«Подарок после Фриске»: таролог рассказала о новой спутнице Шепелева

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Новая избранница телеведущего Дмитрия Шепелева, бизнес-леди Екатерина Тулупова — настоящий подарок судьбы. В отношениях с ней артист сможет наконец ощутить себя настоящим мужчиной. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала яснознающая и таролог Елизавета Бурая.

По словам собеседницы «ВМ», влюбленные подходят друг другу, как никто другой.

— Екатерина, новая спутница Дмитрия — это подарок судьбы после Фриске. Он наконец-то чувствует себя мужем и ровней своей избраннице. Дело в том, что в союзе с Жанной, при всем к ней уважении, он постоянно находился в тени. Жанна была роковой женщиной, она заполняла собой все и Диму вытесняла. Он всегда был рядом с ней, но как красивое дополнение к ее образу. Сейчас же он по-настоящему ощущает радости семейной жизни, — заметила таролог.

Она уверена, что влюбленные даже на энергетическом уровне очень похожи. Оба воспитывают детей от предыдущих браков, у них «похожая духовная организация», и они понимают, что нужно для настоящего семейного счастья.

— Шепелев не чувствовал себя никогда с Фриске настоящим мужчиной, главой семьи. У них, по сути, и не было никакой семьи. Две знаменитости в одном союзе редко становятся по-настоящему счастливой парой. Тулупова же — человек непубличный, она позволяет Диме чувствовать свою значимость, — сказала Бурая.

По мнению таролога, отношения влюбленных продлятся долго, поскольку в их союзе преобладают гармония и забота друг о друге. А «мрачные тени прошлого», как заметила Бурая, наконец-то отступили от Шепелева.

Жанна Фриске умерла в 2015 году после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Спустя два года вся страна заговорила о новом романе Шепелева. С белокурой спутницей папарацци застали телеведущего в одном из московских кафе. Ею оказалась бизнесвумен и дизайнер Екатерина Тулупова. Пара всячески пыталась скрыть отношения, однако в итоге Шепелев сам заявил журналистам, что с Екатериной у них все серьезно и они готовятся к женитьбе.

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