Как искусственный интеллект изменит работу скорой в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Современные технологии доходят до самых неожиданных сфер нашей жизни. Вот и Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова получила патент на разработанный комплекс для оперативной помощи пациенту. Теперь анализировать вызовы граждан, нуждающихся в экстренном присутствии медиков, будет искусственный интеллект. «Вечерняя Москва» разобралась в нюансах работы системы и ее будущем.

Как сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, алгоритм работы запатентованного изобретения не исключает присутствия диспетчеров. Звонки, как всегда, поступают в Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи. Сотрудники службы обрабатывают вызовы в рамках списка вопросов, сформированных на основе возможных вариантов обращений. Затем данные обрабатываются в Сети, и к пациенту выезжает необходимая для его лечения или госпитализации бригада медиков.

Так в чем же новизна и уникальность? А в том, что, скорее всего, систему готовят для более необычного применения. Прогресс не стоит на месте. Рано или поздно до скорой помощи также дойдет автоматизация. Разумеется, она нескоро затронет непосредственно медиков, санитаров и фельдшеров, но водителей «карет» и диспетчеров — вполне, уже в обозримом будущем. По крайней мере, подобного сценария не исключает директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин.

— Насколько я понимаю, со службой 112 сегодня в Москве проблем нет. Речь идет о тренировке искусственно-интеллектуального агента для ответов гражданам, скорее всего, на будущее. Говорить о том, что операторы не справляются, нельзя. Скорее всего, операторов слишком много. И первую линию ответов действительно можно было бы сгрузить на бота, — рассказал эксперт.

В то же время Роман Душкин подчеркнул важную деталь. В данном случае от ответов и решений виртуального помощника будет зависеть жизнь конкретного человека. Поэтому здесь нельзя автоматизировать процесс довольно быстро, как в банковской сфере, где вполне допускается небольшая задержка по времени реакции и по ее точности. Так что сейчас, вероятнее всего, бот будет наблюдать и мотать на ус, как происходит общение диспетчера с пациентами в разных ситуациях.

— Бот должен очень четко распознавать диалог, ведь бывает, когда человек находится в панике или звонят его родственники. Каждый нюанс необходимо учесть. И фишка вся в том, что в дальнейшем бот сможет реагировать адекватно не только на точно такие же фразы, которые он уже слышал в процессе обучения, а на примерно схожие по смыслу. И это все нарабатывается в динамике длительного времени. Надеюсь, эмоциональный аспект при тестировании тоже принимается во внимание. Если так, то качество работы может повыситься, — предполагает Душкин.

Он не исключает, что с учетом быстрого развития технологий появится возможность сократить диспетчеров в течение ближайшей пары лет. Часть операторских обязанностей переложить на ботов вполне реально. Другое дело, что мы, как общество, как государство, должны быть удостоверены, что эти боты работают по самым высоким стандартам безопасности.

К слову, за границей подобные системы также разрабатываются и, возможно, тестируются. Но пока нигде в службах доверия живых сотрудников машины не заменили, потому что, как объяснил «ВМ» эксперт, Международной организацией по стандартизации (ISO) не разработаны соответствующие нормативные документы.

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