«Психологически тяжело»: вдова Караченцова рассказала об испытаниях года и страшных снах

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Уходящий 2020 год выдался тяжелым, призналась «Вечерней Москве» заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова. По ее словам, «все испытания даны свыше, и мы должны с ними справиться».

— Прошло два года, как умер Коля. Трудно адаптироваться до сих пор, привыкнуть к тому, что его нет. А тут еще коронавирус. Психологически тяжело. Но, несмотря на это, в прошлом году я съездила в Париж, в Дубай. В этом году успела в Турцию. Недавно вернулась. Немного встряхнулась от ковида, вспоминала, как мы с Колей там отдыхали, — поделилась Людмила Поргина.

Собеседница «ВМ» призналась, что любит Индию и старается отмечать свой день рождения на Гоа. В ноябре там хорошо: солнце, песок, сочная растительность.

— В этом году Гоа недоступен. Уговариваю себя быть сильной, активной. Хожу на фитнес, в бассейн, занимаюсь пилатесом и йогой. Но снятся страшные сны. Что будет с миром, с нашей страной, с нами? Наверное, люди заслужили то, что творится сегодня, — добавила Поргина.

Вдова Караченцова Новый год планирует отмечать в Подмосковье.

— В квартире на Тверском бульваре я не живу. Говорят, что сейчас за городом безопаснее — пандемия. На даче соберутся близкие друзья. Максим Дунаевский и Инна Чурикова будут праздновать со своими семьями. Приедет Леша Самойлов — жена у него умерла, а дочь находится в Португалии. Он одинок. Будет Эльза из ансамбля Игоря Моисеева, Алла Панова — она долго работала с нами в театре. Нашу тесную компанию дополнят шесть кошек, собака и четыре попугая, — сказала актриса.

Поргина напомнила, что Караченцов рос в интернате, у него было тяжелое детство. Всю свою жизнь он больше всего любил макароны по-флотски и радовался обычной котлетке, рассказала артистка.

— На столе будет стоять тарелка с этими макаронами, в знак того, что Коля с нами, — сказала она.

Поргина выразила надежду на скорое завершение пандемии, чтобы «заполнились театры, чтобы на Патриарших на скамеечках целовались влюбленные, а на улицах было много людей без всяких масок».

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