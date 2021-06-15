«Муж — звезда, а я в сторонке»: Сати Казанова — о тяжелом периоде жизни

Фото: Из личного архива Сати Казановой

Известная певица Сати Казанова представила публике новый альбом JWAALAA своего проекта Sati Ethnica. Она рассказала «Вечерке» о переменах в жизни, роли в ней ее учителя и о том, за что она благодарна судьбе.

— Сати, как можете охарактеризовать вашу очередную работу?

— Название JWAALAA с санскрита переводится как «окутывающее пламя», «очищающий свет». Музыкальный стиль альбома отражает сущность стихии, огненность. Это же прослеживается в большинстве композиций. Вообще, я сейчас учусь при любых ситуациях не твердить, мол, как все плохо и не так, как планировалось, а наоборот, всегда говорю — надо же, как прикольно получилось! Настраивать себя на хорошее — это целое искусство. Мне нравится и получается неплохо.

— На протяжении трех месяцев вы гостили на острове Маврикий. Чем он вам так приглянулся?

— Там родился мой мастер — духовный учитель. И когда мы с мужем узнали, что он едет туда надолго, то решили туда отправиться. Общение с ним дорогого стоит. Мы провели потрясающие две недели. Поездка стала продолжением нашего медового месяца. За двадцать лет проживания в Москве я больше чем на двадцать дней ее не покидала. Для меня это казалось невозможным. Почему-то всегда думала, что если уеду куда-нибудь надолго, то в мое отсутствие произойдет что-то нехорошее. Но нет, ничего подобного не случилось.

А на Маврикии я еще и над альбомом потрудилась вместе с местными музыкантами — талантливыми самородками. Мы друг друга очаровали. Они записали на студии несколько композиций для моей пластинки, а я для их. И успела провести два концерта для совершенно не знающей меня публики при поддержке местных представителей СМИ и селебрити. В итоге все сложилось успешно. Они сказали, что будут ожидать моего следующего приезда. Что касается мастера, я родилась в мусульманской среде, воспитывалась в кавказских традициях, и вдруг однажды страстно возжелала встретить учителя, может, потому, что на тот момент у меня было кризисно-депрессивное состояние, тогда как имела и славу, и поклонников, и деньги, и красоту, и здоровье, но вообще ничего не радовало.

Я поняла, что это все не является истинным мотивом для счастья. Вызывало лишь разочарование, опустошение, апатию и даже нежелание жить дальше.

— Не видели никакого смысла?

— Абсолютно. Я была просто потеряна, внутри — пустота. Хотя ведь все, что я перечислила, люди ждут, ищут, и многие из них дорого бы за все это заплатили. Если бы появилась возможность. Сюда подходило выражение: «Не гневи Бога, все у тебя есть»! А когда я пыталась с кем-нибудь поделиться своими ощущениями, слышала в ответ: «Сати, ты вообще с жиру уже бесишься»! Рассказывать я перестала. Поняла, что люди не дадут ответа на этот вопрос.

— В то время вы еще пели в группе «Фабрика»?

— Нет. Как раз ушла из ее состава и рассталась с любимым мужчиной. Просто точка обнуления. Думаю, в наши дни многие люди проходят через нечто подобное. Я читала определенную литературу. Например, книгу «Две жизни» Конкордии Антаровой. И там находила ответы. В ней очень красиво и художественно написано об отношениях мастера и ученика, о пути духовном, о вере, о Боге, о самосовершенствовании, о самообладании, о высшей цели. Я рыдала навзрыд.

Особенно зацепила фраза: «Когда готов к встрече ученик, тогда готов и учитель». Мне казалось, что я уже как раз в таком состоянии, но где же мой мастер? И тогда я встретила одну женщину по имени Марина, которая с учителем и познакомила. А потом, спустя шесть лет, на ее свадьбе я увидела своего будущего мужа. Он оказался родным братом Марины. В общем, мы с ней еще и родственницами стали.

— И как после этого не верить в судьбу...

— Я очень рада, что не пропустила момент. Хотя были попытки сбежать, я испугалась. Наверное, мой ум не захотел каких-либо потрясений и перемен. А с мастером они возникают всегда. Больно и неприятно видеть свои несовершенства. Учитель никогда не станет гладить тебя по голове и говорить, какой ты замечательный. Наоборот, укажет на твои недостатки, хоть и с любовью. К каждому подход индивидуальный. То, что для одного приемлемо, для другого будет слишком жестко или, наоборот, мягко. Мой учитель не делал мне никогда никаких замечаний. Достаточно одного его взгляда. Иногда он приходит во сне...

