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«Важно быть начеку»: Бледанс рассказала о планах уехать из Москвы
Фото: instagram.com/bledans

«Важно быть начеку»: Бледанс рассказала о планах уехать из Москвы

Рафаэль Залян

Звезды

Предстоящий Новый год Россия отметит в нестандартном формате. В праздничную ночь рестораны и клубы не будут работать, поэтому многим придется справлять торжество дома, в кругу семьи и друзей. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала «Вечерней Москве» о своих планах на новогодние праздники.

Как призналась артистка, она не планирует громких торжеств и мечтает отправиться в Крым с сыном, чтобы там провести отпуск:

— Хотим очень в Крым поехать, у меня там несколько спектаклей как раз запланировано после Нового года. Если они не отменятся, то отработаю, и будем с сынулей отдыхать, дышать свежим и полезным воздухом. Очень надеюсь, что отпуск не сорвется и нам удастся уехать.

Собеседница «ВМ» отметила, что отказывается от массовых мероприятий и праздничных встреч с коллегами:

— Все-таки время неспокойное. Да, конечно, планирую гастрольный тур по стране, но пока жду более спокойной обстановки. В целом же очень надеюсь, что пандемия покинет наш мир в будущем году. Очень в это верю и возлагаю на это надежды.

Бледанс, по ее словам, старается делать все, чтобы будущий праздник прошел в максимально приятной и безопасной обстановке:

— Самое главное, чтобы праздник проходил с соблюдением всех мер безопасности. А то я недавно была на дне рождения, и выяснилось, что ресторан, в котором проводилось торжество, нарушил какие-то нормы и его оштрафовали. Вот именно поэтому так важно быть начеку и соблюдать все предписания.

Артистка порекомендовала и россиянам отмечать предстоящее торжество дома в кругу семьи.

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Эвелина БледансНовый годтелеведущая
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