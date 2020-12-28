«Этот год был тяжелым»: Расторгуев впервые прокомментировал слухи о болезни

Николай Расторгуев считает, что в самоизоляции открываются новые возможности / Фото: Скриншот видео

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», как пережил 2020 год, и развеял слухи о своей якобы тяжелой болезни.

— Этот год был тяжелым. Отсутствие работы угнетало абсолютно всех, не только нашего брата, артиста. Некоторые известные музыканты говорили о безденежье и были совсем неправильно поняты. Человек говорит не за себя, а о тех, кто нуждается, о тех, кто сидит без зарплаты, ведь нет концертов из-за пандемии. Подонки в журналистике все переиначили, подняли этих людей на смех, — посетовал артист.

Расторгуев подчеркнул, что желание заработать и желание обогатиться — это разные вещи. Он отметил, что без денег, к сожалению, не проживешь. Музыкант сказал, что отчаиваться нельзя:

— Все сидят по домам. Есть огромное количество непрочитанных книг и непросмотренных фильмов, неоконченных дел, постоянно откладываемых встреч. Читайте, смотрите, работайте, общайтесь! Не теряйте времени зря! — посоветовал собеседник «Вечерней Москвы».

Лидер «Любэ» пообещал, что его творчество будет продолжено и новые вещи «потихоньку будут выходить». Он уточнил, что кое-кто из группы переболел коронавирусом, но, главное, все живы. Сам Расторгуев не болел, он здоров.

— В прессе можно увидеть статьи о том, что я вообще страшно болен много лет. Это все чушь собачья. Посмотрите на названия изданий, которые подобное пишут — это желтые газетенки. Более 10 лет назад заболел, с тех пор нет-нет, но какой-нибудь урод вспомнит — и давай сочинять! — заявил певец.

Новый год Николай Расторгуев планирует встречать дома, как большинство людей. Он сообщил, что с начала своей карьеры, с конца 70-х годов договорился с друзьями-музыкантами не работать в новогоднюю ночь. По словам музыканта, было исключение: однажды весь коллектив «Любэ» с семьями пригласили в Париж, и «ребята сдались».

— А так мы всегда с семьями. Может быть, по-соседски заедем к кому. Возможно, к маме заеду поздравить, — сказал артист.

Любимое новогоднее блюдо в семье Расторгуева, по его выражению, «классика жанра». Это оливье. Лидер «Любэ» добавил:

— Без оливье страна Новый год у нас не справляет, это моветон.

На прощание Расторгуев заявил, что здоров, поддерживает спортивную форму, у него все отлично, а на груди — орден Александра Невского, врученный накануне мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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