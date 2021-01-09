Русский хакер оценил шансы на разблокировку аккаунта Трампа в Twitter

Фото: pixabay.com/ru

Хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности, специалист по кибербезопасности, программист, блогер Сергей Вакулин полагает, что у Дональда Трампа нет возможности разблокировать свой аккаунт в «Твиттере». Теоретически можно взломать сервер социальной сети, но шансы — 50 на 50, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Вакулин отмечает, что Трамп может завести новую страницу, но без одобрения «Твиттера» она не будет верифицированной.

— Блокировка осуществляется не посредством какого-то искусственного интеллекта, а через участие администрации («Твиттера» — прим. «ВМ»). Обойти блокировку невозможно, поскольку у Трампа верифицированный аккаунт с «галочкой». Можно завести новый аккаунт, но он будет без «галочки». В основном такие страницы удаляются, и это присуще даже российским социальным сетям, таким как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Верификация создана для того, чтобы понять, что это именно тот человек, — сказал эксперт.

Теоретически президент США может прибегнуть к услугам хакеров, но успех в таком случае еще не гарантирован, отметил Вакулин.

— Касаемо хакерской тематики, здесь вероятность 50 на 50. Хакеру, чтобы восстановить страницу Трампа, нужно проникнуть в серверы «Фейсбука», «Твиттера». Есть база данных. Все значения, которые присущи блокировкам, появляются в ней. Возьмем двоичную систему кодирования. 1 и 0, где 1 у нас будет false (ложь — прим. «ВМ»), а 1 — true (истина — прим. «ВМ»). Если у нас блокировка 1, то нужно поменять это значение на другое, — подчеркнул хакер.

Если отношения Трампа с социальными сетями наладятся, то его аккаунты будут восстановлены в первозданном виде, уверен собеседник «ВМ»:

— Есть политика конфиденциальности. Все данные останутся нетронутыми на серверах «Фейсбука» и «Твиттера».

Напомним, ранее администрация «Твиттера» навсегда удалила аккаунт Трампа с целью исключить повторные вспышки насилия. Соцсеть полагает, что ответственность за недавние демонстрации у здания Конгресса, где погибли пять человек, лежит на республиканце. Трампа заблокировали также в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

Читайте также: «Унизительный финал»: Трампу предрекли уголовное преследование и крах политической карьеры