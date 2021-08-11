Как развиваются московские «Лужники»

Москвичка Агата Кирюхина возле здания Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

В этом году олимпийский комплекс «Лужники» отметил свое 65-летие. За последние годы комплекс глобально обновили: с 2014 года на территории «Лужников» построили и реконструировали 22 объекта, и работы продолжаются.

Безусловно, центральным объектом комплекса остается большая спортивная арена «Лужники», ставшая главной площадкой чемпионата мира по футболу 2018 года.

— Сейчас в «Лужниках» продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл», а также реконструируется универсальный спортзал «Дружба», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Еще один крупный объект — Центр самбо и бокса — завершен на 43 процента. По словам Андрея Бочкарева, конструктив здания фактически готов, продолжаются установка панелей внешнего контура, монтаж инженерных систем и трибун.

— Для Центра самбо и бокса изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта. Его фасад был выполнен в песочных тонах — в цвете расположенной рядом Большой спортивной арены, что создает стилистическое единство территории «Лужников», — добавил Андрей Бочкарев.

Особенностью Центра самбо и бокса станет зеркальный потолок, который вкупе с витражным остеклением фасада позволит наблюдать за происходящим внутри здания с улицы.

В 2021 году в Москве силами города и инвесторов планируют построить более двух десятков спортивных объектов.