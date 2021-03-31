Проекты молодых инженеров получат поддержку

Студентка четвертого курса МИФИ Ольга Грязнова стала финалисткой Всероссийского инженерного конкурса. Девушка представила проект по исследованию наночастиц для лечения онкологических заболеваний. В будущем она получит поддержку своего проекта от госкорпораций и профильных компаний / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ завершился Всероссийский инженерный конкурс. Жюри подвело итоги и объявило победителей.

Инженерный конкурс проводится уже в шестой раз. В этом году заявки на участие подали свыше тысячи ребят не только из Москвы, но и из 61 региона России.

Из столичных университетов, кроме МИФИ, участие в конкурсе приняли студенты Химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Московского физико-технического института, Строительного университета, Университета транспорта и МИСиС.

Самыми популярными темами проектов стали цифровизация и роботизирование, переход к высокотехнологичной медицине, решения, направленные на защиту окружающей среды и производство продуктов питания, и поиск экологически чистых источников энергии. Это те направления, которые лежат в основе стратегии научно-технологического развития страны.

В финал отобрали 214 человек. Работа выпускника МГСУ Владислава Герасимова вошла в топ-100 лучших проектов. В своей работе он предложил новый метод диагностики и реконструкции дюкера канализации (участка водопровода, расположенного под руслом реки или на склоне. — «ВМ»).

Он разработал алгоритм программы, которая поможет рассчитать данные для строительства дюкера и проверки для уже существующих сооружений, так как за последние пару лет были случаи, что части водопровода всплывают на поверхность.

Выпускница МИФИ Ольга Грязнова презентовала на конкурсе проект по исследованию наночастиц для лечения рака.

— Раньше их использовали для поглощения газов. Но частицы можно точечно направить в организме для доставки лекарств к опухолям. Так препараты не будут вредить здоровым тканям, как сейчас, — отметила Ольга Грязнова.

В рамках конкурса состоялся «шоурум», где представители вузов рассказали о программах и инициативах по развитию индустриального предпринимательства.

— У наших студентов есть возможность заниматься наукой с самого первого курса. И к моменту поступления в магистратуру они уже точно знают свое дальнейшее направление работы, — рассказал руководитель Студенческого научного общества НИТУ МИСиС Александр Чубрик. — А опыт помогает при участии в грантовых конкурсах на развитие проектов.

Еще в рамках конкурса состоялась встреча, на которой профессора столичных университетов и работодатели поговорили о мерах поддержки выпускников.

— Ребятам важно понимать, что они занимаются важными делами и решают насущные задачи. Студенты, которые участвуют в соревнованиях и конкурсах, зачастую более конкурентоспособные в сравнении со сверстниками, — сказал заместитель директора Института интеллектуальной собственности кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос.

Ведущие инженеры и ученые оценили работы ребят и подсказали, как их можно усовершенствовать.

— Эксперты конкурса помогли в становлении новых студенческих лидеров, которые сейчас очень нам нужны, — отметил директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов. — В будущем мы хотим реализовать большую программу по развитию молодежного предпринимательства.

Авторы лучших разработок — сто человек — получат поддержку от госкорпораций и отраслевых компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Стриханов, ректор НИЯУ МИФИ:

— Что такое инженер? Это человек, который имеет глубокие фундаментальные знания. Это тот, кто может воплотить свои детские мечты в реальность. А Всероссийский инженерный конкурс — это уникальное пространство, где ребята могут получить консультации от специалистов, обменяться опытом с коллегами из других регионов, обсудить актуальные научно-технологические темы, придумать новые решения для сложных задач и установить контакт с руководителями предприятий.

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