Москва спортивная: столичные школьники завоевали золото на всероссийском турнире по волейболу

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Женская команда школы № 2127 и мужская сборная школы № 2031 забрали два комплекта золотых медалей Всероссийского этапа турнира по волейболу, каждая — в своей категории. Триумф московских школьников стал результатом многолетней работы как игроков, так и тренеров. Четыре раза в неделю на протяжении трех, пяти, семи лет — тренировка за тренировкой, турнир за турниром, и вот, наконец — долгожданная победа.

Ни одного проигрыша

— Чемпионство — это вообще о чем говорит? На данный момент наша школа — лучшая в волейбольной лиге в нашей стране. Конечно, всегда есть, куда расти: оттачивать мастерство, тактику как игрокам, так и мне. Но в целом игрой девчонок я доволен, мои установки выполнили, — отметил Ринат Деушев, тренер женской команды школы № 2127.

По словам тренера, в секции много лет создается серьезная волейбольная среда. Все игроки — ученицы школы № 2127, «легионеров» из других учреждений нет. Оно и понятно: девчонки приходят в секцию еще в начальной школе, привыкают друг к другу, привыкают к тренеру, поэтому «случайных» людей здесь нет.

— Нашу школу знают не только в Москве. Вот, мол, есть такая школа, которая славится своим женским волейболом. Если бы даже нам разрешили взять кого-то из других школ, вряд ли бы мы это сделали: у нас в школе сильная внутренняя конкуренция. Мы, вообще, могли бы еще одну команду выставить, и она бы тоже очень сильно выступила, — продолжил Ринат Деушев.

По словам игроков, особого напряжения при подготовке к всероссийскому этапу они не испытали. Каждый привык выкладываться, начиная с начальной школы.

— Волейболом я занимаюсь со второго класса. Девять лет, получается, сначала три, потом четыре тренировки в неделю. Поэтому сомнения в своих силах не было — все знаем, ко всему готовы. Было волнение из-за масштаба — страх перед большой площадкой. Обычно же играешь в школьном зале, а здесь огромные трибуны, слышно каждого болельщика, который против тебя болеет, — поделилась Елена Чеснокова, игрок волейбольной команды школы № 2127.

Немного статистики: женская команда школы № 2127 не проиграла ни одного матча за весь турнир. Более того, не проиграла ни одной партии — каждый раз уверенные «2:0», кто бы ни был соперником. Конечно, если ориентироваться только на статистику, чемпионат может показаться легкой прогулкой. Статистика не отображает труд, вложенный каждым из игроков, планомерную работу тренера, не отображает эмоции. А эмоций — хватало! — Искренние слезы радости. Для меня, как тренера, это были самые сладкие моменты. Финальный свисток, их слезы, их крики — это самое яркое. Они долго к этому шли, — отмечает Ринат Деушев — и улыбается.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Когда мои друзья со мной

— Предполагали, что можно в тройку попасть. А то, что выиграли… Об этом можно было только мечтать, — начал Сергей Тетюшин, тренер мужской команды школы № 2031.

Стратегия успеха — такая же, как и в школе № 2127. Тренировки три раза в неделю по два часа. Регулярные турниры, соревнования и сборы. Команды тоже сыгрываются из своих.

В «золотом» составе этого года — ученики с восьмого по 11-й классы.

— Мы все занимаемся плюс-минус одно и то же время, и вот сыгрались. Как лучшие друзья, можно сказать. Неважно, восьмиклассники или выпускники, — поделился Сергей Серов, игрок волейбольной команды школы № 2031.

Турнир проходил непросто. И Сергей Тетюшин, и Сергей Серов сходятся во мнении, что финал был… «интересным».

— Мы вели. Отрыв был в пять очков. И у меня основной игрок выбывает из игры. Нужно доигрывать — а у меня на его позицию нет запасного игрока. Игрок, который вошел, не знал, что делать на этой позиции. Надо было как-то дотерпеть до перерыва. Ну, партию отдали. А в перерыв сделали перестановки, по-другому выставились — и игра снова пошла, следующие две партии за нами. 2:1 и золотые медали, — рассказал Сергей Тетюшин.

Так — триумфально! — завершились эти состязания для двух московских команд. Путь, законченный в Казани, начался еще в мае с московского регионального этапа, оператором которого выступил Московский центр «Патриот.Спорт». Хотя, пожалуй, для каждого из игроков и тренеров этот путь начался куда раньше — первым решением пойти на тренировку, первым заходом в спортивный зал, первым ударом по мячу в школьной волейбольной секции.