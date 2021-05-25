«Жуткий лентяй»: Гарик Сукачёв о поколениях и своих режиссерских работах

Гарик Сукачев / Фото: Ольга Карпова / Вечерняя Москва

27 мая в Московском доме кино состоится премьера короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь». А на днях в свет вышли две его новые песни: «И снова май месяц» и «Ай, былбылым»(«Соловей мой»). Накануне премьеры артист и режиссер рассказал «Вечерке» о своем кино, о семье и об отношении к соцсетям.

— Гарик Иванович, что будет послезавтра в Доме кино?

— Ежегодно для близких людей мы устраиваем киновечер. Раньше это было в камерном кинотеатре «Фитиль». Люблю его с детства. Но гостей все больше, и мы решили перейти на более просторную площадку. В четверг там будут «открытые двери» для всех желающих. Вечер продлится часа полтора. Мы покажем фильм «Помнишь», новый клип «Разговор на остановке трамвая», композицию «Ай, былбылым» и еще документалку «246». Но центральной работой будет все-таки «Помнишь».

— Что это?

— Кто-то скажет, что это клип. Правда клипы я снимать не умею. В любом случае хронометраж 11 минут. И я, как автор, отношусь к ленте как к короткометражному фильму. Там есть рассказанная история.

— У вас в активе три полнометражных фильма: «Кризис среднего возраста», «Праздник» и «Дом Солнца». С премьеры последнего прошло 11 лет. Получилась трилогия. Это случайность?

— Да, действительно 11 лет. Насчет трилогии и случайностей, знаете, в мире вообще нет случайностей. Только закономерности. И хотя я никогда не задумывал какие-то там трилогии, но, если кто-то ее в моем творчестве разглядел, мне приятно.

— Можем надеяться на появление еще одного вашего полнометражного художественного фильма?

— Ну, я-то надеюсь на это последние 11 лет. И это не просто какие-то идеи — мы же ежегодно подаем заявку в Министерство культуры и Фонд кино. И каждый год нас футболят. И я ни на кого не обижен. Просто давно понял, что кино изменилось.

— О каком проекте речь?

— О спортивной драме, с которой мы подаемся уже 10 лет. Возможно, проблема в том, что их уже много. Но мы с Наташей Павловской (актрисой. — «МВ») написали сценарий, когда еще не было даже «Легенды № 17». А есть еще проект «Лучшие из них». Думаю, что его не поставлю никогда. Просто потому, что не найду настолько смелого продюсера. Это трагедия, и материал излишне серьезный. И чиновники от кино могут опасаться, что кассу в прокате он не соберет.

— Есть такие опасения?

— Кино изменилось. То, как выглядит нынешнее, отличается от нашего. Причем не в лучшую или в худшую сторону. Просто времена — они разнообразные. Когда я начинал, кино было драматическим. Это был советский кинематограф. Но мир изменился. И переменилось искусство. Кино стало развлекательным. И я к этому отношусь спокойно. Сейчас такое время.

— Может, в аудитории дело?

— Это неверная постановка вопроса. Время диктует, оно изменилось, а люди существуют в нем. Мы существовали в своем времени, сегодняшняя молодежь — в своем. Это совершенно разные реальности. Их точки отсчета радикально отличаются от моих, так же как мои отличались от моих родителей. Это вполне закономерный процесс. Но я рассказываю истории. Я их создаю и передаю зрителю, а он уже решает, брать или нет. На свете, слава Богу, очень много всего — выбор огромный. И то, что делаю я, точно кому-то пригодится. (Смеется.)

— У вас свой особый стиль?

— Нет, просто опыт накапливается всегда. Плюс появляются новые возможности, приемы, не эмоциональные, а именно производственные. 30 лет назад мы чего-то не умели, а сегодня можем. И почерк свой обрели. И силы есть, ведь мы на пенсию не собираемся.

— Пенсия — это не про вас, да. В таком ритме не тяжело?

— Устаю, конечно, но ведь второго шанса на Земле не будет. Пока есть возможность, надо делать. Не то чтобы я трудоголик. Вообще-то, я жуткий лентяй. Но я еще и перфекционист. Страшная смесь. Всю жизнь работаю, а когда не работаю, то превращаюсь в очень неприятного человека. Начинаю распространять вокруг себя уныние. Все мои близкие знают, что самый большой ужас, это когда я ничего не делаю. Начинаю бросаться на людей. (Смеется.)

