Психолог посоветовала Бузовой больше общаться с мужчинами

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Певице и телеведущей Ольге Бузовой после расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как DAVA, не стоит сразу начинать новые отношения. Такого мнения придерживается психолог и коуч Марина Гладышева.

— У Ольги есть определенный сценарий отношений, и она проигрывает его каждый раз практически с каждым мужчиной. И без переоценки произошедшего здесь далеко не уйдешь. Надо изучить причины расставания, с их помощью сделать правильные выводы и двигаться дальше, — сказала специалист «Вечерней Москве».

Также, по словам психолога, для анализа ситуации немаловажно знать, кто именно стал инициатором разрыва.

— Если девушка приняла решение не сама, хотя и заявила противоположное, то нужно понять, что проблема была в другом человеке, а с ней на самом деле все нормально. Для этого стоит больше общаться с противоположным полом. Причем это важно для всех женщин, чтобы не потерять самооценку. Иначе потом будет сложно в новых отношениях, — добавила коуч.

Гладышева не советует Бузовой забывать свою любовь, но в целом для певицы «это будет проще».

— Она девушка занятая и сможет с головой уйти в работу. Когда люди расстаются, они всегда выбирают тот процесс, который поглощает их полностью — хобби, работа, друзья, и какое-то планирование дальнейших отношений с уверенностью, что в следующий раз точно получится. Только в данном случае без проработки не обойтись, чтобы не пришлось забывать еще раз, — констатировала психолог.

По ее словам, отношения всегда строятся по выбранному когда-то сценарию. И этот шаблон у звезды повторяется. Дело еще в том, отмечает специалист, что Бузова — очень успешная женщин, а «любая женщина хочет встретить мужчину сильнее себя».

— Так она сможет раскрыться, проявить свои женские качества. Когда мужчина менее успешен, чем его партнерша, возникает конфликт. Сама же она не хочет от своей карьеры отказываться и встать за мужчиной. Поэтому мужчина должен либо быть гораздо успешнее ее, либо стать таковым за счет нее или как-то ее подавить. В ее случае, наверное, лучше выбирать очень богатого мужчину. Ведь у Ольги есть и успех, и слава, и финансовые возможности, — объяснила Гладышева.

Правда, найти мужчину, успешнее нее, Бузовой будет сложно даже в шоу-бизнесе. Но это особенность многих женщин, добившихся каких-то карьерных высот, резюмировала специалист.

О расставании Давида Манукяна и Ольги Бузовой стало известно сегодня, 22 января. Девушка объявила об этом в «Инстаграме». Чуть позже она выложила скриншоты переписки со своим бывшим партнером и записала видео в сториз о том, как ей плохо, обвинив Манукяна в рукоприкладстве и назвав «чудовищем»

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