«Весь пьедестал должен быть наш»: Авербух оценил выступление российских фигуристок в короткой программе

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Сразу три российские фигуристки находятся в первой четверке после короткой программы в индивидуальном турнире. Наши спортсменки ожидаемо захватили лидерство по итогам короткой программы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух. По его словам, все спортсменки выступили достойно, несмотря на отдельные недочеты.

— Не совсем все получилось сегодня у Камилы Валиевой: ошибка в сложнейшем тройном акселе. Но ее отрыв в других элементах настолько силен, что это позволило ей все равно сохранить лидерство. Браво Ане Щербаковой! Она сегодня справилась и откатала абсолютно безукоризненно. Единственная из 30 фигуристок откатала без ошибок. Да, конечно, она все-таки не шла на такой сложный прыжок, как тройной аксель. Из-за этого у нее оценка чуть ниже (чем у Валиевой — прим. «ВМ»), — поделился своим впечатлениями собеседник «ВМ».

После короткой программы первую строчку занимает Камила Валиева (82,16 балла), вторую — Анна Щербакова (80,2), третью — представительница Японии Каори Сакамото (79,84), четвертую — Александра Трусова (74,6). Илья Авербух полагает, что японской спортсменке удалось вклиниться между российскими фигуристками из-за того, что Александра Трусова завалила тройной аксель:

— Саша Трусова в очередной раз не справилась с тройным акселем. Не знаю, правильное ли это решение — идти без конца на этот прыжок, который у нее практически ни разу не получился. Может быть, все-таки логичнее было пойти путем Ани Щербаковой.

Однако, даже несмотря на промежуточное третье место японской спортсменки, весь пьедестал в индивидуальном женском турнире по фигурному катанию на Олимпиаде должен быть российским.

— Японка откатала очень хорошо. Но в произвольной программе, конечно, у наших девочек запас очень большой, поэтому думаю, что весь пьедестал ожидаемо должен быть наш, — заключил собеседник «ВМ».

Произвольная программа в женском фигурном катании начнется в 13:00 по московскому времени в четверг, 17 февраля. Посмотреть соревнования фигуристок можно будет на телеканале «Россия 1».

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки: награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства. В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире. 14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире.