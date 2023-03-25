Разум человечности: доктор технических наук Владимир Нелюб — о роли цифровых технологий в экономике страны

Фото: Пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года внести в нацпроекты и государственные программы корректировки для внедрения технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Почему цифровые технологии важны для экономики страны, в интервью «Вечерней Москве» рассказывает директор научно-образовательного центра «Технологии искусственного интеллекта» МГТУ имени Н. Э. Баумана профессор Владимир Нелюб. Мы мечтаем о чудесах. Однако, столкнувшись с необычайными возможностями машин, созданных человеческой мыслью, робеем — то ли перед непредсказуемым будущим, то ли перед величием собственного интеллекта.

Опора экономики

— Владимир Александрович, президент России Владимир Путин постоянно говорит о необходимости внедрения цифровых технологий во все сферы экономики. Почему это важно?

— Простой пример: в Советском Союзе было государственное планирование, но не хватало суперкомпьютеров и искусственного интеллекта (ИИ), чтобы быстро получить, собрать и проанализировать массив данных, на которые сегодня опираются экономика страны, управление государством, организацией или компанией. Раньше просто смотрели, освоен ли бюджет.

Сегодня на основе собранной информации мы определяем, каких реальных целей хотим добиться, и в этом серьезно помогают сквозные цифровые технологии. Чем быстрее мы их освоим, тем эффективнее будут развиваться все сферы экономики — начиная с сельского хозяйства и заканчивая тяжелым машиностроением.

И, конечно, России необходим информационный суверенитет: если мы хотим с этим миром взаимодействовать (а мы хотим), то должны иметь свои технологии, как и многие другие страны. А у нас, например, пока нет собственной системы тяжелого инженерного программного обеспечения, хотя такие разработки ведутся. Мы сегодня существенно отстаем в сквозных технологиях ИИ, но и здесь благодаря федеральному проекту отставание стремительно сокращается.

— Почему отстаем?

— Мы 30 лет покупали иностранное инженерное ПО. Многие наши конструкторские бюро, в том числе авиационные, автомобилестроительные, сейчас работают на зарубежных платформах. Если нас от этих систем полностью отключат, встанет производство. И государственный оборонный заказ тоже будет сложно выполнять.

Если бы мы понимали, что этот вопрос может так остро встать, то, наверное, имели бы план по развитию отечественных технологий. А его не было, сейчас мы его только формируем и пытаемся создать свое инженерное программное обеспечение тяжелого класса. На самом деле, на это у нас очень мало времени — максимум до 2030 года. Так что надо объединять усилия.

— Есть надежда, что успеем?

— Правительство многое для этого делает. Инженерное программное оборудование — сложная научно-техническая система, создать ее без долгосрочной господдержки невозможно. Созданы индустриальные центры компетенций, есть фонды, которые их финансируют. Но пока нет генерального конструктора продукта — инженерного программного обеспечения, который бы четко сказал, какие мы делаем модули, как они будут между собой связаны на базе единой платформы. Предложения собраны, но пока нет согласованности действий. Специальная военная операция и экономические санкции дали такой мощный толчок, что вместе мы точно теперь справимся с этой непростой задачей. Должны успеть.

— Столица серьезно опережает регионы по внедрению цифровых технологий?

— Москва — научный лидер. Многие передовые проекты сначала пилотируются в столице, а потом уже расходятся по регионам. У Москвы много своих приоритетов, на которые она делает ставки. Столице надо еще больше поддерживать науку! Вузы готовы встраиваться в повестку потребностей города. МГТУ имени Баумана участвует в работе Московского инновационного кластера — это хорошая площадка, чтобы формировать совместные программы. Один из наших совместных инвестиционных проектов — завод «Мосбазальт» по производству геосинтетической, строительной и композитной продукции. Сейчас предлагаем городским властям совместно создать платформу ИИ для решения целого ряда задач городского хозяйства.

Людям всегда будет чем заняться

— Кадровый голод в ИТ-сфере — серьезная проблема?

