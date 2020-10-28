Пандемия ускорила цифровизацию музейного дела

Руководитель отдела визуальных решений компании по разработке проекторов Николай Школьников рассказывает о 3D-инсталляции, которую создали в Музее Победы. Масштабная проекция демонстрирует хронику ключевых событий Великой Отечественной войны/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 27 октября, в рамках выставки Integrated Systems Russia 2020 состоялась конференция «Цифровой музей». Эксперты обсудили, как ситуация с коронавирусом поменяла формат работы учреждений культуры.

По традиции на конференции собрались руководители ведущих российских музеев, менеджеры мультимедиа- и интернет-проектов, специалисты по связям с общественностью, разработчики инновационных продуктов и производители оборудования для учреждений культуры. Эксперты рассказали, что тенденции по внедрению цифровизации зародились еще в 2017 году, но пандемия коронавируса сильно подтолкнула это направление.

— Раньше мы создавали онлайн-проекты, но не хотели сильно уходить в виртуальную среду. Но за первую половину 2020 года в нашем музее прошло около 1,5 тысячи дистанционных мероприятий. Сегодня есть большой спрос на такой формат. Например, средняя лекция собирает около 35 тысяч просмотров. Люди во время пандемии принципиально изменили свое отношение к музейному контенту, — рассказал заместитель директора по информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Владимир Определенов.

Заметно увеличился спрос не только на онлайн-лекции, мастер-классы и вебинары. Популярностью начали пользоваться виртуальные экскурсии по музеям и «цифровое искусство» — онлайн-карточки экспонатов с описанием и историей. Создавать такие сервисы помогают представители Министерства культуры России. Они разработали несколько виртуальных платформ, на которых разместили более 450 аудиогидов по музеям, 48 тысяч оцифрованных книжных памятников. На этих площадках транслируют конференции, лекции, концерты, спектакли. С начала 2020 года там показали более 2,5 тысячи развлекательных и образовательных мероприятий.

В условиях пандемии появилась необходимость контролировать потоки людей в экспозиционных залах. С этой целью многие музеи ввели сеансовое посещение.

— Такая мера позволяет равномерно распределить людей по выставочному пространству и дает возможность соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную Роспотребнадзором, — поделился генеральный директор компании по разработке программного обеспечения для продажи билетов Андрей Гринкевич. — Кроме того, теперь мы продаем именные билеты. Это уменьшает спекуляции. Никто не сможет купить несколько билетов и потом продавать их людям втридорога. С пандемией пришло еще одно новшество. Теперь люди в основном покупают билеты в музеи на сайтах. Многие экскурсии отменены. Поэтому, чтобы посетители могли самостоятельно изучить экспозиции, мы прикладываем к электронным билетам брошюры, буклеты и другую полезную информацию. Главный вызов для музейных работников — монетизировать онлайн-контент. Одна из идей — ввести символические пожертвования, чтобы пользователи таким образом благодарили сотрудников за работу.

— Еще мы продаем виртуальные экскурсии по экспозициям и дистанционные занятия. Мы не могли помыслить об этом раньше, а теперь это стало реальностью. Как выяснилось, люди готовы платить за развлекательный контент символические деньги. А это в любом случае — доход для музея, — поделился Владимир Определенов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Ваньков, руководитель Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры России:

— «Цифровая культура» мы создаем онлайн-платформы с развлекательным и образовательным контентом. Проведено уже более 70 тысяч вебинаров. А еще для нас важно развитие навыков дистанционной работы сотрудников учреждений культуры и министерства. Поэтому мы проводим для них курсы повышения квалификации.

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