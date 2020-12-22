Передовые технологии помогут ранней диагностике

Менеджер по инновационным проектам и развитию бизнеса международной биофармацевтической компании Елена Наливкина в одной из новых зон Центра инноваций и интернета вещей технопарка «Сколково» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 22 декабря, в Центре инноваций и интернета вещей «Сколково» прошло открытие пяти новых терапевтических зон. В мероприятии приняли участие специалисты ведущих медцентров.

Центр инноваций и интернета вещей — это площадка, где создаются и тестируются прототипы терапевтических комплексов для их последующего внедрения в медицинские учреждения по всей России.

— Инновационные компании развивают технологии, которые помогают врачам лучше понять течение некоторых заболеваний. Но навигация во всем этом объеме информации — очень сложный процесс. Мы создали центр совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения России, фонда «Сколково», чтобы выстроить цепочки технологических решений для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями, — рассказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Виктор Каем.

Центр открылся больше года назад. Сначала там действовали четыре терапевтические зоны: кардиология — острый коронарный синдром, онкология — рак легкого, эндокринология — сахарный диабет второго типа, пульмонология — бронхиальная астма.

22 декабря сотрудники центра презентовали еще пять терапевтических зон, позволяющие лучше понять течение таких заболеваний, как хроническая сердечная недостаточность, множественная миелома и хронический лимфоцитарный лейкоз, онкологические заболевания молочной железы, яичников и предстательной железы.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Сергей Бойцов в ходе мероприятия отметил, что открытие подобных платформ — важный шаг в развитии российской медицины.

— Хроническая сердечная недостаточность — болезнь, вокруг которой есть еще много вопросов. Плохо развит патронаж маломобильных пациентов на дому, существует недостаточный охват диспансерного наблюдения. Все это послужило причиной для создания визуализирующего комплекса на базе центра, — отметил Сергей Бойцов.

Большую роль новые зоны сыграют и в лечении онкозаболеваний.

— Профильных специалистов мало, особенно в регионах. Сфера интернета вещей, цифровые технологии позволят повысить качество диагностики в отдаленных уголках страны. Из столичных центров мы сможем контролировать ход работы региональных специалистов и вовремя выявлять патологии у пациентов, — считает генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.

После выступлений специалистов зрителям мероприятия дали возможность совершить виртуальный тур по новым зонам, который сопровождался комментариями врачей. О площадке, посвященной лечению рака молочной железы, рассказала профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ирина Колядина.

— Учитывая, что у 30 процентов пациентов патология обнаруживается на поздней стадии, все технологии в этой зоне направлены на улучшение диагностики заболевания. Для этого здесь представлены методы искусственного интеллекта, цифровые проекты. Для пациентов, у которых уже обнаружен рак, разработаны средства мониторинга опухоли, телемедицинские технологии, решения для планирования лучевой терапии, методы мониторинга возможного рецидива, — рассказала Ирина Колядина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации:

— Можно создавать множество технологичных решений и писать новые нормативные документы, но пока медицинские специалисты не увидят все своими глазами, не попробуют и не поймут, как это применять на практике, внедрение новых технологий будет замедляться. Поэтому очень важно создавать площадки, куда сотрудники медучреждений могут прийти и посмотреть, как все работает.

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