— Вообще Россия славится хорошими ИТ-специалистами, просто некоторые из них решают разрозненные задачи: одни игры создают для зарубежных стран, другие обслуживают иностранный продукт. Когда мы на уровне государства научимся ставить четкие задачи, нам будет хватать своих специалистов. Сегодня трудно представить область человеческой деятельности, где передовые решения не предполагали бы в той или иной степени внедрение ИТ-технологий. Они работают в медицине, строительстве, нефтегазовой отрасли и машиностроении, в производстве традиционных и новых материалов, государственном и муниципальном управлении. Создание конкурентоспособной продукции и обеспечение высокого уровня качества услуг невозможно без интеграции передовых решений. Для этих задач и требуются ИТ-специалисты, дефицит которых «отбрасывает» нас от передового края развития тех или иных отраслей. Надо понимать, что мы конкурируем с иностранными компаниями за хороших специалистов. Значит, нужно создавать для них соответствующие условия: работа над приоритетными для страны проектами должна достойно оплачиваться, необходимы хорошее материально-техническое оснащение, лабораторные базы. И главное — перед ИТ-специалистами должна быть поставлена масштабная и интересная задача, чтобы они видели результат своего труда, понимали, что каждый из них — часть большого общего дела, в которое он вносит существенный вклад. И кадры надо формировать заранее. Современное образование может и должно сегодня учить студентов овладевать навыками, которые понадобятся завтра.

Фото: mii.mosreg.ru

— К 2030 году российские вузы должны перейти к системе обучения по «индивидуальной образовательной траектории». И здесь много говорят об использовании ИИ. Не разучит ли он студентов думать, спровоцировав леность ума?

— Все российские вузы теперь вернутся к традиционной для страны базовой подготовке специалистов. Программы высшего образования будут рассчитаны на 4–6 лет. И действительно, искусственный интеллект уже вышел за пределы лабораторий, и надо принять этот факт. Он сделает образовательный процесс интереснее, даже легче в каких-то вопросах. Конечно, ИИ не заменит педагога, который своим личным интересом и опытом увлечет студента, найдет подход к каждому. В том и суть индивидуальной траектории. А гибридная модель, когда в процессе образования участвуют как педагоги, так и новейшие технологии, позволит давать более фундаментальные знания. Человеческая мысль в науке, образовании необходима, и она должна идти на несколько шагов впереди искусственного интеллекта, чтобы управлять им. Мы деградируем, если разучимся думать. А ИИ, как инструмент, должен подтолкнуть тягу к знаниям, желанию открывать новое. С его помощью человек должен становиться лучше. Вот, например, в вашей журналистской деятельности искусственный интеллект может помочь собрать необходимый материал для статьи, обработать его, исправит орфографию и пунктуацию в тексте… Но он за вас не придумает никакую идею, не вложит дополнительный смысл. Только поможет вам в рутинной работе.

— Вы сейчас «лишили» работы как минимум корректора.

— Мир так устроен: какие-то профессии уходят, новые появляются. Всегда так было! Кучеров уже нет давно, и водителей скоро не будет — машина по навигатору сама поедет туда, куда вам надо. Этого не нужно пугаться. Но надо опережать компьютер в своих знаниях, стараться развиваться в сфере интеллектуальных профессий, чтобы быть на голову выше. Государство запускает огромное количество курсов повышения квалификации. Поверьте, времена, когда человеку нечем будет заняться, никогда не наступят. Кстати, уже есть «Атлас новых профессий», вот на него и надо ориентировать молодое поколение.

— А у вас в Бауманке искусственный интеллект помогает студентам учиться?

— Разработчики нашего научно-образовательного центра «Технологии искусственного интеллекта» создают на базе платформы искусственного интеллекта BAUM AI образовательный модуль. В нем технологии искусственного интеллекта применяются для диагностики уровня знаний, выявления пробелов в них, на основе чего может быть составлен индивидуальный образовательный маршрут. Нейросеть предлагает студентам обучающие курсы с учетом их предпочтений, а преподавателям — эффективную методику для улучшения успеваемости.

Кроме того, в личном кабинете можно будет определить наличие стресса, каких-либо психологических проблем учащегося. Учитывая, что вся система образования уже перешла в цифровую систему, оценивать качество обучения, скорость усвоения информации, выявлять технические ошибки вручную стало очень трудоемко. А подключение к этой работе ИИ позволяет все это оптимизировать.

Мифы и реальность

— Многое, о чем вы говорите, кажется ящиком Пандоры: открывать страшно, вдруг вреда будет больше, чем пользы. Не станем ли мы заложниками цифрового мира?

— Мы же не считаем себя заложниками электричества. В некоторой степени оно опасно, но как сегодня представить без него жизнь? Так и с информационными технологиями, ИИ. Просто нужно понимать область применения, знать, как их использовать. Конечно, впуская «цифру» в свою жизнь, важно уметь критически мыслить, быть внимательным и эрудированным.

