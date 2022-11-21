Звездные войны: каким в будущем могут быть бои в космосе

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» / 1983 год

Фантастика становится реальностью. Вчера еще война в космосе была выдумкой, а уже сегодня западные спутники работают на армию Украины. Россия же эти спутники глушит и готова сбивать. Что делать дальше?

Недавно прошел первый эпизод реальных звездных войн. Как? Вы не заметили? Вы ожидали, что необозримую Вселенную будут бороздить многопалубные космические корабли, стреляющие друг в друга из мегатонных бластеров?

Все оказалось проще, и первыми жертвами космической войны стали украинские военные, и по этому поводу официальный Киев забил во все пропагандистские колокола.

В вооруженных силах Украины (ВСУ) при попытках наступления все чаще стала полностью «вырубаться» связь. Потеря связи — это потеря управления в бою, что начало приводить к катастрофическим потерям личного состава и техники ВСУ. С первоначального «переляку» виновником «зрады» режим Зеленского объявил американского бизнесмена-инноватора Илона Маска. Действительно, высокоскоростной спутниковый интернет для оперативного получения и передачи информации украинским военным обеспечивает его вполне себе «штатская» глобальная система связи Starlink. Более 3000 космических аппаратов работают для потребителей четырех десятков стран, в их числе и Украина. Но на «незалежной» 90 процентов трафика Starlink уходит на нужды военных, а количество терминалов выросло с июля до ноября 2022 года с 4000 до 25 000. То есть каждый «Мыкола-взводный» получает на планшет всю необходимую для ведения боя информацию в режиме реального времени.

И вдруг, в самые критические моменты, связь у украинских военных стала пропадать. В Киеве оборались на Илона Маска, обзывая его всячески и даже внесли в базу врагов «Миротворец», но вдруг выяснилось, что американский бизнесмен ни при чем. Оказалось, во всем опять виноваты русские.

И — тишина. На информационном поле тему «отрубило», как будто ничего и не произошло. В России молчат, потому что секрет. На Западе потому, что не знают, как справиться с проблемой. Ряд военных экспертов считают, что отключать используемые ВСУ терминалы глобальной спутниковой системы Starlink стали новейшие российские станции радиоэлектронного подавления связи (РЭПС) «Тирада-2С».

Если таких в наших войсках станет много, то ВСУ «ослепнут» и «оглохнут» на всей линии фронта. Вопрос в возможностях российской оборонки производить высокотехнологичные комплексы РЭПС массово.

Сегодня космическое пространство стало сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. Спецоперация на Украине это демонстрирует в полной мере: земные бои за каждую Малиновку идут под бдительным присмотром орбитальных группировок. Российские военные спутники снабжают информацией наши войска, в интересах ВСУ работают натовские космические аппараты (КА), в первую очередь американские. Надо признать, к этому все шло с первых шагов освоения человечеством космоса, да и все начальные космические программы были исключительно военными — и в СССР, и в США. Поэтому и первый искусственный спутник Земли запустили советские военнослужащие, и первый космонавт Юрий Гагарин носил на плечах погоны старшего лейтенанта, а в состав его космического НАЗ (носимый автономный запас) входил пистолет Макарова. Это было первое оружие в космосе. Затем долгое время две космические державы — СССР и США — заключали договоры о запрещении вывода вооружений за пределы земной атмосферы. Сдерживал страх: ядерную боеголовку, летящую по вертикали с орбиты, остановить невозможно. Сейчас ситуация стала меняться. Мы продолжаем стоять на своих позициях: выступаем против милитаризации космоса. США стали «колебаться».

2 ноября 2022 года первый комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил представленный Россией проект резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». В документе подчеркивается необходимость «изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве». Теперь проект должна будет в декабре рассмотреть Генассамблея ООН. Российскую инициативу поддержали 123 делегации, четыре воздержались, 50 высказались против. Догадайтесь с одного раза, кто лидер «отказников»?

21 декабря 2019 года в США были созданы космические войска. Их ежегодный бюджет — 13 миллиардов долларов. Для чего выделены эти огромные деньги не скрывается, цель — обеспечить военное превосходство Америки на околоземных орбитах. В США давно занимаются разработкой космических систем военного назначения. При этом в лучших традициях «империи добра» постоянно переводят стрелки на других.

Впрочем, это тот случай, когда нам за нашу державу не обидно. Пусть себе клевещут, а заодно и боятся.

— Россия и Китай обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности для уничтожения, повреждения с Земли или для нарушения нашей способности использовать спутники, — сетовал недавно командующий космическими войсками США генерал-майор Джон Реймонд.

Да, Россия на протяжении многих лет выступает против гонки космических вооружений. Но остается верным старое правило: хочешь мира — готовься к войне. Для предотвращения угроз с орбиты у нас сегодня есть все необходимое. Какие наши военные КА летают на орбите — секрет. Однако известно, что наши Космические войска могут дать асимметричный и эффективный ответ любому космическому вооружению и с Земли. В открытых источниках сообщалось о разработке боеприпасов для зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и новейшей системы ПВО-ПРО С-500 «Прометей», способных сбивать чужие спутники.

