Для бега, йоги и экстрима: какие спортивные товары россияне покупают чаще всего

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россияне с каждым годом все активнее приобретают в интернет-магазинах спортивное оборудование и одежду. Это одни из самых популярных товаров на маркетплейсах. «Вечерняя Москва» поговорила с ведущими отечественными площадками и выяснила, что чаще всего покупают сторонники активного образа жизни.

Традиционное

Как рассказали в пресс-службе Wildberries, с января по сентябрь этого года количество заказанных спортивных товаров на платформе выросло на 110 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большой популярностью пользовался электротранспорт: спрос на электровелосипеды вырос на 206 процентов, на электросамокаты — на 148 процентов, на гироскутеры — на 100, а на моноколеса — на 78. Также россияне охотно приобретали сопутствующие спортивные аксессуары: продажи наколенников выросли на 247 процентов, налокотников — на 121 процент, а нарукавники покупали на 242 процента чаще.

Кроме того, граждане активно заказывали скейтборды (рост продаж на 73 процента), мячи (на 76 процентов) и скакалки (на 59 процентов). Повышенным спросом пользовалось и специализированное спортивное питание (рост продаж на 150 процентов).

В пресс-службе Ozon поделились, что продажи спортивных товаров по итогам первого полугодия на площадке выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в компании, популярность бега среди россиян не снижается — продажи товаров в соответствующей категории в первом полугодии выросли в шесть раз. Кроме того, у москвичей стали более популярны командные виды спорта и товары для них. Так, штучные продажи снаряжения и аксессуаров для хоккея увеличились в 2,5 раза, а для волейбола — в 2,2 раза.

В компании «Яндекс.Маркет» тоже подтвердили рост заказов товаров для активного образа жизни. Площадка отметила, что для занятий экстремальными и водными видами спорта стали покупать больше товаров. При этом спрос на некоторые другие традиционные товары для развлечения на свежем воздухе, например, самокаты и ролики, наоборот, стал снижаться. А велосипеды неизменно пользуются спросом, и мода на них не проходит.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Если не учитывать сезонность и посмотреть на самые популярные товары за этот год к настоящему моменту, то это — аксессуары для плавания и водных видов спорта, самокаты, велосипеды и гаджеты для тренировок, отметили в пресс-службе. Кроме того, уже сейчас на площадке начинает расти спрос на товары для занятий зимними видами спорта — лыжи, коньки и сноуборды. Максимальных значений он будет достигать в декабре.

На природу

Для занятий спортом и активным отдыхом на природе россияне чаще, чем в прошлом году, покупали на Wildberries надувные лодки (рост продаж на 193 процента) и весла (на 264 процента). Как рассказали в Ozon, только жители столицы в первом полугодии покупали товары для охоты и рыбалки в два раза больше, чем годом ранее. «Яндекс.Маркет» также отметил, что в текущем году по сравнению с прошлым существенно увеличился спрос на товары для охоты и рыбалки.

Для дома

Для занятий спортом дома россияне активно приобретали беговые дорожки, рассказали в Wildberries. Спрос на этот товар увеличился по сравнению с прошлым годом на 1056 процентов. Вырос и интерес к блокам для йоги (на 95 процентов), к степ-платформам (на 72 процента), спортивным валикам (на 46 процентов), гирям (на 160 процентов), а также к гантелям (на 43 процента).

В Ozon рассказали, что самыми популярными товарами для спорта остаются относящиеся к фитнесу. Больше всего, например, москвичи приобретают гимнастические коврики, фитнес-резинки и гантели. А вот «Яндекс.Маркет» отметил, что спрос на тренажеры для фитнеса (велотренажеры, беговые дорожки) немного уменьшился. Возможно, это связано с тем, что их активно покупали в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса вводились ограничительные меры. Теперь спрос удовлетворен, и покупатели продолжают использовать приобретенные ранее тренажеры.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Что касается гаджетов для домашних тренировок, то на площадке самые популярные фитнес-товары — коврики для фитнеса и йоги, чугунный диск для штанги, эластичные ленты для фитнеса, блин для штанги в пластиковом корпусе и мяч для фитнеса. Также россияне обращают внимание на блок для йоги из пеноматериала, силовую ленту и обручи.

По данным Минспорта РФ, в стране растет интерес к спорту и физической культуре. Самыми спортивными гражданами можно смело назвать краснодарцев, тамбовчан и дагестанцев. По итогам прошлого года доля россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составила 45,4 процента. Это более 62 миллионов граждан в возрасте от трех до 79 лет от общей численности населения. В 2019 году этот показатель был равен 42,94 процента, в 2018 году — 39,8 процента.