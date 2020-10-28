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Подмосковных владельцев бизнеса обучат продвижению в интернете
Фото: pixabay.com

Подмосковных владельцев бизнеса обучат продвижению в интернете

Оксана Васильева

Образование

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что с 5 ноября стартует онлайн-программа для предпринимателей региона, пишет «Радио 1».

Образовательный проект для бизнесменов организован центрами услуг «Мой бизнес» совместно с платформой «Деловая среда».

Сообщается, что за четыре недели участники программы прослушают серию онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и получат дополнительные знания от профессионалов «Деловой среды», необходимые для развития бизнеса.

— Интернет сейчас — это возможность познакомить общественность с деятельностью компании, а также отличная площадка для продвижения товаров и услуг организации. Именно поэтому важно знать работающие кейсы... Участники обучающего курса получат все необходимые инструменты для того, чтобы вывести бизнес в онлайн и начать зарабатывать, — прокомментировала руководитель министерства Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что предпринимателям будут предоставлены инструменты для самостоятельного запуска и продвижения бизнеса в интернете и социальных сетях, а спикерами программы будут действующие предприниматели федерального уровня с опытом построения успешного бизнеса. Сроки проведения обучения: с 5 ноября по 4 декабря 2020 года.

Ранее ФАН писало, что президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть и предоставить ему доклад до 31 марта 2021 года о возможности снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидирования банков из федерального бюджета.

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