Возможно, аппаратуру чужих военных КА способен ослепить наш уникальный лазерный комплекс «Пересвет». Он уже принят на вооружение и поступает в российские войска. Теперь в реальных боях проверен и комплекс РЭПС «Тирада2С», который, как предполагается, способен осуществлять и радиоэлектронное подавление спутниковой связи, и полный вывод из строя аппаратуры вражеского КА.

Почему же тогда мы сегодня не уничтожаем западные спутники (как военные, так и гражданские), которые работают на ВСУ, поставляя им разведданные? Потому что сбить космический аппарат другой страны равно объявлению ей войны. Мы хотим начать Третью мировую? Однозначно, нет. На якобы невоенных спутниках Starlink российские войска продемонстрировали (так, вполсилы) технологию обнуления возможностей вражеских КА. Судя по молчанию пропагандистской машины Запада, успешно. Там, видимо, попросту не знают, как реагировать на новую угрозу.

Фото: pexels/pixabay

Что будет происходить в ближнем космосе, если Третья мировая перестанет быть «пугалкой» в речах пропагандистов, а начнется реально? Первые залпы глобальной войны прогремят беззвучно: в космическом вакууме царит безмолвие.

Первой целью каждой из воюющих сторон станет уничтожение орбитальной группировки противника. Спутники обеспечивают наземные войска связью, навигацией, без них не получится наведение высокоточного оружия. Помимо ракетных, импульсных и лазерных залпов с Земли, на решение боевой задачи по выведению чужих КА из строя, вероятно, будут брошены и космические истребители.

Их как бы пока нет. Но они — с высокой степенью вероятности — есть у России, США и Китая. В марте 2021 года командующий космическими войсками США генерал Джон Реймонд сравнил один из российских КА с матрешкой, которая неизвестно что скрывает внутри, и предположил, что его создали специально «для уничтожения американских аппаратов на орбите». Предсказуемо официальный представитель нашего МИД Мария Захарова тогда прокомментировала, что таким образом Вашингтон пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

И ведь она права. Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударные средства. Среди них наиболее перспективным (следовательно, опасным) эксперты называют многоразовый беспилотный космический корабль Х-37В, который тоже может быть «матрешкой» с оружейной начинкой внутри. Не зря же все полеты этого «челнока» засекречены в Америке до «космической пустоты».

Мировые СМИ утверждают, что тихой сапой выводит в космос спутники-убийцы и Китай.

К слову, надо ли считать космическими истребителями не оснащенные оружием КА, которые могут подлететь к вражескому спутнику и легким толчком роботизированной «руки» (в полном вакууме особых усилий прилагать нет необходимости) сместить его с орбиты, отправив в вечный полет куда-нибудь к альфе Центавра? Наверное, точная классификация боевых аппаратов есть только в генштабах ведущих мировых держав.

Не пропустит ли Россия начало реальной «звездной войны»?

Предупрежден — значит вооружен. Под Москвой на постоянном дежурстве стоят антенны Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС. Ежесуточно боевыми расчетами ЦККП обрабатывается более 60 000 измерений. В центр стекается огромный массив информации от радиотехнических, лазерно-оптических и оптико-электронных средств системы контроля космического пространства (СККП), расположенных по всей территории России. Все данные обрабатываются и заносятся в Главный каталог космических объектов.

У наших военных на постоянном контроле все, что летает вокруг Земли — от спутника-шпиона вероятного противника до болта от отработавшей ступени ракеты. «Звездную войну» мы не проморгаем. И не проиграем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Сокирко, военный эксперт, майор запаса:

— Космос все больше приобретает статус перспективного театра военных действий. Уже в ближайшем будущем наши вероятные противники будут максимально использовать космическое пространство для решения военно-технических задач. Но и Россия никому не уступает в сфере военного космоса. Сейчас у нас имеется симметричный или асимметричный ответ на любую военную угрозу, исходящую с орбиты.

Наиболее вероятно, что в критическом случае основным поражающим фактором для выведения из строя, подавления радиоэлектронных систем чужих спутников станет ЭМИ — электромагнитное излучение. Нашу земную «Тираду» на Западе «услышали» очень хорошо.

При необходимости источник ЭМИ можно оперативно доставить на околоземную орбиту. Так что и спутники двойного назначения Илона Маска, и самый на сегодня потенциально грозный американский многоразовый космический аппарат X-37В могут вмиг стать бесполезными железяками, космическим мусором.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного в околоземном пространстве.

ЦИФРА

2000 военнослужащих Космических войск Воздушно-космических сил России ежесуточно заступают на боевое дежурство по охране и обороне от угроз, исходящих из околоземного пространства.