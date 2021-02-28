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Получить лекарство можно по QR-коду
Фото: Александр Авилов /АГН Москва

Получить лекарство можно по QR-коду

Марьяна Шевцова

Технологии

В аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, а также в ряде коммерческих аптечных сетей появилась возможность приобретать препараты без предъявления рецепта с помощью QR-кода. Плюсы такой системы выяснила «Вечерняя Москва».

Электронные рецепты в столице принимают более чем 1,5 тысячи аптек и аптечных пунктов. Выписывают такие рецепты пока только в поликлиниках Департамента здравоохранения. В дальнейшем эта возможность появится и у коммерческих медицинских организаций и ведомственных учреждений.

— Безусловно, эта дополнительная возможность сделала более удобным получение нужных лекарств и для пациентов, и для нас как сотрудников аптеки, — отметила Наталья Ерина, провизор-технолог аптечного пункта 23-2 Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы. — Бывают случаи, когда человек приходит за тем или иным препаратом и уже потом обнаруживает, что забыл рецепт. А это и потеря времени, и испорченное настроение. Да и лекарства ведь приобретают потому, что они нужны конкретному больному именно сейчас, а не через день.Так что наличие QR-кода, который можно открыть в смартфоне, избавляет от таких проблем.

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