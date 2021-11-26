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У «Спартака» отняли лидерство в группе Лиги Европы

Александр Шапиро

Спорт
У «Спартака» отняли лидерство в группе Лиги Европы
Фото: Официальный аккаунт московского «Спартака» в Twitter

«Спартак» в четверг, 25 ноября, потерял лидерство в группе C группового этапа Лиги Европы после того, как английский «Лестер» обыграл польскую «Легию» — 3:1. Днем ранее московский клуб наконец-то смог прервать безвыигрышную серию, которая уже насчитывала семь матчей: пять в Премьер-лиге и две в Лиге Европы.

В среду «красно-белые» на своем поле обыграли итальянский «Наполи» со счетом 2:1. Тем самым москвичи опровергли мнения аналитиков букмекерских контор, которые считали их явными аутсайдерами поединка против итальянцев. И это несмотря на то, что у «Наполи» из-за травмы матч пропускали два ключевых нападающих — Лоренцо Инсинье и Виктор Осимен. К слову, последний является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

Кстати, грозный итальянский клуб был повержен спартаковцами уже во второй раз. Впервые это произошло в самом начале группового турнира в Италии, где «красно-белые» победили — 3:2. Дублем тогда отметился голландский нападающий Куинси Промес, еще один мяч забил молодой полузащитник Михаил Игнатов. Сейчас солировал на поле другой форвард — Александр Соболев, поразивший ворота итальянцев дважды. Сейчас этот нападающий — лучший бомбардир «Спартака» и один из самых результативных во всем турнире.

Из-за неудачного старта в групповом этапе Лиги Европы спартаковцы оказались заложниками ситуации. Помимо набираемых ими очков, нужно, чтобы и конкуренты очки теряли. После победы «Лестера» над «Легией» все четыре участника группы С имеют шансы попасть в основную сетку Лиги Европы.

Для болельщиков со стажем, помнящих приезд в Москву «Наполи» во главе с легендарным Марадоной в начале 90-х, нынешние мучения «красно-белых» кажутся дикостью. «Спартак» обыгрывал в те годы (и не только дома!) грандов мирового футбола, а сейчас выиграл лишь один матч в группе не самого сильного европейского турнира, проиграв до этого на своем чудо-стадионе и «Легии», и «Лестеру».

Впереди у «Спартака» заключительный матч группового турнира в Варшаве, 9 декабря. Там «красно-белым» нужно побеждать. Впрочем, и ничья может оставить их в основной сетке Лиги Европы, но тогда нужно будет молиться на то, чтобы «Наполи» дома не обыграл «Лестер», во что не очень-то и верится. Лидер чемпионата Италии постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в Москве, а потому спартаковцам нужно побеждать команду, которой они умудрились проиграть на старте турнира дома, пропустив в добавленное время.

— Думаю, «Спартак» сможет добиться необходимого результата в матче в Польше, — говорит лидер «красно-белых» образца 90-х полузащитник Андрей Пятницкий. — У «Спартака» хорошая команда. У любого клуба бывают неудачные серии. Надеюсь, что у моего бывшего клуба вслед за неудачной серией начнется удачная.

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