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Гостиница в Крыму за 25 миллионов евро. Риелтор рассказал, найдет ли Ротару покупателя
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Гостиница в Крыму за 25 миллионов евро. Риелтор рассказал, найдет ли Ротару покупателя

Ростислав Зубков

Звезды

София Ротару может успешно продать свою гостиницу в Крыму, поскольку этот регион в настоящее время привлекает инвесторов. Их не напугает ценник в 25 миллионов евро, считает директор департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Ранее в эфире одного из российских каналов журналисты заявили, что певица тайно выставила на продажу свою гостиницу «Вилла София», расположенную в Ялте на берегу Черного моря. Здание, в котором ныне находятся элитные апартаменты, в свое время было памятником архитектуры. За ночь в самом скромном номере здесь отдают 16 тысяч рублей, за люкс — 80 тысяч. Проститься с произведением архитектурного искусства, выполненным в мавританском стиле, Ротару готова за 25 миллионов евро.

В разговоре с «Вечерней Москвой» риелтор Колосницын не стал исключать того, что певица сумеет найти покупателя, несмотря на запрошенную артисткой круглую сумму.

— Вы знаете, сейчас достаточно много инвестиций в Крым со стороны руководства нашей страны. Это довольно интересная курортная зона, но здесь вопрос скорее заключается в окупаемости в условиях распространения ковида. Конечно, инвестиции льются в этот регион, но мы не знаем, как все обернется, — сказал эксперт.

Гостиница в Крыму за 25 миллионов евро. Риелтор рассказал, найдет ли Ротару покупателяГостиница Софии Ротару «Вилла София» в Ялте / Фото: villa-sofia.ru

Он обратил внимание на то, что окупаемость объектов гостиничного бизнеса рассчитывается особым образом. Если попытаться усреднить схему вычислений, то исходить нужно из заполняемости гостиницы.

— Возьмем стандартную заполняемость 30–40 процентов, общее количество номеров в отеле и средний чек за проживание. На основе этих слагаемых уже можно посчитать окупаемость предприятия, которую в коммерческой недвижимости принято считать в годах. Если окупаемость составит 7–8 лет, то это будет считаться интересным инвестиционным приобретением. Если же срок окажется значительно больше, то вряд ли, — пояснил собеседник «ВМ».

В заключение он допустил, что гостиницу певицы могут приобрести по совершенно иным причинам, никак не связанным с желанием построить успешный бизнес и подзаработать.

— Может, кто-то, кто любит творчество Софии и захочет с ней познакомиться, специально купит ее недвижимость, — с иронией добавил Колосницын.

Ранее директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл гонорары звезд во время пандемии.

Читайте также: Оставшаяся без работы Ротару отказалась выступать за 20–30 тысяч евро

КрымСофия Ротаругостиница
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