Фото: Из личного архива Сати Казановой

— Вам приписывали множество романов. Наконец, вы встретили вторую половинку — итальянца Стефано Тиоццо. Жизнь изменилась?

— Буквально на днях говорила об этом с супругом. Получается, что до знакомства с ним меня изменил мой мастер. Можно сказать, что я была готова к такой встрече. Случись раньше, может, я бы его не заметила, не распознала. Сейчас рядом со Стефано я настоящая, какой не была никогда и ни с кем. Большое счастье, когда находишь человека, с которым можешь быть свободен в любых своих проявлениях.

Отношения — это танец, мудрость. Нужно понимать, что ты можешь любимого человека ранить или причинить ему неудобства. Надо уметь корректировать форму своего поведения. К сожалению, получается не всегда. Например, это касается гнева или раздражения. Я человек очень вспыльчивый и огненный. А мой муж — мудрый. Он способен терпеть до какого-то момента, а потом умеет одним словом или взглядом поставить меня на место, и это здорово. Стефано скоро будет презентовать свою вторую книгу. В Италии его творчество высоко ценят.

Он вообще человек очень эрудированный, с острым умом и интеллектом. Для меня это важно. Талантливый фотограф, видеограф, документалист, блогер. Есть свой популярный «Ютьюб»-канал, где Стефано интересно и небанально раскрывает культуру и какие-то любопытные факты той или иной страны. А в некоторых школах ученикам показывают его работы на факультативных занятиях. В общем, у меня есть много поводов гордиться им. Когда мы находимся у Стефано на родине, к нему подходят, берут автографы, делают фото на память, а я стою в сторонке и радуюсь.

ДОСЬЕ

Сати Казанова родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР. Окончила Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств. Лауреат конкурса «Нальчикские зори». Получила неполное высшее образование в Российской академии музыки им. Гнесиных. В 2014 году окончила Институт театрального искусства (ГИТИС).

Отцовская поддержка

Вокал привлекал Сати с детства. Ее родители порой шутят, что их дочь никогда не разговаривала, а лишь пела. Впервые она вышла на сцену в четырехлетнем возрасте, исполнив кабардино-балкарскую композицию перед жителями села. Уже тогда ей стали пророчить славу. Папа был единственным, кто с самого начала безоговорочно поддерживал желание дочери петь. Когда все родственники причитали и переживали — как же Сати одна поедет в Москву, отец сказал: «Дочь моя, я в нее верю и отпускаю».

Вдохновительница и муза

Самый дорогой материальный презент, который когда-либо получала Сати — это квартира в элитном районе столицы. Ее она приняла от воздыхателя, с ним были отношения. Авто Сати подарила себе сама и обеспечивает себя тоже сама. Традиционную систему отношений, где мужчина — добытчик материальных благ, а женщина — муза и вдохновительница — Сати считает идеальной.

Непунктуальная

Одним из своих недостатков Сати считает непунктуальность. Она опаздывает патологически. В тех редких случаях, когда приезжает вовремя, друзья и коллеги шутят, что если Сати появилась в назначенное время, значит, летом, наверняка, выпадет снег.

Ощущение долгой жизни

Сати не боится смерти. Она уверена, что примет ее с полным спокойствием, возможно, даже с радостью. При этом у нее есть полное ощущение долгой жизни. «Я буду ждать встречи с Богом.

Вегетарианка

К вегетарианству Сати пришла постепенно. Она занялась йогой, чтобы избежать болей в спине. Тогда ее предупреждали, что, возможно, возникнет отвращение к мясу. Сати даже не заметила, как этот момент наступил. Между тем, прошло уже более полугода. Данный факт стал для нее приятным сюрпризом. Тогда Сати целенаправленно интересовалась темой вегетарианства — много читала и слушала лекции о вреде мясных продуктов.мент находиться в горах на Кавказе или на берегу Индийского океана, — говорит Сати. — Но не думаю, что умру рано».

Читайте также: «Красива, как цветок»: Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом