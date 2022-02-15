Комитет нарушил свои же правила: фигурист рассказал, как допинговый скандал повлияет на выступление Камилы Валиевой

Камила Валиева репетирует короткую программу / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до индивидуальных соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую пытались отстранить из-за положительной допинг-пробы, взятой до Олимпиады в Пекине. Суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций.

Следом исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов, в котором наши спортсмены взяли золото.

— Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится, — говорится на официальном сайте МОК.

О том, что в крови 15-летней спортсменки обнаружили допинг — триметазидин (препарат используется при наличии проблем с сердцем или при головокружениях), стало известно 8 февраля, когда наша команда завоевала золото. Хотя тест был сдан еще 25 декабря, но его результаты, вопреки правилам, стали известны только на днях. Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что церемония не состоится, пока процесс расследования не завершится. Камила выступит сегодня в короткой программе в 16:52 по московскому времени под номером 26.

— Все, что происходит, это просто попытки продолжить давление на нашу фигуристку, чтобы выбить ее из колеи, — поделился с «Вечеркой» фигурист, серебряный призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун. — Но сомневаюсь, что это повлияет на нее и ее прокаты. Камила психологически устойчива. В ее карьере было много разных моментов, но она всегда выходила и каталась чисто. Спортсмены обычно приезжают на игры готовые ко всему. В том числе и к такому давлению. Но думаю, что Камила все-таки от многого сейчас ограждена. Полностью не проживает эту ситуацию. Возможно ли повторное разбирательство? Возможно, но очень надеюсь, что этого не произойдет. Ведь Камила заслуженно получает такие результаты. И дело не в каких-то пилюльках. Человек просто гений в своем деле. Но история эта пока не закончилась. Даже все мировое спортивное сообщество — за Камилу. Это не просто так. МОК, отменив церемонию награждения, нарушает свои же правила на глазах у всех.