В 2006 году к нам в школу, которая занималась оздоровлением детей, пришел 23-летний тренер Андрей Шишин, который заразил меня идеей на базе нашего центра открыть спецкласс для перспективных пловцов. Я ему поверила, и мы заключили честную сделку: «Я во всем тебе помогаю, а ты подготовишь олимпийского чемпиона».

Какой мотив был у Романадзе заключать такой договор? Она хотела доказать всем, что не только спортшколы олимпийского резерва могут подготовить чемпиона Олимпиады, но и оздоровительно-образовательные центры. Мало кто верил в затею Гульнары Романадзе создать плацдарм для подготовки будущего чемпиона в маленьком, всего на четыре дорожки, 25-метровом бассейне.

Не шибко поверил в нее и я, когда в марте 2015 года она предложила мне пари: «А спорим, что Женя Рылов станет олимпийским чемпионом?» Романадзе тогда было 60 лет, пловцу Рылову — 18, и до его первой олимпийской бронзовой медали, которую он завоевал в Рио-де-Жанейро, оставалось больше года. Соблазн принять условия пари был велик, но помешал его заключить предельно честный и уверенный взгляд директора бассейна, свидетельствующий об искренней вере в свой проект.

Да что там я! Тогда многие специалисты плавания и спортивные чиновники подкручивали пальцем у виска, слушая монологи азартного педагога о том, что невозможное возможно. Откуда росли ноги такой уверенности?

Романадзе опиралась на четкую методологию успеха, которую ей изложил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов: «Если хотите, чтобы ваш талантливый воспитанник стал олимпийским чемпионом — создайте условия, чтобы его тренер постоянно с ним работал и не смотрел в карман ученику».

Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396

Гульнара Романадзе создала Шишину соответствующие условия, а молодой и амбициозный тренер собрал в спецкласс 25 талантливых пятиклассников, которые уже через два года работы выиграли Спартакиаду школьников России.

Важно отметить, директор Романадзе не только строила олимпийские планы, но страстно помогала тренеру и самому талантливому пловцу решать бытовые проблемы.

Например, ходатайствовала перед главой Ленинского района, чтобы в 2015 году семья Рыловых получила двухкомнатную квартиру в Бутове. Ведь после переезда из Новотроицка Евгений с мамой семь лет снимали жилье.

На новоселье Рыловых Романадзе взяла слово с пловца: «Я помогла тебе с квартирой, а ты помоги стране выиграть олимпийскую медаль».

Рылов и его тренер Андрей Шишин приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие директора «Дельфина».

После бронзовой медали на Олимпиаде в Рио Евгений Рылов выиграл два золота на чемпионатах мира плюс три золота на ЧМ на короткой воде и четыре золота чемпионатов Европы.

— Все эти победы мы завоевали вместе — Женя Рылов, я и наша дорогая Гульнара Джемаловна, — готов повторять Андрей Шишин.

Перегибы тренера

Андрей Шишин начал заниматься плаванием под руководством отца в Новотроицке (Оренбургская область), а в 18 лет уже в качестве тренера сделал первый самостоятельный набор детей, среди них был семилетний Евгений Рылов. Через некоторое время тренер перебрался в столицу.

— Когда жил в Новотроицке, был риск того, что местный бассейн закроют и я останусь без профессии, поэтому переехал поближе к мегаполису, чтобы совершенствоваться в тренерском деле, — вспоминает Шишин.

Через три года по тому же маршруту из Новотроицка в Подмосковье отправился вместе с мамой и 10-летний Женя Рылов. Именно в бассейне «Дельфин» в Развилке под пристальной опекой Гульнары Романадзе возобновились занятия Шишина с талантливым учеником.

— Мне очень хотелось работать тренером, но педагогических перегибов я по молодости своей, увы, не избежал. Если кто-нибудь из моих воспитанников получал двойку в общеобразовательной школе, я требовал, чтобы он всю неделю таскал камни в рюкзаке. Гульнара Джемаловна сделала мне тогда крепкое замечание. Тем не менее успеваемость в моей группе повысилась, — вспоминает Шишин.

Евгений Рылов. Плавание, 100 м на спине/ Фото: twitter/Olympic_Russia

В 2016 году я писал про тренера в газетной заметке: «Будьте уверены, за следующие четыре года вдумчивый и перспективный наставник разложит на молекулы выступление своего ученика Рылова на Играх в Рио-де-Жанейро, чтобы добиться максимального результата на следующих Играх в Токио. Явление тренера Шишина — отличный пример того, каким образом молодые наставники могут попасть в тренерский штаб сборной России, а их талантливые ученики — завоевывать медали на Олимпийских играх».

И действительно, Шишин разложил подготовку ученика не то что на молекулы, на атомы. Да так, что Рылов выиграл в Токио не только свою коронную дистанцию, но и стометровку. Правда, от Игр в Рио до Олимпиады прошло не четыре года, а пять.