— Вы активно представлены в соцсетях. Это тоже работа? Не думали завести «ТикТок»?

— Насчет «ТикТока» — нет, конечно. В интернете вообще много дряни и много чепухи. А что до «Инстаграма», мне предложили: «Заводи! Ведь у тебя всегда что-то происходит». Я согласился. Но для меня это не самореклама. Просто появилось такое мое окошко — и позитива в сети стало больше.

Гарик Сукачев / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Сами ленту смотрите?

— Иногда. Не каждый день, но с удовольствием. Это похоже на стенгазету. Мы когда-то сами для себя такую делали. Было круто.

— У вас двое детей, причем принадлежащих совершенно разным поколениям. Александр — это «последнее советское», а Анастасия уже абсолютный миллениал. Чувствуете разницу?

— Нет, не чувствую. Потому что мы очень близки. И разницы какой-то особой поколенческой нет. Они очень близки. И когда Саня стал старше и Настя стала старше, они стали еще ближе. Кроме того, наша мама положила и кладет всю свою жизнь на самую тяжелую работу — на образование и воспитание детей. А я стараюсь не мешать и посильно помогать.

— Ваш сын стал кинематографистом. Одобряете?

— Да у него и выбора никакого, по сути, не было. Потому что он вырос в кинематографической среде.

— Направляете его? Критикуете?

— Да вы что! Ему 35 лет. И вообще, каждый снимает свое собственное кино. Мы, как профессионалы, можем что-то обсудить друг с другом, но к автору лезть нельзя. И свои видения ему предлагать тоже нельзя.

— Чем дочка собирается заняться? С профессией определилась?

— Она сейчас оканчивает 10-й класс. Хочет быть биологом. Ей только 17 лет. Вчера исполнилось. А жизнь, дай Бог, будет большая. Впереди времени много. Пока хочет в науку.

— Почему не творчество?

— А как говорит наша мама — одного музыканта на семью более чем достаточно. И я с ней полностью согласен. Но Настя очень талантливый и творческий человек. Она в большей степени похожа на меня, а Саня пошел в маму.

ДОСЬЕ

Игорь (Гарик) Сукачев родился в Москве в 1959 году. Окончил Московский техникум железнодорожного транспорта. Основатель и лидер роккоманд «Бригада С» и «Неприкасаемые». В качестве кинорежиссера создал фильмы «Кризис среднего возраста» (1997), «Праздник» (2001) и «Дом Солнца» (2010).

Специально для «ящика»

Проект телеканала HBO «Игра престолов» артист считает мировым шедевром. Лучшим отечественным сериалом и попросту филигранной работой Сукачев называет фильм «Перевал Дятлова». Сейчас кинематографист пересматривает американскую многосерийную криминальную драму «Сыны анархии». Рокер и сам не прочь бы поработать над телесериалом: «Хочу оказаться в жестких рамках. С выработкой и дедлайнами».

Первый пошел, второй пошел

Спустя 26 лет после триумфального релиза совместного с Александром Ф. Скляром альбома «Боцман и бродяга» музыканты в прежнем составе готовят долгожданный выход второй части проекта. В частности, в нее войдет песня «И снова месяц май», вышедшая в минувшую пятницу, 21 мая.

Культовый мульт

В новых сериях отечественного мультфильма «Простоквашино» Гарику Сукачеву выпала честь озвучивать роль Шарика. Отметим, что почтальон Печкин заговорил голосом Ивана Охлобыстина, а кот Матроскин «замяукал» благодаря Антону Табакову.

О «Евровидении»

Гарик Иванович признается, что этот песенный конкурс ему неинтересен и он его не смотрит, но пару раз случайно видел. Однако на трейлеры и ролики певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в этом году, внимание обратил. «Ну клево, отличный голос», — отметил рок-н-ролльщик.

Американская подруга

С конца 1980-х годов Сукачев поддерживает теплые дружеские отношения с американской певицей и актрисой Джоанной Стингрей. Для российской и постсоветской рок-культуры она сделала очень многое в качестве ее популяризатора на Западе. В начале этого месяца певица приезжала в Москву и подарила Гарику Ивановичу пару книг, посвященных рокерам Северной столицы. Осенью она собирается вернуться и презентовать ему книги, посвященные уже рок-движению Москвы.

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