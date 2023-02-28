Бибирево предпочитает блондинок: какими нейросеть видит районы Москвы

Фото: Pixabay

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Я так вижу». Искусственный интеллект развивается, и сегодня он уже способен рисовать. Нейросеть создает уникальные картинки, используя запросы пользователей интернета. Порой изображения удивляют своей точностью и остроумием. Мы вместе с читателями следим за самыми интересными образами. В понедельник, 27 февраля, популярная нейросеть Midjourney нарисовала районы Москвы в виде людей. На языке современных дизайнеров это называется хуманизация (очеловечивание). Такое задание искусственному интеллекту дала столичная художница и дизайнер Диляра Минрахманова.

Несколько лет назад Диляра переехала в столицу, обосновалась в одном из спальных районов — в Капотне. Ей нравятся удаленные от центра уголки Москвы — с большим количеством зелени, прогулочных зон и спокойным темпом жизни.

— И в центре города, и на окраинах есть свои преимущества. В районе Пушкинской площади или Патриарших красиво, но там другой ритм жизни: можно работать, развлекаться и гулять, но жить я бы там не смогла. Для меня Капотня лучше центра как раз благодаря ее особой спокойной атмосфере. Сюда с удовольствием возвращаешься из шумного центра, — отмечает художница.

Фото: Нейросеть Midjourney

Капотня получила название от рыбаков, которые ловили здесь рыбу и коптили добычу. Потом коптить воздух стал нефтеперерабатывающий завод, который видно на заднем плане. Сейчас же о копоти напоминают только свечки в короне у девушки.

Фото: Нейросеть Midjourney

Господин Измайлово — самый старший из «лиц» районов: видимо, это ценитель архитектуры. Изображен он на фоне местного кремля, который был построен в 1998–2007 годы и стилизован под старину.

Фото: Нейросеть Midjourney

Девушке Чертаново алгоритм придал «чертовщинки» — нарядил в кожаную косуху с аппликацией «13» на плече. На фоне у героини — здание, похожее на реальные микрорайоны Чертаново.

Фото: Нейросеть Midjourney

Бибирево электронный живописец сделал «модельной» красоткой, одновременно похожей на Брижит Бардо и на греческий аналог куклы Барби — Бибибо. Видимо, буквосочетание «Биби» в начале слова навело нейросеть на такие ассоциации.

Фото: Нейросеть Midjourney

Бутово искусственный разум представил в виде юноши с модной прической. Проницательный взгляд выдает интеллектуала, любителя русской классики. А в рюкзаке у него — томик Бунина. Это неспроста: в Южном Бутове есть Бунинская аллея.

Фото: Нейросеть Midjourney

Коньково получилось похожим на молодого ученого. Скорее всего, это сотрудник знаменитого Института биоорганической химии, который находится как раз в этом районе столицы.

Фото: Нейросеть Midjourney

Сегодня район Братеево — это одна из самых уютных окраин столицы, с зеленью и зонами для отдыха и спорта. Неудивительно, что здесь тренируется спортивный парень в бейсболке.

Фото: Нейросеть Midjourney

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Васькин, историк Москвы:

— Люди, изображенные на картинках, выглядят довольно «нейтрально», в их костюмах почти не отражаются «индивидуальные особенности» районов, которые они представляют. Более примечателен окружающий их ландшафт. Дама, олицетворяющая Останкино, стоит на фоне соответствующей башни, господин Измайлово — на фоне кремля, выстроенного в начале нынешнего века. Хотя фоном к Измайлову логичнее было бы сделать густые массивы зелени. Все-таки Измайловский лесопарк — один из самых больших в столице.