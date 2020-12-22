Компьютер как ключ к владению миром

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Искусственный интеллект — тема, ставшая любимой для президента России. Он провел по ней уже несколько совещаний. И, чувствуется, очень хорошо знаком с предметом.

На одном из совещаний Владимир Путин сказал: «Лидер в области искусственного интеллекта станет властелином мира». Естественно, об искусственном интеллекте заговорили на всех этажах власти. Последний раз столь высокий ажиотаж научная тематика вызывала в 2008 году, на пике интереса к нанотехнологиям, когда руководителем «Роснано» был назначен уже покинувший этот пост Анатолий Чубайс.

Впрочем, тогда, по моему убеждению, фундаментальная роль нанотехнологий была преувеличена из-за вечного российского фаворитизма.

Иное дело теперь. Искусственный интеллект — новая научная революция с невероятными социальными последствиями.

Наука подарила цивилизации несколько прорывов — паровая машина, электричество, двигатель внутреннего сгорания, атомная энергия, компьютер и микроэлектроника. И каждый раз, без исключений, страна, которая оказывалась на гребне волны, выходила в мировые лидеры, не только ублажая амбиции правителей, но также повышая благосостояние своих граждан. Нобелевский лауреат Ричард Фейнман в запальчивости сказал: «Законы электродинамики сыграли для человечества более важную роль, чем Французская революция».

Думаю, было бы неплохо, если бы Максвелл был бы так же знаменит, как Наполеон.

Информационные технологии — единственная отрасль, которая не пострадала во время пандемии. Мало того, во всех странах, которые причисляют себя к стану мировых лидеров, отрасль пошла в рост. Тема искусственного интеллекта вышла в топы научных публикаций. И все же актуальным является вопрос — не окажется увлечение искусственным интеллектом очередным самообольщением власти? Мы помним уже несколько всплесков интереса и несколько волн охлаждения к проблеме. По книгам братьев Стругацких промчался целый эскадрон роботов.

В 1965 году основатель теории искусственного интеллекта, нобелевский лауреат Герберт Саймон (с корнями из Российской империи) говорил, что через 20 лет робот научится делать все, что умеет делать человек.

В тот момент Никита Хрущев обещал, что через 20 лет советский человек будет жить при коммунизме, не упоминая при этом о чудесных механизмах. Только ни одно из предсказаний не сбылось.

У Айзека Азимова робот КТ-1, обладающий интеллектом, говорит человеку: «Я не хочу сказать ничего обидного, но погляди на себя! Материал, из которого ты сделан, мягок и дрябл. Ты периодически погружаешься в бессознательное состояние.

Малейшее изменение температуры и давления сказывается на твоей работоспособности. Ты — суррогат! С другой стороны, я — совершенное произведение».

Робот железной логикой доказывает, что его создал не человек, а Господь, властелин энергии.

В итоге робот заключает всех людей под стражу и выполняет задачу по спасению планеты от жутких угроз.

Амплитуда всплесков и падений интереса к искусственному интеллекту — 15 лет. Сейчас — еще не апогей.

Пока, надо честно признать, несмотря на миллиардные вложения, искусственный интеллект по уровню развития находится на стадии жука. И по радужным прогнозам, через сто лет поднимется до уровня кошки.

При этом даже такие интеллигентные профессии, как доктор, юрист, не говоря уже о кассире и водителе, могут быть оцифрованы уже в скором времени.

Не надо обманываться по поводу того, что компьютер обыгрывает чемпиона в шахматы. Выиграв, компьютер не понимает, что одержал победу над человеком. Вбить ему в голову эту идею не получается.

Главная проблема — отсутствие у робота здравого смысла, воображения и умения моделировать будущее. Хотя сейчас делаются попытки наделить робота чувством юмора. Математическая логика пока пасует перед описанием в виде алгоритма простой истины вроде «Мать всегда старше дочери». Сегодня вряд ли искусственный интеллект расшифрует слова «Наутилуса» — «Она старше, чем мать, Ален Делон не пьет одеколон».

Родни Брукс, директор знаменитой Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте, пошел по принципиально новому пути, пытаясь создать не больших роботов с интеллектом, а целые армии маленьких роботов-жуков, которые обладают возможностью самоорганизации, самообучения и напоминают нейронные сети человека.

Революция в подходе, поскольку мозг — это не компьютер, даже самый мощный. У мозга нет неизменной архитектуры, нет даже программы и операционной системы. Мозг — это самонастраивающаяся нейронная сеть из 100 миллиардов возбужденных клеток.

В 2018 году в США опубликовано 10 тысяч научных работ в области искусственного интеллекта, зарегистрировано 1400 стартапов, в Израиле — 360, в Германии — 105 В России — всего 19 стартапов и ни одной публикации за рубежом.

Если формула о властелине мира верна, то пока России сия участь не грозит.

ЦИФРА

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