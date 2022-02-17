Жажда золота: как и за что спортсмены лишались олимпийских медалей

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В четверг, 17 февраля, состоится финальная часть женского индивидуального турнира по фигурному катанию. По его итогам весь пьедестал могут занять представительницы России — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Однако Международный олимпийский комитет заявил, что из-за положительной пробы Валиевой результаты женской одиночки будут считаться предварительными. Кроме того, в результате судебного разбирательства медалей может лишиться не только Валиева, но и вся наша команда, одержавшая победу в командном турнире. О самых громких случаях лишения медалей на Олимпиадах — в материале «Вечерней Москвы».

Дело Мэрион Джонс

В 2000 году американская легкоатлетка Мэрион Джонс блистала на летней Олимпиаде в Сиднее. Тогда ей удалось завоевать две бронзы в прыжках в длину и эстафете 4х100, а также три золота в беге на дистанциях 100 и 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

Спустя три года после Игр в Сиднее в США разразился допинговый скандал: более 20 участников национального чемпионата по легкой атлетике попались на применении запрещенных веществ. В ходе расследования выяснилось, что допингом американских бегунов снабжала калифорнийская лаборатория BALCO. Среди ее клиентов была и Мэрион Джонс.

Американку лишили всех медалей, завоеванных с 1999 года. А в 2008 году Джонс и вовсе угодила за решетку, получив полгода тюрьмы за лжесвидетельство под присягой.

Лекарство от простуды румынской гимнастки

Летние Игры 2000 года запомнились еще одним допинговым скандалом. Юная румынская гимнастка Андрея Рэдукан представляла свою страну в соревнованиях по спортивной гимнастике. 16-летняя девушка выиграла серебро в опорном прыжке и золото в командном многоборье, а затем пополнила коллекцию наград медалью высшей пробы уже в индивидуальном многоборье.

Через несколько дней после последнего триумфа Рэдукан ее допинг-тест дал положительный результат. Оказалось, что запрещенное вещество содержалось в лекарстве от простуды, которое гимнастке выдал врач команды. Последнего отстранили от работы на Олимпийских играх на восемь лет. Рэдукан признали невиновной в употреблении допинга, но лишили золота в личном многоборье.

Лыжницы Лазутина и Данилова

На зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити российские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова ехали в статусе главных претенденток на золотые медали. На тот момент в их активе было в общей сложности семь золотых олимпийских медалей и множество наград разного достоинства на прочих соревнованиях.

На старте Олимпиады обе спортсменки завоевали личные награды. Программу лыжных соревнований для женщин завершала гонка на дистанции 30 километров. Лазутина выиграла ее с большим отрывом. Однако сразу после завершения соревнований Международная федерация лыжных видов спорта объявила, что в допинг-пробах Лазутиной и Даниловой обнаружен запрещенный препарат дарбепоэтин, повышающий выносливость.

Впоследствии выяснилось, российскую делегацию уведомили о положительных результатах допинг тестов за день до финальной гонки. Тем не менее лыжницы все равно приняли участие в соревновании.

В течение нескольких лет представители России пытались отстоять невиновность лыжниц. Однако этого сделать не удалось. Лазутину и Данилову лишили всех медалей Игр в Солт-Лейк-Сити.

Допинг у первой чемпионки Олимпии

Российская толкательница ядра Ирина Коржаненко стала первой женщиной, которой удалось выиграть золото на стадионе древней Олимпии. Соревнования в этом городе проводились с древних времен, но участвовать в них могли только мужчины.

В 2004 году на Играх в Афинах Коржаненко показала лучший результат в метании ядра и получила медаль высшей пробы. Однако позже в ее допинг-тесте нашли стероидный анаболик станозолол, входящий в список запрещенных препаратов. Спортсменку лишили медали и пожизненно дисквалифицировали. Коржаненко отвергла обвинения в допинге, но оспаривать лишение медали отказалась.

Обида за бронзу

Летние Олимпийские игры в Пекине среди прочего запомнились демаршем шведского борца Ара Абрамяна. В полуфинальном поединке он уступил своему сопернику из Италии. На исход схватки повлияло спорное решение судьи. Попытка Абрамяна опротестовать его успехом не увенчалась.

Несмотря на это, борец продолжил свое выступление на Играх и выиграл поединок за третье место. Однако после получения бронзовой медали на церемонии награждения Абрамян положил ее на пол и ушел. Таким образом спортсмен выразил свое недовольство судейским решением. Позже он заявил: «Мне не нужна эта медаль. Я хотел золота».

Впоследствии дисциплинарная комиссия МОК отобрала медаль у Абрамяна и решила никому не присуждать третье место. Кроме того, спортсмена оштрафовали на 2600 долларов и временно дисквалифицировали.

Единственная олимпийская медаль Армстронга

Американский велогонщик Лэнс Армстронг является фигурантом одного из самых громких допинговых скандалов в истории мирового спорта. В течение карьеры ему удалось семь раз выиграть самую престижную велогонку «Тур де Франс». Единожды ему удалось попасть и на олимпийский пьедестал: в 2000 году Армстронг завоевал бронзу на Играх в Сиднее.

Спустя десять лет после Олимпиады в Австралии вокруг спортсмена разразился скандал. Антидопинговое агентство США обвинило его в употреблении запрещенных препаратов. После этого в начале 2013 года в интервью Опре Уинфри велогонщик признался, что побеждал с помощью допинга. Он заявил, что выиграть «Тур де Франс» без допинга невозможно.

— Это была одна большая ложь, которую я повторил множество раз. Я сам принимал эти решения, я сам допустил эти ошибки и я здесь для того, чтобы извиниться за них, — сказал спортсмен.

После этого Армстронга лишили всех титулов и наград.

Скандал после Олимпиады в Сочи

Зимой 2014 года сборная России триумфально выступила на зимних Олимпийских играх в Сочи, заняв первое место в общем медальном зачете. Спустя два года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило доклад, в котором говорилось о сокрытии 12 допинг-проб российских медалистов.

В докладе также утверждалось, что в махинациях с пробами российских спортсменов участвовала Московская антидопинговая лаборатория. Обвинение WADA основывалось на показаниях сбежавшего в США бывшего главы этой лаборатории Григория Родченкова. Российские власти признали отдельные факты наличия допинга, но существование государственной системы поддержки допинга отвергали.

Изначально МОК отобрал у российских призеров сочинской Олимпиады 13 медалей. Но впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал большую часть спортсменов. В результате золотых медалей лишились бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, а также биатлонист Евгений Устюгов. Без серебряной медали осталась биатлониста Ольга Зайцева.

Однако, несмотря на лишение этих наград, сборная России все равно осталась на первой строчке по итогам Игр в Сочи.

Расследование WADA инициировало новые проверки в отношении российских спортсменов. Так, в ходе очередных разбирательств Россию лишили сразу пяти золотых медалей Олимпиады в Лондоне. На данный момент это является своеобразным антирекордом нашей команды.