Начало новой эры. Полная автоматизация сельского хозяйства возможна уже через несколько десятилетий

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Уже весной 2021 года в России планируется начать тестирование первого робота, предназначенного для сбора урожая яблок. По словам разработчиков, он в несколько раз «внимательнее» человека: эффективность обнаружения плодов на дереве достигает 97 процентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие еще технические новшества применяются в сельском хозяйстве и возможно ли полностью автоматизировать российскую деревню.

Киберпанк отечественной деревни

Много шума в конце осени в интернете наделал видеоролик, в котором сплелись реалии российской деревни и футуристические технологии. По сюжету хозяин фермы — бородатый мужчина в ватнике и тельняшке — рассказывает о том, как на его ферме в сельскохозяйственном поселении на Марсе трудятся разномастные роботы. Антропоморфная машина доит коров, летающие дроны пасут скот, а на коровах красуются QR-коды.

Видео оценил даже генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

— В данном случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач. Поэтому сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне, — прокомментировал видео Дмитрий Рогозин на личной странице в социальных сетях.

А действительно ли возможно создание такой роботизированной деревни, пусть не на Марсе, а хотя бы на территории современной России? Ведь технический прогресс не стоит на месте. К тому же правительство стремится всячески развивать деревни. Например, в 2020 году Министерство сельского хозяйства России запустило новую программу комплексного развития территорий. Она предполагает реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов, улучшение жилищных условий, поддержку занятости и строительство дорог в 248 населенных пунктах страны. Так, может быть, скоро в российскую глубинку придут и роботы?

Первые ростки

Москвичей и жителей других крупных российских городов уже не удивишь техническим прогрессом, роботами, которые летают в космос, или беспилотными машинами. Мы ежедневно пользуемся автоматизированными системами в транспорте, в банке. Автоматизация проникла в здравоохранение, промышленность, сферу развлечений. И сельское хозяйство не исключение. Разработками автоматизированных систем в этой отрасли занимаются профильные компании, например «Ростсельмаш», «Промобот», «Андроидная техника», «Ховерсерф», «Аврора Роботикс», Lely Rus и многие другие.

— Самый доступный по цене робот, который может помочь фермерам, — это дрон, или беспилотный летательный аппарат. Они легко могут быть, например, пастухами. И люди уже применяют квадрокоптеры таким образом, — отметил основатель и генеральный директор компании «Коптер Экспресс» Олег Понфиленок. — Дело в том, что дроны летают и шумят, а животные пугаются их. То есть если одна корова отбилась от стада, человек может просто направить к ней квадрокоптер. Он подлетит к животному с той сторону, куда оно направляется, и шумом направит обратно к стаду. Помимо этого, фермер, управляющий таким «железным пастухом», может видеть все стадо целиком и контролировать, что происходит на лугу, оставаясь в более комфортных условиях.

Олег Понфиленок добавил, что дроны — это технология, доступная не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Такой робот обойдется в несколько десятков тысяч рублей, но это намного дешевле, чем приобрести, например, промышленную автоматизированную технику. Еще одну интересную технологию разработали инженеры группы компаний «Ростсельмаш». Там создали беспилотный комбайн. Эта машина может убирать зерно на полях без водителя.

— Но нам предстоит еще автоматизировать не только движение комбайна, но и другие процессы, например очистку и помол зерна, поднятие и опускание жатки — устройства для скашивания сельскохозяйственных культур — и многие другие, — рассказал руководитель проекта инновационных технологий «Ростсельмаша» Олег Александров.

Представители группы компаний добились успехов и в области растениеводства. Они создали полностью автоматизированные теплицы. В них поддерживаются нужная температура, влажность, время подачи воды и удобрений. Современная теплица — это среда, которая может функционировать без вмешательства человека. Компьютерные алгоритмы в круглосуточном режиме контролируют процесс выращивания сельскохозяйственных культур.

Полезных механических помощников, которые успешно работают на российских и зарубежных фермах, создали в компании Lely Rus.

