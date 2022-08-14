Ломая мечты атлетов: какой выбор стоит перед российскими спортсменами

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».

Прославленные российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что могут завершить карьеру, если Россию не допустят до Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Об этом спортсменки рассказали в шоу на «Ютьюбе», который ведет российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. По словам Дины Авериной, они хотели уйти после Олимпийских игр, но ситуация изменилась после отстранения наших атлетов от международных соревнований.

— Арина меня уговаривала продолжать, говорила, что три года вообще ни о чем. Я подумала: «Ладно, уговорили, остаемся». А потом нам все перекрыли, и я думаю: «А зачем это все? Когда все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали», — сказала Дина Аверина.

Нагорный тоже высказал мысль о том, что уже на 70 процентов решил уйти из спорта, если нашу сборную не допустят до Олимпийских игр. После выхода интервью в свет в соцсетях началось бурное обсуждение этих заявлений. Примерно половина комментирующих говорила, что это неправильно и нужно продолжать выступать хотя бы на российских соревнованиях. Другая половина поддержала решение наших атлетов.

Ситуация и правда неоднозначная. С одной стороны, Аверины и Нагорный смогли добиться очень больших высот в спорте. Дина — серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратная чемпионка мира, а Арина Аверина пятикратная чемпионка мира. Что еще нужно для счастья? Для спортсмена карьера без золотой медали Олимпиады — это неполноценная карьера.

У Нагорного как для олимпийского чемпиона такой проблемы нет. Он закрыл этот гештальт и может спокойно уйти на заслуженный отдых. Но, опять же, ему тоже есть еще что показать. Он выиграл свою медаль в командном многоборье, а не в личном.

Вот и получается, что и Авериным, и Нагорному есть куда стремиться и покорять новые вершины. По словам серебряной медалистки летних Олимпийских игр 1992 года, комментатора телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской, несправедливые решения международных спортивных организаций не должны ломать мечты наших атлетов.

— Когда в 1994 году меня отстранили якобы из-за допинга, я ушла из спорта, бросив все, чего так сильно добивалась. В данный момент ситуация еще хуже. Сейчас несправедливо отстраняют вообще всех, и здесь нужно подумать: может, нужно подождать и не делать таких поспешных выводов. Все-таки спортсмены — это люди, которые подают пример младшему поколению, и они должны показывать, что даже в самых трудных ситуациях они остаются сильными, — сказала Богословская.

Нельзя не согласиться с этим. Совсем не хочется, чтобы и другие спортсмены сложили руки перед политическим бесчинством, которое происходит вокруг нашей страны. Да, сейчас такая ситуация, и никому не хочется, чтобы Россия потеряла своих чемпионов. Уйти просто, можно это сделать в любой момент, а вот остаться и продолжать борьбу за свою мечту — привилегия настоящих спортсменов, и это решение будет стоить многого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Хоркина, российская гимнастка:

— Авериным и Нагорному хочется сказать — нельзя губить свою карьеру из-за временных трудностей. Они еще достаточно молоды, и если они не попадут на Олимпиаду 2024 года, то будет возможность выступить в 2028-м. Кроме этого, до стартов в Париже еще два года, все может измениться в лучшую сторону. Если уйти сейчас, то выступление в сборной для них будет невозможно.