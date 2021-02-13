«Цифровые ножки Буша». Почему российские соцсети неинтересны иностранцам

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Социальные сети сегодня четко поделены между двумя IT-гигантами: США и Китаем. На первых местах по популярности «Фейсбук», «Ютуб», «Вотсап». За ними — китайский «ВиЧат» и «Инстаграм». Быстро набирает популярность «ТикТок». «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, есть ли в списке лидеров место для российских платформ и смогут ли когда-нибудь отечественные соцсети заинтересовать иностранных пользователей.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян уверен: российские соцсети никогда не станут привлекательными для иностранных потребителей. Причина проста: юридические тонкости, которые необходимо учитывать при выходе на международный рынок.

— К сожалению, я не думаю, что возможен выход наших платформ на международный рынок, — говорит он. — Сразу по многим причинам, в том числе регуляторным. Необходимо помнить, что если соцсеть захочет привлечь европейских пользователей, ей необходимо будет соблюдать местное законодательство, что вступает в конфликт с законодательством российским. Потому проще сразу начинать функционировать в другой юрисдикции, как уже поступает большое количество стартапов.

Условно старые платформы, даже иностранные, уже постепенно теряют интерес пользователей. Так, по словам Казаряна, уже происходит, например, с «Фейсбуком»: у него устоявшаяся, взрослая аудитория. Молодежь тоже регистрируется в этой социальной сети, но редко активно пользуется своими аккаунтами.

— То есть свои странички у молодых людей есть, но в этой соцсети они не общаются, ведь там же сидят их родители, учителя, — поясняет эксперт, — так что намного интереснее им площадки вроде «ТикТока». Конечно, у «Фейсбука» есть определенная страховка в виде «Инстаграма», но и он со временем перестанет быть популярным. Молодежь всегда ищет что-то новое. Абсолютно то же происходит и с российскими платформами: «Одноклассники» вообще никогда не были популярны у молодежи, а аудитория соцсети «ВКонтакте» уже стареет. То есть какую-то базу соцсеть сохранит, но и активного притока новых пользователей не будет — люди станут смещать свою активность, количество проводимого времени в сторону других продуктов.

Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко согласен со своим коллегой: выход отечественных социальных сетей на международный рынок крайне маловероятен. Впрочем, эксперт подчеркивает: дело здесь совсем не в безрукости российских разработчиков, у которых, напротив, очень хорошая репутация в мире, а в высоком уровне конкуренции.

— Для того чтобы оставаться востребованной и интересной пользователям, соцсеть постоянно должна развиваться, — отмечает он. — Возьмем как пример «Телеграм» Павла Дурова, который смог пройти по грани хайпа и законодательства и продолжает, несмотря ни на что, идти вслед за новыми технологиями. И ведь никто сейчас не назовет «Телеграм» и «Вотсап» похожими историями, хотя вообще-то изначально он был его полной копией, так же как и соцсеть «ВКонтакте» когда-то полностью копировал «Фейсбук». Соответственно, существующие соцсети стремятся занять узкие ниши, постоянно конкурируя из-за новых пользователей и аудитории. Для того чтобы включиться в эту гонку, нам необходимо меняться и развиваться в те стороны, которые еще не освоены.

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Между тем социальные сети, как отметил Клименко, меняются с большой неохотой, то есть они могут заимствовать друг у друга различные идеи вроде сторис в «Инстаграм», но глобальных перемен нет — страшно:

— Существующим соцсетям всегда сложно реализовывать какие-то масштабные нововведения, потому что так есть риск потерять аудиторию. Также более новые соцсети проигрывают старым того же формата. Соцсеть «ВКонтакте», например, никогда не переманит аудиторию «Фейсбука» — хотя бы потому, что тот существует дольше и пользователь уже к нему привык. То есть если мы ограничим американскую соцсеть на территории нашей страны, новые пользователи, конечно, пойдут, но добиться этого в честной конкуренции невозможно.

Тем не менее и идеи, и грамотные разработчики в России есть, о чем говорят хотя бы достаточно развитая игровая индустрия нашей страны, а также востребованность отечественных айтишников на мировом рынке.

— Проблема скорее в нашем налоговом и юридическом законодательствах, из-за которых даже то, что создается у нас, уходит за рубеж, где налоговое право легче, а платежеспособность людей выше, — говорит Клименко. — Есть и такие истории, когда российский стартап создается и тестируется на территории нашей страны, а затем аккуратно из нее выходит, потому что работать здесь невыгодно, да и рискованно. Так что проблемы у нас если и есть, то точно не технологические.

Эксперт заключил, что на коротком временном промежутке проблемы российским социальным сетям точно не грозят — у них останется собственная наработанная аудитория, которая хоть значительно и не увеличится, но зато и не уменьшится. Но смотреть в сторону международного рынка им пока рано.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич настроен более оптимистично: он уверен, что у российских социальных сетей большое будущее, но, чтобы это стало возможным, необходима государственная поддержка.

— У нас есть все шансы выйти на международный уровень и двигаться в этом направлении. Напомню: энное количество лет назад «Рутуб» конкурировал с «Ютубом». У нас также есть такие собственные экосистемы, как «Майл.ру», «Яндекс», «Телеграм», который по итогам января вышел на первое место по числу скачиваний в мире. То есть потенциал имеется. Но нужна государственная поддержка в продвижении этих направлений, — сказал специалист. — Мы много лет не развивали наши IT-проекты, пользуясь, как я это называю, «цифровыми ножками Буша»: не развивали свое, а приобретали чужое. Но у нас действительно огромные возможности, и мы способны создавать и продвигать собственные проекты. Только государство должно показать разработчикам, что оно на их стороне и готово им помогать.

Малькевич также выдвинул предложение об открытии в каждом федеральном округе собственного IT-парка по примеру Иннополиса в Татарстане. Они должны быть нацелены на создание и продвижение стартапов и других решений.

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