— Уже существуют роботы-дояры, автоматизированные системы для подачи корма животным. А еще есть роботы, которые убирают навоз. Мы постоянно придумываем новые машины. В 2020 году, например, наши инженеры разработали и выпустили автономного робота, который самостоятельно выезжает на луг, косит траву и доставляет ее коровам, — поделился директор компании Lely Rus Йерун Кайзер.

По данным аналитической службы корпорации, более тысячи российских ферм используют подобное оборудование. Особенно популярны роботы для доения и для толкания кормов. Последние движутся вдоль кормовой аллеи у стойл, где насыпано сено, а вращающийся механизм в нижней части подталкивает корм поближе к коровам.

Над новыми системами работают и сотрудники компании «Аврора Роботикс». Они производят системы автоматизированного управления для крупной сельскохозяйственной техники.

— У нас есть тестовая площадка в 50 гектаров, где мы испытываем наши разработки. Одна из них — система, позволяющая заниматься так называемым точечным земледелием. Благодаря ей техника сможет воспринимать поле не как равномерную структуру, одинаковую во всех концах. Машины будут работать с определенными зонами, вносить удобрения только на те участки, где они необходимы, устранять повреждения почвы, — уточнил сооснователь и коммерческий директор компании «Аврора Роботикс» Виталий Савельев.

Фермерская революция

По словам Йеруна Кайзера, автоматизация сможет шире распространиться по российским фермам при выполнении двух важных условий.

— Во-первых, должно быть достаточное финансирование сельского хозяйства в целом и государственных предприятий в частности. Нужна финансовая поддержка агропромышленного бизнеса. И необходимо обучать специалистов, которые смогут управлять такими сложными системами. Роботизация деревень возможна, но потребуется много времени, — поделился Йерун Кайзер.

Более конкретный прогноз дал исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Он считает, что роботы появятся на фермах в российских деревнях в ближайшем будущем — в течение 10–15 лет.

— Вряд ли, конечно, это будут антропоморфные роботы, похожие на людей. Но я уверен, что человеческий монотонный тяжелый труд совсем скоро заменят машины. Задача всех инженеров, которые создают технику для сельского хозяйства, сейчас заключается в том, чтобы разработать этих роботов и оснастить их полезным функционалом. Нужно создать не только искусственный интеллект, но и тонкую моторику, какой обладают человеческие пальцы. Пока достичь такого уровня точности не получается. Но мы стремимся к этому. А эффективность работы можно повысить, если все компании по производству роботов, фермеры и представители власти будут трудиться в этом направлении сообща, — сказал Евгений Дудоров.

Такого же мнения придерживается и Виталий Савельев. Он считает, что в ближайшем будущем отрасль сельского хозяйства будет видоизменяться в сторону больших роботизированных заводов. По его мнению, классические фермы заменят крупные агропромышленные предприятия с малым количеством персонала и высоким уровнем автоматизации.

— Мне кажется, такая перестройка произойдет в течение ближайших семи лет. В это время современные технологии будут активно внедряться в сельское хозяйство. Мы уже принимаем участие в разработке новых законопроектов, направленных на расширение использования систем автоматизации. Так что роботизированное сельское хозяйство — это уже не фантастика, а реальность, — прокомментировал Виталий Савельев.

По его мнению, такая модель развития отрасли эффективна и рентабельна. Машины на заводах смогут работать круглосуточно. Это повысит производительность крупных фабрик. Но есть риск, что при таком раскладе мелкие фермерские хозяйства перестанут существовать, потому что роботизированная техника стоит очень дорого и далеко не все предприятия могут позволить себе приобрести такое оборудование.

— Я не думаю, что классические фермы уйдут в прошлое. Им просто нужно будет перестроить формат работы. Я предлагаю создавать компании, у которых нет своих полей, помещений, скота, зато есть такая техника. И они могут оказывать услуги мелким фермам на договорной основе, — поделился Виталий Савельев.

Кстати, идею создания сельскохозяйственных поселений на Марсе эксперты не считают слишком уж фантастической. Евгений Дудоров, один из создателей знаменитого робота Федора, например, уверен, что через 3–4 года уже появятся технологии, которые позволят технике работать в открытом космосе.

