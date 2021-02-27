«Интересная конструкция»: иммунолог рассказал о назальных формах вакцинации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве планируют начать исследования назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Спрей, как и основная версия препарата, также будет двухкомпонентным. Пока разработчики лекарства готовят необходимые документы.

Трудности введения

Назальная форма вакцины, отметила заммэра, возможно, будет рекомендована тем, кому противопоказано внутримышечное введение профилактического лекарства. Причем Ракова добавила, что такие способы иммунизации людей уже существуют, в частности, против гриппа.

Как считает врач-иммунолог Владимир Болибок, назальная форма в виде условных капель в нос — интересная задумка. В России действительно подобные препараты использовались против гриппа. А некоторые спреи против бактериальных инфекций можно приобрести, например, совершенно свободно.

— Если говорить о противогриппозном варианте вакцин, то его перестали широко применять потому, что лекарство было не очень эффективным. Иммунитет был относительно слабый. По крайней мере, на рынке их сейчас не видно. Дело в том, что сложно контролировать дозу, там отмерил количество лекарства и все. Сложно проконтролировать, чтобы эта доза распределилась как положено — чтобы она осталась на слизистой, а не была немедленно проглочена, попала в ЖКТ и там инактивировалась, — отметил специалист.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Можно вводить лекарство не только через нос или внутримышечно. Эксперт напомнил о вакцинации от полиомиелита в советское время. Детям давали перорально, через рот, живой ослабленный вариант вируса, который вызывал инфекцию, но не приводил к каким-то патологическим последствиям.

— То есть такая практика существует, и будет очень интересно, если назальная форма вакцины от коронавируса окажется более эффективной, чем назальная форма гриппозной вакцины. Если это дошло до стадии испытаний, то есть какие-то доказательства ее иммуногенности, — добавил Болибок.

Аэрозольная вакцина для животных

Если в случае с человеком эффективность назальной вакцины от коронавируса еще предстоит доказать, то примеры успешной массовой иммунизации отдельных видов животных от такой инфекции без укола существуют и применяются.

Специалист привел в пример вакцинацию птиц. Их поголовье на отдельно взятом предприятии бывает огромным — десятки, сотни тысяч особей. Каждую курицу отловить и сделать укол невозможно. Поэтому применяют аэрозольную вакцину от коронавируса. Ее распыляют в воздухе, птицы ею дышат, и таким образом происходит их защита от всяких возбудителей, пояснил эксперт. В ветеринарии этот способ признан вполне эффективным. Не исключено, что ученые изобрели надежный препарат и для человека, сказал врач:

— Технология эта не новая, она уже активно применялась. Возможно, что это будут не просто капли, а какая-нибудь интересная конструкция. И когда дело дойдет до реального применения, нам производители о новых фишках расскажут.

Между тем в Москве началась вакцинация облегченной версией вакцины «Спутник V» — «Спутник лайт» на базе 10 поликлиник. В исследованиях примут участие шесть тысяч добровольцев из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Записаться на исследование можно на сайте мэрии.

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