— Искусственный интеллект — это инструмент в руках человека или его конкурент?

— Объясню: мозг человека, в биофизическом смысле, и есть нейронная сеть — очень большая, сложная, не имеющая аналогов среди искусственных сетей. Как в наш мозг постепенно, по мере взросления, загружаются знания, образцы поведения, так же и нейросеть проектируют и обучают для выполнения конкретных задач. Опираясь на вычислительные возможности, она может опередить человека в скорости, но не в состоянии решать сразу несколько проблем на уровне человека. Задача ИИ — снабжать данными, аналитикой, чтобы пользователь на их основе мог бы принять более взвешенное решение. Как быстрее миновать пробки, например. Или решить проблемы экологии с помощью климатического мониторинга. Перспективно использование нейросетей в предиктивной медицине: собранная информация о состоянии здоровья поможет врачу выбрать медицинские процедуры, схему профилактики и лечения, необходимые для конкретного человека. Мы все хотим жить долго и повышать качество жизни.

— Одно из сомнений: нас будет лечить машина?

— Лечит все равно врач. Технологии лишь помогут собрать данные. Я, например, не против, чтобы система проанализировала состояние моего организма, потому что не хочу запустить возможную болезнь. Это интеллектуальная система поддержки принятия решений для врача.

— А как быть с искусством? Нейросеть уже рисует картины, пишет сценарии, стихи сочиняет.

— Но при этом она не создает ничего индивидуального, эксклюзивного. Техногенное искусство с настоящим не имеет ничего общего. Это как сходить в фастфуд и съесть суррогат или в хорошем ресторане поесть настоящей еды.

ИИ может только обработать большой массив информации, проанализировать уже созданные человеком произведения искусства и сделать из этого некий гибрид. Людям творческих специальностей нечего опасаться. ИИ никогда не станет для них конкурентом. То, о чем вы говорите, — выражение эмоций, видения автора не поддается «оцифровке», а ИИ ни чувствами, ни собственным мнением не обладает. Ученый, инженер — тоже ведь творец. Нейросеть быстро подберет нужный болт, оптимизирует конструкцию, но заложить идейную основу, добавить новый функционал изделию она не сможет. Ученые, инженеры, медики, педагоги, творческие люди всегда будут востребованы. Это они учат ИИ. Но при этом надо понимать, что воспитывать личность, развивать ее духовную составляющую должна Третьяковская галерея, а не картинки из поисковиков.

— Какими проблемами занимается Национальная комиссии по этике в сфере ИИ?

— У нашей нации есть свои вековые традиции. И сегодня необходимо отрегулировать отношения человека и ИИ так, чтобы он не нарушал наших моральных принципов. Сейчас мы как раз обсуждаем сложнейшую задачу: как оцифровать российский культурный код, который передается из поколения в поколение. Нельзя позволить сломать наши представления о добре и зле. Ведь современные технологии сегодня насаждают западные ценности, их используют те, кто заинтересован повлиять на нашу идеологию. Чтобы нас не оболванили, сегодня, может, как никогда, нужно заниматься воспитанием личности, с малых лет прививать детям наши нравственные основы. Мы же объединяемся не в рамках каких-то территорий, а вокруг культурного кода, единых ценностей и скреп. Если упустим духовное воспитание молодого поколения, если не будет своей идеологии, то не будет у нас и страны. Это надо учитывать родителям, учителям, вся государственная политика должна быть ориентирована на решение этой проблемы. У ИИ никогда не появится то, что мы называем душой, но он должен работать с учетом наших национальных представлений о нравственности и морали. Для этого всему российскому обществу нужно помнить о культурном коде и постоянно его развивать, «прокачивая» национальную идею, и использовать ИИ так, чтобы он служил ей во благо.

— Удастся ученым защитить нашу человечность?

— Мы все сейчас делаем для этого. Это наша страна, наш дом. У российских ученых все в порядке и с идеологией, и с культурным кодом.

ДОСЬЕ

Владимир Нелюб — российский ученый, директор научно-образовательного центра «Технологии искусственного интеллекта» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, эксперт РАН, доктор технических наук, профессор. Руководитель трека «Искусственный интеллект как сервис» стратегического проекта Bauman DeepTech государственной программы «Приоритет-2030». Член Национальной комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта. Автор 15 патентов и более 100 научных статей. Награжден золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Лауреат премии правительства Москвы молодым ученым.