— А кто будет осваивать Марс, если не роботы? Только они смогут подготовить некую инфраструктуру, куда сможет прилететь человек. Люди же не полетят туда с лопатами и граблями. Робот Федор — это только начало. Есть ряд задач, которые человеку выполнить крайне сложно. Их должна будет делать техника. Созданием таких машин мы и занимаемся. И так, шаг за шагом, пусть через много лет, но теоретически мы сможем создать сельскохозяйственную колонию на Марсе. Главное, чтобы окружающая среда этой планеты позволила, — заключил Евгений Дудоров.

РЕПЛИКА

Машины избавят людей от тяжелого труда

Игорь Артюхов, член ассоциации футурологов:

— Я думаю, что полностью роботизировать сельское хозяйство в России вполне возможно в течение 30 лет. Это, конечно, довольно условный срок, ведь существует много факторов, которые влияют на этот процесс. Но уже сейчас есть неплохая основа. Существуют роботы, которые собирают жуков-вредителей, доят коров, контролируют выращивание овощей и выполняют много других операций, которые раньше могли делать только люди. Мне кажется, автоматизация деревни будет экономически выгодной. Внедрение такой техники на агропромышленные предприятия повысит их уровень производительности, следовательно, увеличатся продажи.

Выгодно это и простым людям. Жителям деревень больше не нужно будет заниматься монотонным грязным тяжелым трудом. Причем, мне кажется, проблем с рабочими местами не возникнет. Жителям деревень достаточно будет научиться управлять современным оборудованием. Это будет более квалифицированный и почетный труд. Да и с внедрением автоматизированной техники на фермы образ жизни в деревнях изменится. Мне кажется, они преобразуются в дачные поселки.

Люди будут отдыхать там или выращивать какие-то овощи и фрукты для собственного удовольствия. Ведь роботы дают новые возможности, а это, в свою очередь, увеличивает разнообразие форм жизни. Так что будущее не за горами. Могу сказать точно, что антропоморфные роботы работать в деревнях не будут. Основные «должности» на фермах займут автоматизированные машины, не похожие на людей. То есть мы никогда не увидим роботов с головой, двумя ногами и руками, разгуливающих по селам с ведрами молока в механических руках.

ФАКТЫ

Российские фермеры придумали несколько необычных способов, чтобы улучшить надой. Они устанавливают в коровниках звуковое оборудование и включают там классическую музыку. Мелодии оказывают расслабляющий эффект на животных, что положительно сказывается на молокоотдаче.

Другой нестандартный способ получить больше молока — надевать на коров очки виртуальной реальности. Опираясь намногочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, специалисты создали уникальную программу имитации летнего поля. Эксперты отметили, что такой способ эффективен, ведь у коров снижается тревожность, а общий эмоциональный настрой стада улучшается.

КАК У НИХ

Роботизированное доение в Европе уже никого не удивляет. Такие технологии там стали применять в 1990-е годы. По состоянию на 2012–2013 годы в Германии свыше 50 процентов проданных доильных установок — это роботы. В Дании и Швеции эта доля составляет около 60 процентов, в Финляндии — 80 процентов.

Позже роботы пришли в сельское хозяйство США. Например, фермеры в Вермонте около 10 лет назад «приняли на работу» машины для доения коров.

Крупнейшее молочное хозяйство мира находится в Чили. Там с 2017 года 6,5 тысячи коров обслуживают 64 робота. В Америке в отрасли растениеводства широко применяются автоматизированные системы. На ферме неподалеку от Питтсбурга есть автоматизированная теплица. Температуру, влажность и свет контролируют датчики и экраны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 5–10 процентов в среднем увеличиваются надои молока при применении роботов-дояров. По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, производство скота и птицы достигло в 2020 году 15,6 миллиона тонн. Это на 453 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

К тому же, по его данным, на 740 тысяч тонн увеличилось производство молока. Объем этой продукции в стране в 2020 году составил 32 миллиона тонн.

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