Лишний год предолимпийскому ожиданию прибавила пандемия. Но великолепный триумвират Романадзе — Шишин — Рылов пережил и эти трудности.

— В чем секрет нашего успеха? — переспросил меня Шишин после побед Рылова на Играх в Токио. — В крепкой спайке звеньев одной цепи. Вот эти звенья: жаждущий успеха тренер — талантливый ученик — мама ученика, поддерживающая устремления сына, семья тренера — его любящие жена и дети. Наш успех стал возможен благодаря дирек тору «Дельфина» Гульнаре Романадзе. Она создала нам все условия в бассейне — самое удобное время для тренировок и две дорожки из четырех. Она изыскивает средства на тренировочные сборы. Благодаря ей я мог ездить на любые курсы повышения мастерства — даже к великому тренеру Геннадию Турецкому в Швейцарию. Более того, вода в бассейне «Дельфин» очищается серебром и нам была приобретена аппаратура для подводной съемки.

Немного подумав, тренер добавил: «Скажу больше. Если бы в каждом российском бассейне директором была Гульнара Романадзе, у страны было бы в восемь раз больше олимпийских медалей на Олимпийских играх».

Благодарность чемпиона

Важно отметить, что не только Женя Рылов, но и еще один воспитанник развилковского центра «Дельфин» — пловец Иван Гирев в Токио стал обладателем серебряной награды эстафете 4x200 м вольным стилем. Но, конечно же, все внимание журналистов в олимпийском пресс-центре было приковано к новому российскому королю плавания. После завоевания двух золотых медалей Евгений Рылов у журналистов нарасхват. Не случайно его имя чаще других российских призеров ОИ-2020 упоминалось в социальных сетях в первую неделю соревнований. Он и сам, надо признать, не прочь привлечь к себе интерес публики. Чего стоит история с защитной маской с изображением мяукающего котика, в которой он вышел на финальный заплыв.

После второй золотой победы он вынужден был гасить скандал, который раздул американец Райан Мерфи, вновь проигравший Рылову на дистанции. По мнению американца, заплыв был нечистым. Наш пловец, как истинный чемпион, снял все вопросы: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым».

Несмотря на всю эту медийную суету, чемпион нашел время, чтобы поблагодарить тех, кто вкладывал душу в его становление: «Когда я учился в спортивном классе, мы занимались в спортивном центре «Дельфин». Его директор Гульнара Романадзе очень сильно нам помогала: находила средства, на которые мы могли выезжать на сборы, выделяла дорожки в бассейне, на которые никто больше не заплывал. И еще она постоянно меня подбадривала, находила добрые слова, настраивая на самый высокий результат. Я бесконечно благодарен ей и своему тренеру Андрею Шишину за то, что они помогли мне стать двукратным олимпийским чемпионом».

Российский пловец Евгений Рылов

Сказочный подарок

После первого триумфа Рылова в Токио губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямой линии лично поблагодарил Гульнару Романадзе: «Эта женщина нашла молодого парнишку далеко-далеко от нашего Видного, позаботилась о нем, нашла квартиру. В общем, сделала все, чтобы парень смог реализовать свою мечту. Поэтому вы — тот человек, которым мы гордимся».

А директор «Дельфина» в ответ пообещала, что Рылов выиграет еще одно золото в Токио: «Спасибо огромное за поздравление! Эмоции, конечно, переполняют, счастье просто безмерное. Наши пловцы никуда не уезжают, они всегда тренируются под Москвой, в нашем бассейне из четырех 25-метровых дорожек, и никакие Америка и Франция не нужны. Для них есть наш округ и Подмосковье. Завтра должно быть второе золото, это неизбежно — финал 200-метровки на спине. Мы возьмем золото, Андрей Юрьевич, мечты сбываются!»

И снова как в воду глядела Гульнара Джемаловна. После того как Рылов взял второе олимпийское золото, глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов лично заверил корреспондента «Вечерки», что «теперь мы просто обязаны помочь исполнить давнюю мечту руководителя центра «Дельфин» — построить на территории нашего округа новый бассейн с 50-метровыми дорожками».

Даже самые несбыточные мечты сбываются, если в них искренне верить, идти к поставленной цели и держать слово. А с Гульнарой Романадзе лучше вообще не спорить.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгений Рылов родился 23 сентября 1996 года в Новотроицке (Оренбургская область).Российский пловец, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем. Заслуженный мастер спорта. Двукратный чемпион и серебряный призер ОИ-2020, бронзовый призер ОИ-2016, двукратный чемпион мира (2017, 2019), трехкратный чемпион мира на короткой воде (2018), четырехкратный чемпион Европы (2018, 2021), трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр, которые проходили в Китае в 2014 году. Старший сержант полиции патрульно-постовой службы отдела МВД России по городскому округу Лобня.