Президент новый, а проблемы старые: кто будет президентом Российской высшей лиги еще пять лет

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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».

Новым президентом Российской премьер-лиги был избран бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. Единогласным решением всех клубов РПЛ Алаев будет президентом Российской высшей лиги еще пять лет. Самое интересное, что, кроме него, на пост не баллотировался ни один человек. Да и не нужен был никто. Александр Алаев на данный момент один из лучших футбольных функционеров в нашей стране.

Он уже успел поработать и генеральным секретарем, и генеральным директором Российского футбольного союза. Да и временно исполняющим обязанности главы РПЛ тоже успел стать на три недели — сразу после ухода Ашота Хачатурянца с этого поста в конце июля этого года. По словам бывшего тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, Алаев — это хороший выбор, который сможет привести отечественный клубный футбол к новым победам.

— Алаев — это очень хороший выбор с точки зрения того, что одновременно является хорошим управленцем и бывшим футболистом, который знает всю кухню российского спорта изнутри. Я думаю, что если он получит полную поддержку со стороны РФС и клубов РПЛ, то сможет провести реформы для дальнейшего развития нашего футбола. Сейчас нужно решить много вопросов, которые откладывали или не успевали продумать за последние несколько лет. Изменения должны быть, только для них нужно время, — сказал Семин.

Действительно, в российском клубном футболе сейчас существует несколько важных тем, которые стоит поднимать и продумывать пути решения в самое ближайшее время. Главный вопрос состоит в том, как будут решать вопрос с посещаемостью болельщиками игр после введения пресловутого FanId (индивидуальная карта фаната. — «МВ»).

Фанатские движения протестуют, бойкотируют матчи, а заполняемость стадионов упала на 30–70 процентов в городах по всей России.

— Наша общая цель — вернуть болельщиков на стадион. Нужен какой-то диалог и компромисс с фанатами. Мы знаем международный опыт, где были и протесты, и шествия. Власти шли на уступки, и ситуация нормализовалась. Сейчас ведется работа по улучшению технической части и реализации проекта. Я буду разговаривать со всеми представителями фанатского движения, — подчеркнул Алаев.

Хорошо, что эта проблема волнует новоиспеченного президента. Другой вопрос: не останется ли она только на уровне обсуждения? Вопрос с FanId нужно рассматривать как можно скорее для того, чтобы российские клубы не потеряли еще больше преданных фанатов на стадионах. Также Алаев подчеркнул, что планируется интеграция крымского футбола в российский, если международные футбольные федерации поспособствуют в этом вопросе. Самое главное, чтобы все эти идеи были доведены до ума. Время и желание есть — осталось только реализовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Елагин, спортивный комментатор:

— Я думаю, что пока рано давать какие-то прогнозы по поводу того, как Алаев будет себя проявлять на посту президента РПЛ. Сейчас российский футбол находится в полной изоляции от мирового, и мне кажется, в данный момент нужно будет решать многие проблемы, которые накопились за последние годы на нашей внутренней арене.