Число КТ-центров для выявления коронавируса в Москве возросло до 22

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве число КТ-центров для диагностики коронавируса выросло до 22. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник, 20 октября, при посещении поликлиники № 68.

По данным пресс-службы главы города, в головном здании вышеуказанного медучреждения возобновил работу КТ-центр, который функционировал с 11 апреля по 29 июня 2020 года. За это время пациентам сделали 2864 исследования органов грудной клетки. У 62,1 процента больных выявили признаки вирусной пневмонии.

Как отметил Собянин, в поликлинике № 68 КТ-центр с этого дня будет фокусироваться на диагностике COVID-19 посредством искусственного интеллекта.

— (Он, — прим. «ВМ») дает сегодня более 90 процентов точность анализов и диагностики, — цитирует РИА Новости мэра.

Ранее сообщалось, что число проводимых в Москве исследований ПЭТ/КТ с 2016 года увеличилось почти в 13 раз.

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