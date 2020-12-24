Технологии будут мотивировать сотрудников

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В четверг, 24 декабря, прошла конференция «Цифровизация рынка труда». Ее участники обсудили, как передовые технологии могут изменить трудовые отношения.

Президент России Владимир Путин подписал Закон о регулировании дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Он содержит регламент постоянной, временной, комбинированной дистанционной работы, основания для их применения, а также порядок взаимодействия сотрудника и работодателя. Во время конференции представители компаний Mail.ru Group, «Райффайзенбанк», ProPersonnel, «Русская медиагруппа», Bryan Cave Leighton Paisner и многие другие обсудили, что за изменения в связи с переходом на цифровизацию произойдут в следующем году, какие онлайн-сервисы могут быть внедрены в рабочий процесс.

— Наша задача обсудить не Трудовой кодекс, а более жизненные нюансы, — отметил в начале конференции директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий Праслов. — Например, накануне Нового года все задумываются о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса hh.ru, две трети опрошенных россиян не получат выплаты перед праздником. Остальные пока не знают, будут ли бонусы. Мы хотим понять, как сделать отношения между работником и начальством прозрачными, а материальное положение сотрудников более устойчивым.

Специалисты отметили, что для этого могут пригодиться современные цифровые сервисы. Директор по развитию и интеграции компании Mail.ru Group Сергей Молчанов рассказал о приложении, которое позволяет сотрудникам отслеживать свой заработок, получать расчетные листки и, если нужно, выводить часть денег до дня аванса или зарплаты.

— Мы анализировали опыт зарубежных компаний, которые уже внедрили подобный сервис в свою работу. Специалисты отметили, что такие приложения мотивируют работников, показывая, сколько денег ты заработал в текущий момент. Мы поняли, что среди российских офисных сотрудников тоже будет интерес к подобной системе, — рассказал Молчанов.

Специалист добавил, что внедрение цифровых сервисов не отменит потребность в работе бухгалтеров в ближайшем будущем. Потому что компаниям нужны специалисты, которые будут контролировать налоги и следить за балансом организации.

Внедрение цифровых платежных сервисов — не самый дешевый и быстрый процесс, считает заместитель генерального директора медиахолдинга «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская.

— Прежде чем перевести выдачу зарплаты в электронный формат, компании должны провести аудит IT-инфраструктуры и понять, потянет ли она цифровизацию, — отметила Маляревская. — Затем идет внедрение программы. А для этого нужны профильные специалисты. Они должны установить сервис и какое-то время сопровождать процесс, чтобы не было перебоев в работе. Во время пандемии спрос на таких сотрудников увеличился, и стоимость их услуг выросла в разы.

Участники конференции также отметили, что в будущем специалисты будут рассматривать в качестве места работы в первую очередь те компании, у которых есть возможность работать удаленно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Родин, руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ:

— Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что треть опрошенных россиян получает зарплату не два раза в месяц. 48 процентов респондентов сталкивались с ситуацией, когда деньги нужны сейчас, а зарплаты еще нет. 54 процента ответили, что иногда у них случаются непредвиденные расходы. Эти данные показывают, что финансовая стабильность граждан — важный вопрос, который требует первоочередного обсуждения.

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